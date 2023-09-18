Мария — ваш гид в Ессентуках

Провела экскурсии для 540 туристов

Привет! Я Мария, экскурсовод и гид-переводчик. Уже больше 15 лет я делаю моих гостей счастливее, погружая их в атмосферу гедонизма и увлекательных историй в своих турах и экскурсиях. Я считаю, что история — это люди, поэтому много рассказываю об интересных судьбах, о том, как жили и проводили время. Я оживляю для вас Кисловодск прошлого и знакомлю с его настоящим. Приходите и откройте город вместе со мной!

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