Проехав по красивейшей дороге к подножию Эльбруса, увидим три гигантских водопада и 4 ущелья, искупаемся в теплом нарзане, заселимся на ночевку в курортном Пятигорске и ранним утром отправимся в новое путешествие, но на этот раз к подножию Казбека.
Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое.
Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Водопады Султан
- Каракай-Су
- Долина Нарзанов и многое-многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1. Джилы-Су.
Увидеть красоты Джилы-Су и не влюбиться в них — просто невозможно. Мы прокатимся по одной из самых живописных дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов. Этот день запомнится надолго!
День 2. Северная Осетия
Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре. Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис, искупаетесь в термальных источниках и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.
Важная информация:
- При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник.
- Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Экскурсионное сопровождение
- Проживание в частном секторе г. Пятигорска
- Что не входит
- Питание
- Экосбор —150 руб. с человека
- Купание в термальных источниках(по желанию вашей группы) — 350 руб. с человека
- Вход в музей Даргавс — 100 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Города КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 дня 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник.
- Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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