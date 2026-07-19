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Из Пятигорска к главным символам Чечни

Осмотреть мечети в Грозном, Аргуне и Шали и познакомиться с жизнью региона
Мы проедем от Грозненского моря до столицы и мечетей, каждая из которых раскрывает свою эпоху и характер региона.

Осмотрим православный храм и «Сердце Чечни», футуристическое «Сердце матери» в Аргуне и грандиозную «Гордость мусульман» в Шали. А по дороге я расскажу о культуре, традициях и жизни современной Чечни.
5
3 отзыва
Из Пятигорска к главным символам Чечни
Из Пятигорска к главным символам Чечни
Из Пятигорска к главным символам Чечни

Описание экскурсии

  • Чернореченское водохранилище. Полюбуемся водоёмом, который местные жители называют Грозненским морем.
  • Храм Михаила Архангела в Грозном. Осмотрим православную святыню конца 19 века, построенную на средства армянских и русских купцов при участии терских казаков.
  • Мечеть «Сердце Чечни». Увидим 4 самых высоких в России минарета и полюбуемся внутренней росписью и убранством.
  • Смотровая площадка «Грозного-Сити» — насладимся панорамным видом столицы Чечни с высоты бизнес-центра.
  • Мечеть имени Аймани Кадыровой («Сердце матери») — увидим одну из главных достопримечательностей Аргуна в стиле хай-тек.
  • Мечеть «Гордость мусульман». После обеда блюдами национальной кухни переедем в Шали и посетим ещё одну грандиозную мечеть. Она считается крупнейшей в Европе, а её 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.

Я расскажу вам о:

  • традициях, обычаях и верованиях чеченского народа.
  • восстановлении региона после сложных периодов.
  • дресс-коде, нормах поведения и общения.
  • знаменитых личностях Чечни, уникальных местах и легендах.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером или другом комфортабельном автомобиле.
  • Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку в Грозном и обед.
  • Можем забрать вас из Кисловодска, Минеральных вод и Железноводска.
  • Возможна организация поездки в индивидуальном формате и для большой компании на нескольких комфортабельных внедорожниках — подробности в переписке.
  • Можем сделать фото на вашу или свою технику, а также снять и смонтировать ролик под музыку в красивых локациях и отправить вам.
  • С вами будет гид из нашей команды.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
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искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
Все очень понравилось! Спасибо большое гиду Исмаилу за отличную экскурсию 👍🏻
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Юлия
К главным символам Чечни Путешествие проходило на минивэне Мерседес с гидом Денисом, забрали меня около 7 часов утра, далее в дороге заехали в кафе позавтракали, т. к. расстояние приличное около
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300 км и в дороге получилось 4 часа.
По согласованию с участниками, мы немного перестроили маршрут (погода в моменте не позволила локации на открытом воздухе), не останавливались около водохранилища и храма, парк цветов в апреле еще не цветет, поэтому на него время тоже не стали тратить (с крыши Грозный сити на него посмотрели), а вместо этого съездили в Английский замок.
Я ехала ради мечетей, их в маршруте три. Первая была «Сердце Чечни», далее «Сердце матери» в Аргуне, на фото она с красными коврами и расписанным голубым куполом и последняя «Гордость мусульман» в Шали, на фото это белая мечеть.
В каждой мечети, для женщин дают платье или юбку с платком, в белой мечети мне даже нашли национальный наряд, фото получились потрясающие.
В Грозном поднимались на смотровую «Грозный-сити», откуда вид практически на весь город, здесь запрет на фото в одну из сторон, тк там расположена резиденция.
Обедали в ресторане «Английского замка», заказала галушки с курицей и хингал, гид говорил, что порции большие, но я не ожидала, что на столько)) галушки с курицей мне упаковали с собой и я доедала их на ужин))
В залах замка представлена фото история Чечни, а также несколько экспозиций убранства замка. Локация очень крутая, и по информативности и фотогеничности. Во дворе выставлены ретро автомобили.
В гостиницу меня вернули около 10 часов вечера, останавливались по мере необходимости, попить, размяться, в уборную. Денис рассказывал много интересного и познавательного из истории Чечни, а также жизни ее народа.
Общее впечатление очень хорошее, я увидела именно то, что хотела, и я довольна))

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Э
спасибо Исмаилу за интересную поездку. Все было четко, по плану, с душой и заботой! Очень хочу еще съездить с ним на другие экскурсии!
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