Отправиться в поездку по лучшим местам Приэльбрусья к целебным горным родникам
Исследовать заброшенный замок, оценить полезные свойств местных родников и насладиться их уникальными вкусами — всё это вы успеете сделать в поездке из Пятигорска в знаменитую Долину нарзанов.
По пути скучать не придётся: будем любоваться горными панорамами, говорить о природе края, местных жителях и их быте.
Описание экскурсии
Дорога к источникам
С первых минут путешествия начнём погружение в историю, культуру и природный колорит. Мы проедем через три региона России: начнём наш путь со Ставропольского края, затем окажемся на территории Карачаево-Черкесской Республики и завершим программу в Кабардино-Балкарской Республике, где в Хасаутском ущелье располагается экопарк «Долина нарзанов». Гид будет обращать ваше внимание на самые эффектные видовые места и рассказывать о флоре и фауне. А ещё вы узнаете, какие вершины возвышаются вокруг, что за дорога ведёт дальше и откуда здесь замок…
Там, где захватывает дух
Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового хребта во главе с Эльбрусом, а гид расскажет о покорении этого седого великана. Объяснит, зачем многие стремятся к его вершине и раскроет подробности отдельных экспедиций.
Долина здоровья
В самой Долине нарзанов по удобным дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам — их будет более двадцати. Каждый источник по-своему красив и уникален. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, как он попадает на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после при желании заглянете в уютное кафе за местными блюдами. Также на территории есть ванны под открытым небом, в которых можно бесплатно искупаться.
Экотропа Долины нарзанов
Живописный маршрут идёт по ущелью вдоль реки Хасаут и составляет 2,5 километра. Вы прогуляетесь по тропе и шести мостам через реку, и, конечно, насладитесь видами парка, пением птиц и журчанием воды.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на LADA Vesta или Toyota Alphard в обе стороны, трассовая экскурсия, вход на источники
Поездка проходит в высокогорной местности: заранее оцените свою физическую подготовку и проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем
С вами буду я или другой гид из нашей команды
