Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Пятигорска
На внедорожнике отправимся к плато Бермамыт, где скалы Монахи и виды на Эльбрус. Уникальные пейзажи и захватывающие истории ждут вас
На комфортабельном внедорожнике премиум-класса отправление на плато Бермамыт - место, где рождаются облака. Скалы Монахи, похожие на гигантские фигуры, и панорама Эльбруса создают неповторимую атмосферу. Участники узнают о 40 цветах Эльбруса и увидят руины старинной метеостанции. В Хасаутском ущелье можно попробовать целебную минеральную воду. Экскурсия подарит множество интересных фактов о кавказских традициях и культуре
Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и виды на Эльбрус открываются во всей красе. Сентябрь и май также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможны погодные ограничения, но при ясной погоде путешествие всё равно будет впечатляющим.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скалы Монахи
Руины метеостанции
Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мощь и тайны плато Бермамыт
Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.
Долина нарзанов и рассказы о местной жизни
Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3781 туриста
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Наиля
До плато мы не добрались, подвела погода (снег к тому времени не растаял). Но нам был предложен другой маршрут - озеро, ущелья, водопады. Прекрасные виды, увлекательные истории- рекомендую 💕
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Даниил
Прекрасный маршрут, замечательный гид. Это была потрясающая поездка. Рекомендую!
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А
Анна
Поездка оставила только приятные впечатления. Денис вёл машину очень аккуратно. Постоянно интересовался, как мы себя чувствуем, следил, чтобы всем было комфортно. По ходу маршрута делился интересными фактами и на все дополнительные вопросы отвечал развернуто, даже на те, что не относились к программе.
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И
Игорь
Просто потрясающая поездка😍 Денис мастер своего дела, и отдал всего себя во время нашей экскурсии. если коротко - 1000/100. рекомендую всем этого гида
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Оксана
С Денисом было очень комфортно путешествовать, все рассказал, показал, чудесный собеседник! Благодаря ему мы увидели такие красивые локации, от которых до сих пор мурашки!
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Татьяна
Денису большое спасибо! получилось очень насыщенное путешествие. рассказывал интересно, виды вдохновляющие! рекомендуем!
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