Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)
Добро пожаловать в Горную Дигорию! Впечатляющие вершины, мощные водопады и древние традиции ждут вас в этом удивительном путешествии
В Горной Дигории вас ждут величественные горы и водопады, исторические памятники и культурные артефакты.
Вы увидите Чёртов мост, прикоснётесь к прошлому в доме-музее Наны Задалесской, узнаете о значении памятника Уастырджи и читать дальше
насладитесь видами водопада "Три сестры".
Арт-объекты, такие как "Танец с кинжалами" и "Фындыр", расскажут о богатой культуре осетинского народа. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о традициях и истории Осетии
5
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Величественные горы и водопады
🏛️ Исторические памятники
🎨 Уникальные арт-объекты
🚗 Комфортное путешествие на минивэне
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
Чёртов мост
Памятник Уастырджи
Дом-музей Наны Задалесской
Водопад «Три сестры»
Арт-объект «Танец с кинжалами»
Арт-объект «Фындыр»
Описание экскурсии
Чёртов мост. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф
Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов
Дом-музей Наны Задалесской. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро
Водопад «Три сестры». Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам
Арт-объект «Танец с кинжалами». Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров
Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре
Подробная программа
6:00 — выезд из Пятигорска 8:30 — завтрак 9:00 — Чёртов мост 9:15 — святилище Уастырджи 9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар 10:15 — дом-музей Наны Залесской 11:00 — склеп Нарта Сослана, арт-объект «Стрелы Сослана» 12:00 — водопад «Три сестры» 13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент) 14:00 — обед 15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта) 16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами» 17:00 — выезд в обратном направлении 21:00 — прибытие в Пятигорск
На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.
Организационные детали
Программа подходит участникам всех возрастов, но особенно интересно будет взрослым и детям с 12 лет
Поедем на полноприводном минивэне Toyota, который позволяет подъехать максимально близко к каждой локации, минимизировав пешие передвижения
Время в пути — 7 часов в обе стороны
Отдельно оплачивается экосбор в нацпарк — 200 ₽ и питание — около 1000 ₽ за завтрак и обед
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Anastasia
5 ноя 2025
Дигория-это восторг❤️ Очень красивые и завораживающие виды. Поездка получилось содержательной и запоминающейся⛰️ Александр очень много и интересно рассказывал исторических фактов, житейских историй.
Людмила
28 окт 2025
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного Кавказа где я побывала. Если вы любите горы, виды с возвышенностей, водопады, любите погружаться в быт и историю, то это однозначно ваша экскурсия. Рекомендую! Восхищена харизмой и эрудицией Александра, прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек.
С
Светлана
27 окт 2025
Думаю, фотографии говорят сами за себя😍Гид Александр - отзывчивый, добрый и грамотный человек, расскажет о традициях и обычаях осетин, истории Осетии. Виды и локации - топовые, без красивых фото остаться невозможно📸 Также позавтракали вкусными осетинскими пирогами 🥧 Вождение аккуратное, отношение внимательное, знаниям позавидует любая энциклопедия. Дигория ❤️
З
Зайцев
12 окт 2025
Недооцененная часть Осетии. Во время поездки природа постоянно меняется. Ущелье красивое. Рекомендую
Татьяна
6 окт 2025
Очень понравилось, все прошло просто замечательно!!!
Наталья
20 авг 2025
Безумно рада, что не ошиблась с выбором гида при выборе экскурсии. Александр очень чуткий и внимательный. Не было спешки на локациях, Александр на опыте четко соблюдал тайминг: и вернулись не читать дальше
слишком поздно, и времени на всё хватило. Маршрут составлен грамотно, великолепные красоты с шикарной, колоритной местной кухней. Очень комфортная машина, с моим ростом 177 на третьем ряду было, на удивление, очень удобно. Хочется отметить аккуратную и безопасную манеру вождения, на самых сложных участках дороги я чувствовала себя в безопасности и чувствовалась уверенность водителя. В общем всё прошло на высоте. Ни о чем не пожалела!