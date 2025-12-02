Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите тайные места и красоты трёх курортных городов — Пятигорска, Железноводска и Кисловодска.



Вас ждут горы, красивейшие водопады и термальные источники, вы попробуете знаменитую кавказскую кухню! У вас будет возможность вносить изменения в маршрут, исходя из ваших предпочтений. 5 22 отзыва

Аркадий Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -24% 21 500 ₽ выгода 5100 ₽ 16 400 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 22 отзыва 9 часов 1-5 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пятигорск — город, где оборвалась жизнь поэта В Пятигорске вы увидите дом-музей Лермонтова, где поэт жил последние дни, а также домик генерала Верзилина — место роковой ссоры с Мартыновым. Осмотрите первый в России памятник поэту, Лазаревский храм и место, где поэта обвинили в самоубийстве. Посетите пятигорский некрополь — первоначальное место захоронения Лермонтова. А затем поднимитесь на канатной дороге на гору Машук, откуда открывается чудесный вид на окрестности. Железноводск — последний путь В Железноводске вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль, и кофейню — место, где умер поэт. Попробуете воду из Лермонтовского источника, а затем вас ждёт обед: вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина. Кисловодск — горы, водопады и чайный домик В Кисловодске вас встретит гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на город и где получаются самые эффектные фотографии. Всего в 15 минутах езды от Кисловодска находятся Медовые водопады — изумительные по красоте. По пути мы можем встретить грациозных косуль, лошадей и черноголовых овец. А в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Суворовские термы — финальная нота На десерт — купание в Суворовских термальных источниках. Вас ждут четыре бассейна с термальной водой разной температуры. Переходя из одного в другой, вы почувствуете, как усталость покидает тело, а энергия наполняет каждую клетку. Идеальное завершение дня, полного истории, природы и гастрономических открытий.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ессентуки:

Курортный парк

Свято-Георгиевский женский монастырь

Пятигорск:

Дом-музей Лермонтова

Домик генерала Верзилина

Первый памятник поэту

Лазаревский храм

Гора Машук

Панорамные виды на окрестности

Железноводск:

Лермонтовский источник

Каскадная лестница

Озеро

Кисловодск:

Гора Кольцо

Медовые водопады

Чайный домик

Крепость Кисловодска

Замок Коварства и любви

Суворовские термальные источники Что включено Транспорт Что не входит в цену Входные билеты в Суворовские источники:/n взрослые - 700 рублей/n дети от 5 до 12 лет - 300 рублей/n дети до 5 лет - бесплатно

Канатная дорога на г. Машук:/n взрослый туда-обратно - 400 рублей/n детский от 5 до 8 лет туда-обратно - 100 рублей/n дети до 5 лет - бесплатно

Обед Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.