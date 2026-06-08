Предлагаем вам посмотреть на курортный Пятигорск глазами Михаила Лермонтова и водяного общества 19 века. А заодно пройтись по следам персонажей «Героя нашего времени».
Вас ждут старинная архитектура, природные достопримечательности, смотровые площадки с лучшими видами. И конечно, разговоры о поэте, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с городом.
Вас ждут старинная архитектура, природные достопримечательности, смотровые площадки с лучшими видами. И конечно, разговоры о поэте, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с городом.
Описание экскурсии
Большинство лермонтовских мест расположено очень компактно в курортной зоне Пятигорска — по ним и пролегает наш маршрут.
Вы увидите:
- подземное озеро Провал
- беседка «Эолова арфа» — излюбленное место курортной публики 19 века
- вид на Горячеводскую долину
- Емануелевский парк со скульптурами персонажей «Героя нашего времени»
- грот Лермонтова
- Академическая галерея
- дом «Княжны Мери»
- парк «Цветник»
- Лермонтовская галерея и Лермонтовские ванны
- грот Дианы
- Ресторация
- памятник М. Ю. Лермонтову — первый в России
- при желании можем посетить Китайскую беседку на горе Горячей и скульптуру «Орёл» — символ Пятигорска.
Вы узнаете:
- как развивался город в первой половине 19 века
- почему главную прогулочную улицу Пятигорска сравнивали с Невским проспектом
- когда и зачем Лермонтов приезжал в Пятигорск
- какие минеральные ванны принимал поэт
- факты о жизни и гибели Лермонтова
Организационные детали
- Вход на озеро Провал закрыт по понедельникам
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид по Пятигорску, научный сотрудник Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Работаю с командой гидов. Мы любим свой город и хотим, чтобы его полюбили гости нашего региона! «Здесь есть что-нибудь
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