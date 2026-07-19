Мы проедем от Грозненского моря до столицы и мечетей, каждая из которых раскрывает свою эпоху и характер региона.
Осмотрим православный храм и «Сердце Чечни», футуристическое «Сердце матери» в Аргуне и грандиозную «Гордость мусульман» в Шали. А по дороге я расскажу о культуре, традициях и жизни современной Чечни.
Осмотрим православный храм и «Сердце Чечни», футуристическое «Сердце матери» в Аргуне и грандиозную «Гордость мусульман» в Шали. А по дороге я расскажу о культуре, традициях и жизни современной Чечни.
Описание экскурсии
- Чернореченское водохранилище. Полюбуемся водоёмом, который местные жители называют Грозненским морем.
- Храм Михаила Архангела в Грозном. Осмотрим православную святыню конца 19 века, построенную на средства армянских и русских купцов при участии терских казаков.
- Мечеть «Сердце Чечни». Увидим 4 самых высоких в России минарета и полюбуемся внутренней росписью и убранством.
- Смотровая площадка «Грозного-Сити» — насладимся панорамным видом столицы Чечни с высоты бизнес-центра.
- Мечеть имени Аймани Кадыровой («Сердце матери») — увидим одну из главных достопримечательностей Аргуна в стиле хай-тек.
- Мечеть «Гордость мусульман». После обеда блюдами национальной кухни переедем в Шали и посетим ещё одну грандиозную мечеть. Она считается крупнейшей в Европе, а её 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.
Я расскажу вам о:
- традициях, обычаях и верованиях чеченского народа.
- восстановлении региона после сложных периодов.
- дресс-коде, нормах поведения и общения.
- знаменитых личностях Чечни, уникальных местах и легендах.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером или другом комфортабельном автомобиле.
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку в Грозном и обед.
- Можем забрать вас из Кисловодска, Минеральных вод и Железноводска.
- Возможна организация поездки в индивидуальном формате и для большой компании на нескольких комфортабельных внедорожниках — подробности в переписке.
- Можем сделать фото на вашу или свою технику, а также снять и смонтировать ролик под музыку в красивых локациях и отправить вам.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
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К главным символам Чечни Путешествие проходило на минивэне Мерседес с гидом Денисом, забрали меня около 7 часов утра, далее в дороге заехали в кафе позавтракали, т. к. расстояние приличное около
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Э
спасибо Исмаилу за интересную поездку. Все было четко, по плану, с душой и заботой! Очень хочу еще съездить с ним на другие экскурсии!
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