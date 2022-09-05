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Описание
Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана Михалевская
5 сен 2022
Большое спасибо Роману за экскурсию! Дорога стоила того, чтобы увидеть всю эту красоту! Отдельное спасибо, за то, что прислушался к нашей просьбе по времени возвращения (мы улетали в этот день) и организовал наш выезд рано утром (раньше, чем было заявлено в билете), чтобы мы успели и полюбоваться красотами природы и на самолет не опоздать. Во время экскурсии так красочно описывал визиты в другие локации (куда мы не попали в этот раз), что мы решили приехать еще раз весной! Большое спасибо!
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