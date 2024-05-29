Экскурсии из аэропорта Пятигорска

Найдено 11 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 300 за человека
Путешествие в сердце гор - Домбай
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Индивидуальный трансфер в Домбай из Пятигорска: ваш комфортный маршрут
Выбирая наш трансфер, вы получаете не просто поездку, а полноценное путешествие с остановками по желанию и рекомендациями водителя
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 700 за человека
Джиппинг на Плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Джиппинг на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Путешествие к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 06:30
10 июля в 06:00
8 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
    читать дальше

    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • В
    Виктория
    5 января 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    5 декабря 2023
    Джиппинг на Плато Бермамыт
    Отличная поездка с потрясающими видами на горы. Ездила с гидом Муратом и благодарна за его работу - было комфортно, весело, информативно и еще он круто водит машину по бездорожью. От поездки получила максимальное удовольствие ❤️
  • Р
    Регина
    27 ноября 2023
    Джиппинг на Плато Бермамыт
    Ездили на плато Бермамыт 26 ноября 2023г. Отличная организация экскурсии. Гид Мурат -профессионал своего дела. Ездили на джипах Патроиот(уаз). Мурат
    читать дальше

    знает истрию родного края, прекрасно водит машину. Забрали из отеля вовремя, привезли назад в отель. О природе Кавказа можно писать много-просто посмотрите фотки. Спасибо за великолепный отдых, в следующий раз обязательно поедем с Муратом

  • Ф
    Федор
    12 ноября 2023
    Джиппинг на Плато Бермамыт
    Ездили на плато Бермамыт, с гидом Мурадом было весело, интересно, уверенно и безопасно. Повезло с закатом, наблюдали шикарные виды, сделали суперские кадры, впечатлений море получили, всем советую Кавказ Эксперт и гида Мурада!
  • И
    Иван
    9 июня 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Только положительные эмоции! Влюбился в Северную Осетию! Советую всем. Спасибо!
  • С
    Светлана
    14 мая 2023
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Потрясающая экскурсия! Очень внимательный водитель-гид, который рассказал много интересного, экскурсия проходила на комфортабельном джипе. Только положительный впечатления! Рекомендую)
  • Е
    Елизавета
    30 апреля 2023
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Взяла экскурсию в Приэльбрусье с заездом на озеро Гижгит - и я довольна как слон! Вас забирает водитель с местра
    читать дальше

    пребывания, а далее вы с небольшой группой туристов (в зависимости от вместимости автомобиля) отправляетесь в путешествие. Мало того, что по всему маршруту открываются сумасшедшие виды, так еще и водитель-гид сделал наш день: очень веселый; отзывчивый; рассказал много всего интересного. Нашей группе ни секунды не было скучно. Голодными за 12 часов тура мы также не остались)))

  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Отличная экскурсия, гид очень интересно все рассказал. Автомобиль комфортный.
  • Н
    Никита
    14 июля 2022
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Экскурсия прошла великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  2. Путешествие в сердце гор - Домбай
  3. Джиппинг на Плато Бермамыт
  4. Тур к водопадам Джилы-Су
  5. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июле 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Из аэропорта», 21 ⭐ отзыв, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам