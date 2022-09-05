Большое спасибо Роману за экскурсию! Дорога стоила того, чтобы увидеть всю эту красоту!

Отдельное спасибо, за то, что прислушался к нашей просьбе по времени возвращения (мы улетали в этот день) и организовал наш выезд рано утром (раньше, чем было заявлено в билете), чтобы мы успели и полюбоваться красотами природы и на самолет не опоздать. Во время экскурсии так красочно описывал визиты в другие локации (куда мы не попали в этот раз), что мы решили приехать еще раз весной! Большое спасибо!