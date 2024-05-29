1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Индивидуальный трансфер в Домбай из Пятигорска: ваш комфортный маршрут
Выбирая наш трансфер, вы получаете не просто поездку, а полноценное путешествие с остановками по желанию и рекомендациями водителя
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джиппинг на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 06:30
10 июля в 06:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ВВиктория5 января 2024Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!
- ООльга5 декабря 2023Отличная поездка с потрясающими видами на горы. Ездила с гидом Муратом и благодарна за его работу - было комфортно, весело, информативно и еще он круто водит машину по бездорожью. От поездки получила максимальное удовольствие ❤️
- РРегина27 ноября 2023Ездили на плато Бермамыт 26 ноября 2023г. Отличная организация экскурсии. Гид Мурат -профессионал своего дела. Ездили на джипах Патроиот(уаз). Мурат
- ФФедор12 ноября 2023Ездили на плато Бермамыт, с гидом Мурадом было весело, интересно, уверенно и безопасно. Повезло с закатом, наблюдали шикарные виды, сделали суперские кадры, впечатлений море получили, всем советую Кавказ Эксперт и гида Мурада!
- ИИван9 июня 2023Только положительные эмоции! Влюбился в Северную Осетию! Советую всем. Спасибо!
- ССветлана14 мая 2023Потрясающая экскурсия! Очень внимательный водитель-гид, который рассказал много интересного, экскурсия проходила на комфортабельном джипе. Только положительный впечатления! Рекомендую)
- ЕЕлизавета30 апреля 2023Взяла экскурсию в Приэльбрусье с заездом на озеро Гижгит - и я довольна как слон! Вас забирает водитель с местра
- ТТатьяна15 апреля 2023Отличная экскурсия, гид очень интересно все рассказал. Автомобиль комфортный.
- ННикита14 июля 2022Экскурсия прошла великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Из аэропорта»
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