Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема

Погулять в мини-группе по старинным улицам и парку, погружаясь в их удивительные истории

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Ессентуки — тихий курортный городок, выросший из казачьей станицы. Он знаменит целебной минеральной водой и потрясающей воображение грязелечебницей.

А ещё первыми санаториями на Кавказских Минеральных Водах и красивыми виллами, где любила отдыхать богема. Всё это вы увидите! А я расскажу о развитии Ессентуков, их курортных традициях и знаменитых гостях.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по Курортному парку и тенистым улочкам города, вы узнаете:

  • Как открывали минеральные источники и создавали курорт
  • Каково было местное дореволюционное устройство жизни
  • Какие методы лечения применяли в ессентукских санаториях
  • Как здесь проводили время Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев
  • Что называют первым фитнес-центром на Кавказе и кем были его неординарные посетители
  • Что известно о прототипах булгаковских Турбиных и профессора Преображенского

И другие интересные факты!

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

во вторник в 10:30, в субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
18 сен 2023
Несмотря на начинающийся дождь, Мария встретила улыбкой и зарядила хорошим настроением)
Маршрут включает основные исторические достопримечательности, рассказ увлекательный и легкий, охватывает период от заселения территории казаками до наших дней
Очень рекомендую для первого знакомства с городом, хотя уверена, что отдыхающие со стажем тоже найдут в этой экскурсии много нового и интересного
Несмотря на начинающийся дождь, Мария встретила улыбкой и зарядила хорошим настроением)Несмотря на начинающийся дождь, Мария встретила улыбкой и зарядила хорошим настроением)Несмотря на начинающийся дождь, Мария встретила улыбкой и зарядила хорошим настроением)
Е
19 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Мария очень приятный, знающий экскурсовод.

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