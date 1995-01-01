Те самые источники Ессентуки №4 и Ессентуки №17

Искусственный парк 🌳 украсил степную местность и придал курорту неповторимое очарование. Ессентуки №4 и Ессентуки №17 — источники в XIX веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью».

Светская жизнь Ессентукского курорта

С давних пор на курортах не только лечились, но и отдыхали. Даже сам факт посещения Ессентуков такими «великанами» мировой науки и культуры, как Гааз, Смирнов, Рахманинов, Шаляпин, Горький, Станиславский, Прокофьев делает мемориальными многие уголки города, посещение которых входит в программу нашей экскурсии 🧭 свидетелем и сосредоточием всей лечебной и «светской» жизни Ессентукского курорта был Курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений.

Целебный воздух

Курортный парк делится на Верхний и Нижний. Флора парка разнообразна и богата. Тут и можжевельник вингирский, выделяющий фитонциды — летучие вещества с бактерицидными свойствами, и мучнистая рябина, и туя, и жимолость, ясени и клены.

Парк раскинут на плоской вершине Щелочной горы ⛰️ и ее подножий, где были открыты первые выходы ключей. Поэтому здесь множество павильонов над бюветами всех основных источников. Сейчас старые павильоны служат только парковыми украшениями. И Нижний и Верхний парки украшены беседками и скульптурными изображениями, что придает им особое очарование.

Во время экскурсии в Ессентуки Вы попробуете соляно-щелочные источники, которые принесли городу-курорту заслуженную славу.

Маршрут: Маршрут: Пятигорск — Грязелечебница Имени Н. А. Семашко — Воронцовский Парк — Николаевские Ванны — Источник № 4; № 17 — Театральная Площадь Им. Шаляпина — Пятигорск

Важная информация:

Возьмите с собой удобную обувь и теплую одежду, паспорт, свидетельство о рождении (детям), деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).

Места посадки: