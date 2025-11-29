Исследовать заброшенный замок, оценить полезные свойств местных родников и насладиться их уникальными вкусами — всё это вы успеете сделать в поездке из Пятигорска в знаменитую Долину нарзанов. По пути скучать не придётся: будем любоваться горными панорамами, говорить о природе края, местных жителях и их быте.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Дорога к источникам

С первых минут путешествия начнём погружение в историю, культуру и природный колорит. Мы проедем через три региона России: начнём наш путь со Ставропольского края, затем окажемся на территории Карачаево-Черкесской Республики и завершим программу в Кабардино-Балкарской Республике, где в Хасаутском ущелье располагается экопарк «Долина нарзанов». Гид будет обращать ваше внимание на самые эффектные видовые места и рассказывать о флоре и фауне. А ещё вы узнаете, какие вершины возвышаются вокруг, что за дорога ведёт дальше и откуда здесь замок…

Там, где захватывает дух

Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового хребта во главе с Эльбрусом, а гид расскажет о покорении этого седого великана. Объяснит, зачем многие стремятся к его вершине и раскроет подробности отдельных экспедиций.

Долина здоровья

В самой Долине нарзанов по удобным дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам — их будет более двадцати. Каждый источник по-своему красив и уникален. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, как он попадает на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после при желании заглянете в уютное кафе за местными блюдами. Также на территории есть ванны под открытым небом, в которых можно бесплатно искупаться.

Экотропа Долины нарзанов

Живописный маршрут идёт по ущелью вдоль реки Хасаут и составляет 2,5 километра. Вы прогуляетесь по тропе и шести мостам через реку, и, конечно, насладитесь видами парка, пением птиц и журчанием воды.

Организационные детали