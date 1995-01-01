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Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Отправляйтесь в знаменитые Ессентуки — единственный равнинный город-курорт на КМВ.

За время поездки Вы подышите целебным воздухом и полюбуетесь красотой Курортного парка, услышите историю 📖 светской жизни города.

А также попробуете воду из соляно-щелочные источников, которые принесли городу-курорту заслуженную славу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия
Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Грязелечебница имени Семашко
  • Воронцовский парк
  • Николаевские ванны
  • Источник № 4 и № 17
  • Театральная площадь им. Шаляпина
Те самые источники Ессентуки №4 и Ессентуки №17
Искусственный парк 🌳 украсил степную местность и придал курорту неповторимое очарование. Ессентуки №4 и Ессентуки №17 — источники в XIX веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью».
Светская жизнь Ессентукского курорта
С давних пор на курортах не только лечились, но и отдыхали. Даже сам факт посещения Ессентуков такими «великанами» мировой науки и культуры, как Гааз, Смирнов, Рахманинов, Шаляпин, Горький, Станиславский, Прокофьев делает мемориальными многие уголки города, посещение которых входит в программу нашей экскурсии 🧭 свидетелем и сосредоточием всей лечебной и «светской» жизни Ессентукского курорта был Курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений.
Целебный воздух
Курортный парк делится на Верхний и Нижний. Флора парка разнообразна и богата. Тут и можжевельник вингирский, выделяющий фитонциды — летучие вещества с бактерицидными свойствами, и мучнистая рябина, и туя, и жимолость, ясени и клены.
Парк раскинут на плоской вершине Щелочной горы ⛰️ и ее подножий, где были открыты первые выходы ключей. Поэтому здесь множество павильонов над бюветами всех основных источников. Сейчас старые павильоны служат только парковыми украшениями. И Нижний и Верхний парки украшены беседками и скульптурными изображениями, что придает им особое очарование.
Во время экскурсии в Ессентуки Вы попробуете соляно-щелочные источники, которые принесли городу-курорту заслуженную славу.
Маршрут: Маршрут: Пятигорск — Грязелечебница Имени Н. А. Семашко — Воронцовский Парк — Николаевские Ванны — Источник № 4; № 17 — Театральная Площадь Им. Шаляпина — Пятигорск

Важная информация:

  • Возьмите с собой удобную обувь и теплую одежду, паспорт, свидетельство о рождении (детям), деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).

Места посадки:

  • Aвтовокзал
  • Санаторий «Зори Ставрополья»
  • Вход в парк Цветник
  • Санаторий «Тарханы»
  • Санаторий «Родник»
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»
  • Радоновая лечебница
  • По ул. Пастухова
  • Отель «Бештау»
  • Лермонтовский разъезд
  • Санаторий «Машук»
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Водители — профессионалы с многолетним стажем
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит
  • Питание и вода
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия
Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия
Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия
Ессентуки — жемчужина Кавказа. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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