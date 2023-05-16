Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа

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Проехав по красивейшей дороге к подножию Эльбруса, увидим три гигантских водопада и 4 ущелья, искупаемся в теплом нарзане, заселимся на ночевку в курортном Пятигорске и ранним утром отправимся в новое путешествие, но на этот раз к подножию Казбека.

Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое.
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Водопады Султан
  • Каракай-Су
  • Долина Нарзанов и многое-многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1. Джилы-Су.
Увидеть красоты Джилы-Су и не влюбиться в них — просто невозможно. Мы прокатимся по одной из самых живописных дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов. Этот день запомнится надолго!

День 2. Северная Осетия

Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре. Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис, искупаетесь в термальных источниках и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.

Важная информация:

  • При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник.
  • Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Экскурсионное сопровождение
  • Проживание в частном секторе г. Пятигорска
Что не входит
  • Питание
  • Экосбор —150 руб. с человека
  • Купание в термальных источниках(по желанию вашей группы) — 350 руб. с человека
  • Вход в музей Даргавс — 100 руб. с человека
Место начала и завершения?
Города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник.
  • Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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