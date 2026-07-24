в среду и воскресенье в 06:00

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Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска

Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
В столицу Чечни мы поедем через целых пять регионов. По пути вы услышите о культуре и традициях народов края.

А прибыв в республику, познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Грозного и двух соседних городов. В программе: небоскрёбы, мечеть в стиле хай-тек, крупнейшая мечеть Европы и многое другое. Поездка проходит в группе до 50 человек.
4.4
25 отзывов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска

Описание экскурсии

Большое путешествие по Северному Кавказу

Важно быть готовыми к длительным переездам: дорога из Пятигорска до Грозного займёт примерно 5 часов. Это значит, что в пути вы проведёте около 10 часов. Чтобы всё успеть за один день, мы выезжаем рано, в 6:00. Утром в автобусе вы сможете вздремнуть. И конечно, вас будут сопровождать рассказы гида. А тем будет в избытке — ведь нам предстоит проехать по пяти самобытным регионам: Ставрополью, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и, собственно, Чечне.

Грозный: обзорная экскурсия

  • В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века
  • Также вы увидите современные кварталы города, включая знаменитый комплекс небоскрёбов

Мечети в Аргуне и Шали

В дополнение вы посетите два соседних города, которые просто нельзя пропустить, оказавшись в Грозном. В Аргуне вы увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек — «Сердце матери». Как создавался проект и чем интересно оформление одного из красивейших сооружений в стране, вы узнаете на экскурсии. А в Шали оцените монументальность крупнейшей мечети Европы «Гордость мусульман». Только представьте: она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.

На этом наше путешествие завершится, и мы отправимся обратно в Пятигорск.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается работа гида в Грозном, обзорная площадка — 600 руб. /чел. и питание

Продолжительность поездки — 14 часов.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в среду, субботу и воскресенье в 06:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Дети до 12 лет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1919 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
2
2
1
2
Д
Дата посещения: 15 июл 2026
Автобус вполне комфортабельный, хоть и сидели мы в самом конце. водитель Роман - идеальный, экскурсовод Татьяна просто выше всякий похвал - корректная, образованная, приятный голос.
Сама экскурсия понравилась, виды всю дорогу
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изумительные, проехали пять регионов, поля подсолнухов, зерновых, яблоневые сады, поселки, дружелюбные люди на всех остановках. Покупали малину, яблоки, черешню - свежее и вкусное.
Грозный - город с тяжелой историей. Мощный символизм - "песочные часы", переход от развалин к современности. Гид Липа с любовью и гордостью поведала нам о традициях, истории, совеременных реалиях республики.
Жаль, не удалось купить сувениры местного производства, их просто нет. Пообедали в ТЦ в ресторане с национальным колоритом. Вкусно и недорого.
Спасибо организаторам экскурсии - наполнение и исполнение прекрасное!

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Евгений
Хорошая экскурсия по Грозному
Хорошая экскурсия по Грозному
Хорошая экскурсия по Грозному
Хорошая экскурсия по Грозному
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К
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
Всё прошло прекрасно 👍🏻
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Н
Все понравилось Автобус был достаточно комфортабельный Гид Татьяна рассказывает интересно Советую
Все понравилось Автобус был достаточно комфортабельный Гид Татьяна рассказывает интересно Советую
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Е
25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации, всю дорогу рассказывала и про Чечню и в целом про кавказские республики.
В Грозном гидом
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была Алина. Отличная работа, интересно было её слушать. Спасибо гидам за работу!
В целом мне времени везде хватило, нигде не было какой-то суматохи и беготни.
Красивые мечети, красивый сад цветов в Грозном.
Поездка понравилась. Спасибо!

25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации,
25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации,
25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации,
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А
Не очень люблю экскурсии в больших группах, но в данной поездке это было замечательно. Элина, наш гид всю дорогу рассказывала много нового и интересного по ходу нашего маршрута. Поразительной красоты мечети, которые мы посетили, экскурсия о самому г. Грозному и спокойная поездка назад в Пятигорск- это наверное всё, что необходимо, чтоб запомнить красоту и самобытность этих мест.
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