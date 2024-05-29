читать дальше

пребывания, а далее вы с небольшой группой туристов (в зависимости от вместимости автомобиля) отправляетесь в путешествие. Мало того, что по всему маршруту открываются сумасшедшие виды, так еще и водитель-гид сделал наш день: очень веселый; отзывчивый; рассказал много всего интересного. Нашей группе ни секунды не было скучно. Голодными за 12 часов тура мы также не остались)))