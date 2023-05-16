Что вас ожидает:

День 1. Джилы-Су.

Увидеть красоты Джилы-Су и не влюбиться в них — просто невозможно. Мы прокатимся по одной из самых живописных дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов. Этот день запомнится надолго!

День 2. Северная Осетия

Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре. Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис, искупаетесь в термальных источниках и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.

Важная информация: