На комфортабельном внедорожнике премиум-класса отправление на плато Бермамыт - место, где рождаются облака. Скалы Монахи, похожие на гигантские фигуры, и панорама Эльбруса создают неповторимую атмосферу. Участники узнают о 40 цветах Эльбруса и увидят руины старинной метеостанции. В Хасаутском ущелье можно попробовать целебную минеральную воду. Экскурсия подарит множество интересных фактов о кавказских традициях и культуре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и виды на Эльбрус открываются во всей красе. Сентябрь и май также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможны погодные ограничения, но при ясной погоде путешествие всё равно будет впечатляющим.

Сейчас август — это идеальное время.