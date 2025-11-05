В Горной Дигории вас ждут величественные горы и водопады, исторические памятники и культурные артефакты.Вы увидите Чёртов мост, прикоснётесь к прошлому в доме-музее Наны Задалесской, узнаете о значении памятника Уастырджи и

насладитесь видами водопада "Три сестры". Арт-объекты, такие как "Танец с кинжалами" и "Фындыр", расскажут о богатой культуре осетинского народа. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о традициях и истории Осетии

Описание экскурсии

Чёртов мост . Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф

. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов

— покровителю мужчин, путников и воинов Дом-музей Наны Задалесской . Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро

. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро Водопад «Три сестры» . Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам

. Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам Арт-объект «Танец с кинжалами» . Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров

. Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре

Подробная программа

6:00 — выезд из Пятигорска

8:30 — завтрак

9:00 — Чёртов мост

9:15 — святилище Уастырджи

9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар

10:15 — дом-музей Наны Залесской

11:00 — склеп Нарта Сослана, арт-объект «Стрелы Сослана»

12:00 — водопад «Три сестры»

13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент)

14:00 — обед

15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта)

16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами»

17:00 — выезд в обратном направлении

21:00 — прибытие в Пятигорск

На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.

Организационные детали