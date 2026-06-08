На этом маршруте вы почти не встретите туристов — организованные группы здесь не ходят. Мы начнём прогулку у места дуэли Лермонтова, а закончим у старинного некрополя. Пройдём по тихим прогулочным тропам, заглянем на смотровые площадки, посмотрим на Пятигорск с разных сторон. И полюбуемся видами на Бештау, Машук, Эльбрус и Кавказский хребет.

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Описание экскурсии

Экскурсия начнётся у места дуэли Лермонтова Мы поговорим о последних днях жизни Михаила Юрьевича в Пятигорске и о том, почему эта дуэль стала одним из самых известных событий в истории города.

Прогуляемся по тихим тропам Пятигорска. По пути я расскажу:

как возник город и почему именно здесь появился курорт

откуда произошло его название

какие горы окружают Пятигорск и чем они уникальны

Сделаем остановку у Ворот любви — одной из самых красивых смотровых площадок города. Вы узнаете, какие легенды связаны с этим местом и почему локация получила такое название.

Пройдём по лесной тропе. Это короткий (около 10 минут) спуск по живописной дорожке, где можно почувствовать, как близко природа к центру курорта.

Завершим прогулку у старинного некрополя — одного из самых атмосферных исторических мест города. Здесь обсудим:

кто похоронен на территории

почему это место считается важной частью истории Пятигорска

и как судьба Лермонтова связана с некрополем

Организационные детали

Одежда и обувь должны быть удобными, потому что предстоит небольшой спуск через лесную часть.