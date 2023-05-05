На комфортабельном внедорожнике премиум-класса мы отправимся по горным дорогам на плато Бермамыт — в «место, где рождаются облака». Вы рассмотрите похожие на огромные человеческие фигуры скалы Монахи, услышите о 40 цветах Эльбруса и отыщете руины старинной метеостанции. А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно!

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Описание

Что вас ожидает

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину Нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали