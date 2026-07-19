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300 км и в дороге получилось 4 часа.

По согласованию с участниками, мы немного перестроили маршрут (погода в моменте не позволила локации на открытом воздухе), не останавливались около водохранилища и храма, парк цветов в апреле еще не цветет, поэтому на него время тоже не стали тратить (с крыши Грозный сити на него посмотрели), а вместо этого съездили в Английский замок.

Я ехала ради мечетей, их в маршруте три. Первая была «Сердце Чечни», далее «Сердце матери» в Аргуне, на фото она с красными коврами и расписанным голубым куполом и последняя «Гордость мусульман» в Шали, на фото это белая мечеть.

В каждой мечети, для женщин дают платье или юбку с платком, в белой мечети мне даже нашли национальный наряд, фото получились потрясающие.

В Грозном поднимались на смотровую «Грозный-сити», откуда вид практически на весь город, здесь запрет на фото в одну из сторон, тк там расположена резиденция.

Обедали в ресторане «Английского замка», заказала галушки с курицей и хингал, гид говорил, что порции большие, но я не ожидала, что на столько)) галушки с курицей мне упаковали с собой и я доедала их на ужин))

В залах замка представлена фото история Чечни, а также несколько экспозиций убранства замка. Локация очень крутая, и по информативности и фотогеничности. Во дворе выставлены ретро автомобили.

В гостиницу меня вернули около 10 часов вечера, останавливались по мере необходимости, попить, размяться, в уборную. Денис рассказывал много интересного и познавательного из истории Чечни, а также жизни ее народа.

Общее впечатление очень хорошее, я увидела именно то, что хотела, и я довольна))