Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска

Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан

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На комфортабельном внедорожнике премиум-класса мы отправимся по горным дорогам на плато Бермамыт — в «место, где рождаются облака».

Вы рассмотрите похожие на огромные человеческие фигуры скалы Монахи, услышите о 40 цветах Эльбруса и отыщете руины старинной метеостанции. А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно!
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Пятигорска
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину Нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
Популярные места
Эльбрус

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