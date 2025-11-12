Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Змейка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор.
А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Фантастические горные виды
Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты.
То, что запомнится надолго
Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и природные достопримечательности и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.
Организационные детали
- Я встречу вас в Пятигорске и привезу к месту начала маршрута
- Протяжённость маршрута около 12-15 км
- Это маршрут для опытных походников: желательно перед бронированием обсудить состав группы и требуемый уровень физической подготовки
- Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
- Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 655 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Завтра в 03:00
13 ноя в 03:00
от 4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.