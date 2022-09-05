Джиппинг на Плато Бермамыт

Плато Бермамыт - на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии.

На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. Плато Бермамыт — настоящая шкатулка с сокровищами. Отправимся туда, где полюбуемся панорамными видами и проникнемся силой природы.
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт

Что вас ожидает 🤩

  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 сен 2022
Большое спасибо Роману за экскурсию! Дорога стоила того, чтобы увидеть всю эту красоту!
Отдельное спасибо, за то, что прислушался к нашей просьбе по времени возвращения (мы улетали в этот день) и организовал наш выезд рано утром (раньше, чем было заявлено в билете), чтобы мы успели и полюбоваться красотами природы и на самолет не опоздать. Во время экскурсии так красочно описывал визиты в другие локации (куда мы не попали в этот раз), что мы решили приехать еще раз весной! Большое спасибо!

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