в среду и воскресенье в 06:00

А прибыв в республику, познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Грозного и двух соседних городов. В программе: небоскрёбы, мечеть в стиле хай-тек, крупнейшая мечеть Европы и многое другое. Поездка проходит в группе до 50 человек.
Описание экскурсии
Большое путешествие по Северному Кавказу
Важно быть готовыми к длительным переездам: дорога из Пятигорска до Грозного займёт примерно 5 часов. Это значит, что в пути вы проведёте около 10 часов. Чтобы всё успеть за один день, мы выезжаем рано, в 6:00. Утром в автобусе вы сможете вздремнуть. И конечно, вас будут сопровождать рассказы гида. А тем будет в избытке — ведь нам предстоит проехать по пяти самобытным регионам: Ставрополью, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и, собственно, Чечне.
Грозный: обзорная экскурсия
- В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века
- Также вы увидите современные кварталы города, включая знаменитый комплекс небоскрёбов
Мечети в Аргуне и Шали
В дополнение вы посетите два соседних города, которые просто нельзя пропустить, оказавшись в Грозном. В Аргуне вы увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек — «Сердце матери». Как создавался проект и чем интересно оформление одного из красивейших сооружений в стране, вы узнаете на экскурсии. А в Шали оцените монументальность крупнейшей мечети Европы «Гордость мусульман». Только представьте: она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.
На этом наше путешествие завершится, и мы отправимся обратно в Пятигорск.
Организационные детали
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
- Отдельно оплачивается работа гида в Грозном, обзорная площадка — 600 руб. /чел. и питание
Продолжительность поездки — 14 часов.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|3900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сама экскурсия понравилась, виды всю дорогу
В Грозном гидом