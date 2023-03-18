в среду и воскресенье в 06:00

Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска

Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии

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В столицу Чечни мы поедем через целых пять регионов. По пути вы услышите о культуре и традициях народов края.

А прибыв в республику, познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Грозного и двух соседних городов. В программе: небоскрёбы, мечеть в стиле хай-тек, крупнейшая мечеть Европы и многое другое. Поездка проходит в группе до 50 человек.
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие по Северному Кавказу

Важно быть готовыми к длительным переездам: дорога из Пятигорска до Грозного займёт примерно 5 часов. Это значит, что в пути вы проведёте около 10 часов. Чтобы всё успеть за один день, мы выезжаем рано, в 6:00. Утром в автобусе вы сможете вздремнуть. И конечно, вас будут сопровождать рассказы гида. А тем будет в избытке — ведь нам предстоит проехать по пяти самобытным регионам: Ставрополью, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и, собственно, Чечне.

Грозный: обзорная экскурсия

  • Мы начнём с Мемориального комплекса славы и музея им. А. Кадырова. Здесь вы начнёте знакомство с историей края, а также увидите работы современных мастеров и личные вещи первого президента республики.
  • Далее в программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века.
  • Также вы увидите современные кварталы города, включая знаменитый комплекс небоскрёбов.

Мечети в Аргуне и Шали

В дополнение вы посетите два соседних города, которые просто нельзя пропустить, оказавшись в Грозном. В Аргуне вы увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек — «Сердце матери». Как создавался проект и чем интересно оформление одного из красивейших сооружений в стране, вы узнаете на экскурсии. А в Шали оцените монументальность крупнейшей мечети Европы «Гордость мусульман». Только представьте: она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.

На этом наше путешествие завершится, и мы отправимся обратно в Пятигорск.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 23% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается питание

Продолжительность поездки — 14 часов.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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