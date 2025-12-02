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3 города, Медовые водопады и Суворовские источники один за 1 день

Вы увидите тайные места и красоты трёх курортных городов — Пятигорска, Железноводска и Кисловодска.

Вас ждут горы, красивейшие водопады и термальные источники, вы попробуете знаменитую кавказскую кухню! У вас будет возможность вносить изменения в маршрут, исходя из ваших предпочтений.
5
22 отзыва
3 города, Медовые водопады и Суворовские источники один за 1 день
3 города, Медовые водопады и Суворовские источники один за 1 день
3 города, Медовые водопады и Суворовские источники один за 1 день

Описание экскурсии

Пятигорск — город, где оборвалась жизнь поэта В Пятигорске вы увидите дом-музей Лермонтова, где поэт жил последние дни, а также домик генерала Верзилина — место роковой ссоры с Мартыновым. Осмотрите первый в России памятник поэту, Лазаревский храм и место, где поэта обвинили в самоубийстве. Посетите пятигорский некрополь — первоначальное место захоронения Лермонтова. А затем поднимитесь на канатной дороге на гору Машук, откуда открывается чудесный вид на окрестности. Железноводск — последний путь В Железноводске вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль, и кофейню — место, где умер поэт. Попробуете воду из Лермонтовского источника, а затем вас ждёт обед: вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина. Кисловодск — горы, водопады и чайный домик В Кисловодске вас встретит гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на город и где получаются самые эффектные фотографии. Всего в 15 минутах езды от Кисловодска находятся Медовые водопады — изумительные по красоте. По пути мы можем встретить грациозных косуль, лошадей и черноголовых овец. А в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Суворовские термы — финальная нота На десерт — купание в Суворовских термальных источниках. Вас ждут четыре бассейна с термальной водой разной температуры. Переходя из одного в другой, вы почувствуете, как усталость покидает тело, а энергия наполняет каждую клетку. Идеальное завершение дня, полного истории, природы и гастрономических открытий.

Вы сами выбираете дату и время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ессентуки:
  • Курортный парк
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
  • Пятигорск:
  • Дом-музей Лермонтова
  • Домик генерала Верзилина
  • Первый памятник поэту
  • Лазаревский храм
  • Гора Машук
  • Панорамные виды на окрестности
  • Железноводск:
  • Лермонтовский источник
  • Каскадная лестница
  • Озеро
  • Кисловодск:
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Чайный домик
  • Крепость Кисловодска
  • Замок Коварства и любви
  • Суворовские термальные источники
Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Суворовские источники:/n взрослые - 700 рублей/n дети от 5 до 12 лет - 300 рублей/n дети до 5 лет - бесплатно
  • Канатная дорога на г. Машук:/n взрослый туда-обратно - 400 рублей/n детский от 5 до 8 лет туда-обратно - 100 рублей/n дети до 5 лет - бесплатно
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию! Увидели красоты КавМинВод, услышали много интересных легенд и историй! Экскурсию меняли по нашей просьбе, заменяя места которые мы уже посещали ранее на другие, интересные объекты. Гид очень позитивный, доброжелательный и общительный.
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Ю
4.05.24 г. компанией из 4 взрослых и ребенка посетили экскурсию с Аркадием на комфортном 7-местном автомобиле. По нашей просьбе Аркадий скорректировал программу экскурсии по тем местам, кот. мы ещё не
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видели. Выбрали посещение Храмового комплекса в Ессентуках, Медовые водопады, гору Кольцо, Кисловодск и термальные Суворовские источники. Спасибо, Аркадию за прекрасно проведенное время, интересный рассказ о знаковых местах, доброжелательную манеру общения, способность услышать пожелания!!! Мы очень остались довольны. От всей души рекомендуем выбирать поездки с этим замечательным гидом!!!!

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С
4.05.24 г. компанией из 4 взрослых и ребенка посетили экскурсию с Аркадием на комфортном 7-местном автомобиле. По нашей просьбе Аркадий скорректировал программу экскурсии по тем местам, кот. мы ещё не
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видели. Выбрали посещение Храмового комплекса в Ессентуках, Медовые водопады, гору Кольцо, Кисловодск и термальные Суворовские источники. Спасибо, Аркадию за прекрасно проведенное время, интересный рассказ о знаковых местах, доброжелательную манеру общения, способность услышать пожелания!!! Мы очень остались довольны. От всей души рекомендуем выбирать поездки с этим замечательным гидом!!!!

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Е
Экскурсия была содержательная, всë было, гора Машук, Лермонтов, медовые водопады в карачаево Черкесии, там же и обедали, очень вкусно было в кафе… Национальное блюда пробовали, хычыны, всë понравилось, в конце
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экскурсии заехали на суворовские термальные источники, отдохнули, расслабились после поездки… Всë было шикарно. Заказывала экскурсию для себя и мамы. Мама тоже была в восторге от экскурсии. Гид очень обходительный, внимательный, рассказывал много исторических моментов, очень много о России и о Кавказе мы ещë оказывается не знаем. Экскурсия прошла на все 100!

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А
Экскурия прошла насыщенно, позновательно. Перед началом поездки были внесены изменения, исходя из наших пожеланий. В конце заехали на Суворовские источники. Аркадий хороший водитель. Помимо основного Аркадий хороший собеседник. Рекомендуем!
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Л
Вместе с Аркадием и компанией из трёх человек посетили значимые города КМВ и природные достопримечательности. Маршрут отлично распланирован, короткие переезды на комфортной машине сопровождались информативным рассказом с лёгкой манерой подачи.
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Большое спасибо Аркадию за живой рассказ, не только с историческими данными, но и с интересными бытовыми особенностями от лица местного жителя. Если хочется познакомиться с основными курортными местами, то рекомендую эту экскурсию и сопровождающего.

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