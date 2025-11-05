Мои заказы

Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)

Добро пожаловать в Горную Дигорию! Впечатляющие вершины, мощные водопады и древние традиции ждут вас в этом удивительном путешествии
В Горной Дигории вас ждут величественные горы и водопады, исторические памятники и культурные артефакты.

Вы увидите Чёртов мост, прикоснётесь к прошлому в доме-музее Наны Задалесской, узнаете о значении памятника Уастырджи и
насладитесь видами водопада "Три сестры".

Арт-объекты, такие как "Танец с кинжалами" и "Фындыр", расскажут о богатой культуре осетинского народа. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о традициях и истории Осетии

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные горы и водопады
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть

  • Чёртов мост
  • Памятник Уастырджи
  • Дом-музей Наны Задалесской
  • Водопад «Три сестры»
  • Арт-объект «Танец с кинжалами»
  • Арт-объект «Фындыр»

Описание экскурсии

  • Чёртов мост. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф
  • Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов
  • Дом-музей Наны Задалесской. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро
  • Водопад «Три сестры». Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам
  • Арт-объект «Танец с кинжалами». Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров
  • Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре

Подробная программа

6:00 — выезд из Пятигорска
8:30 — завтрак
9:00 — Чёртов мост
9:15 — святилище Уастырджи
9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар
10:15 — дом-музей Наны Залесской
11:00 — склеп Нарта Сослана, арт-объект «Стрелы Сослана»
12:00 — водопад «Три сестры»
13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент)
14:00 — обед
15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта)
16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами»
17:00 — выезд в обратном направлении
21:00 — прибытие в Пятигорск

На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам всех возрастов, но особенно интересно будет взрослым и детям с 12 лет
  • Поедем на полноприводном минивэне Toyota, который позволяет подъехать максимально близко к каждой локации, минимизировав пешие передвижения
  • Время в пути — 7 часов в обе стороны
  • Отдельно оплачивается экосбор в нацпарк — 200 ₽ и питание — около 1000 ₽ за завтрак и обед

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пятигорске
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
A
Anastasia
5 ноя 2025
Дигория-это восторг❤️
Очень красивые и завораживающие виды.
Поездка получилось содержательной и запоминающейся⛰️
Александр очень много и интересно рассказывал исторических фактов, житейских историй.
Людмила
Людмила
28 окт 2025
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного Кавказа где я побывала. Если вы любите горы, виды с возвышенностей, водопады, любите погружаться в быт и историю, то это однозначно ваша экскурсия. Рекомендую! Восхищена харизмой и эрудицией Александра, прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек.
С
Светлана
27 окт 2025
Думаю, фотографии говорят сами за себя😍Гид Александр - отзывчивый, добрый и грамотный человек, расскажет о традициях и обычаях осетин, истории Осетии. Виды и локации - топовые, без красивых фото остаться невозможно📸
Также позавтракали вкусными осетинскими пирогами 🥧
Вождение аккуратное, отношение внимательное, знаниям позавидует любая энциклопедия.
Дигория ❤️
З
Зайцев
12 окт 2025
Недооцененная часть Осетии.
Во время поездки природа постоянно меняется. Ущелье красивое.
Рекомендую
Татьяна
Татьяна
6 окт 2025
Очень понравилось, все прошло просто замечательно!!!
Наталья
Наталья
20 авг 2025
Безумно рада, что не ошиблась с выбором гида при выборе экскурсии. Александр очень чуткий и внимательный. Не было спешки на локациях, Александр на опыте четко соблюдал тайминг: и вернулись не
слишком поздно, и времени на всё хватило. Маршрут составлен грамотно, великолепные красоты с шикарной, колоритной местной кухней. Очень комфортная машина, с моим ростом 177 на третьем ряду было, на удивление, очень удобно. Хочется отметить аккуратную и безопасную манеру вождения, на самых сложных участках дороги я чувствовала себя в безопасности и чувствовалась уверенность водителя. В общем всё прошло на высоте. Ни о чем не пожалела!

