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От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю

Неочевидные локации и лучшие виды на Кавказский хребет
На этом маршруте вы почти не встретите туристов — организованные группы здесь не ходят. Мы начнём прогулку у места дуэли Лермонтова, а закончим у старинного некрополя.

Пройдём по тихим прогулочным тропам, заглянем на смотровые площадки, посмотрим на Пятигорск с разных сторон. И полюбуемся видами на Бештау, Машук, Эльбрус и Кавказский хребет.
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся у места дуэли Лермонтова Мы поговорим о последних днях жизни Михаила Юрьевича в Пятигорске и о том, почему эта дуэль стала одним из самых известных событий в истории города.

Прогуляемся по тихим тропам Пятигорска. По пути я расскажу:

  • как возник город и почему именно здесь появился курорт
  • откуда произошло его название
  • какие горы окружают Пятигорск и чем они уникальны

Сделаем остановку у Ворот любви — одной из самых красивых смотровых площадок города. Вы узнаете, какие легенды связаны с этим местом и почему локация получила такое название.

Пройдём по лесной тропе. Это короткий (около 10 минут) спуск по живописной дорожке, где можно почувствовать, как близко природа к центру курорта.

Завершим прогулку у старинного некрополя — одного из самых атмосферных исторических мест города. Здесь обсудим:

  • кто похоронен на территории
  • почему это место считается важной частью истории Пятигорска
  • и как судьба Лермонтова связана с некрополем

Организационные детали

Одежда и обувь должны быть удобными, потому что предстоит небольшой спуск через лесную часть.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Живу в Георгиевске и с большим удовольствием знакомлю гостей как со своим городом, так и с расположенными рядом городами-курортами: Пятигорском, Кисловодском, Железноводском, Ессентуками. Путешествую, люблю природу и людей. Когда мы встречаемся
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все вместе — это особое удовольствие! С радостью покажу вам места, которые порадуют взгляд, вдохновят и дадут пищу для размышлений. Приезжая на отдых, мы хотим перезагрузиться, увидеть и узнать что-то новое, а главное — познакомиться поближе с самими собой через новые места. И мы с вами сделаем это!

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