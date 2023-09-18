Погулять в мини-группе по старинным улицам и парку, погружаясь в их удивительные истории
Ессентуки — тихий курортный городок, выросший из казачьей станицы. Он знаменит целебной минеральной водой и потрясающей воображение грязелечебницей.
А ещё первыми санаториями на Кавказских Минеральных Водах и красивыми виллами, где любила отдыхать богема. Всё это вы увидите! А я расскажу о развитии Ессентуков, их курортных традициях и знаменитых гостях.
А ещё первыми санаториями на Кавказских Минеральных Водах и красивыми виллами, где любила отдыхать богема. Всё это вы увидите! А я расскажу о развитии Ессентуков, их курортных традициях и знаменитых гостях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по Курортному парку и тенистым улочкам города, вы узнаете:
- Как открывали минеральные источники и создавали курорт
- Каково было местное дореволюционное устройство жизни
- Какие методы лечения применяли в ессентукских санаториях
- Как здесь проводили время Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев
- Что называют первым фитнес-центром на Кавказе и кем были его неординарные посетители
- Что известно о прототипах булгаковских Турбиных и профессора Преображенского
И другие интересные факты!
Организационные детали
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала Ессентуков
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ессентуках
Провела экскурсии для 540 туристов
Привет! Я Мария, экскурсовод и гид-переводчик. Уже больше 15 лет я делаю моих гостей счастливее, погружая их в атмосферу гедонизма и увлекательных историй в своих турах и экскурсиях. Я считаю, что история — это люди, поэтому много рассказываю об интересных судьбах, о том, как жили и проводили время. Я оживляю для вас Кисловодск прошлого и знакомлю с его настоящим. Приходите и откройте город вместе со мной!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 сен 2023
Несмотря на начинающийся дождь, Мария встретила улыбкой и зарядила хорошим настроением)
Маршрут включает основные исторические достопримечательности, рассказ увлекательный и легкий, охватывает период от заселения территории казаками до наших дней
Очень рекомендую для первого знакомства с городом, хотя уверена, что отдыхающие со стажем тоже найдут в этой экскурсии много нового и интересного
Маршрут включает основные исторические достопримечательности, рассказ увлекательный и легкий, охватывает период от заселения территории казаками до наших дней
Очень рекомендую для первого знакомства с городом, хотя уверена, что отдыхающие со стажем тоже найдут в этой экскурсии много нового и интересного
Е
Елена
19 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Мария очень приятный, знающий экскурсовод.
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