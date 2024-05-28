1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
«На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Долина нарзанов Далее мы направимся в Долину нарзанов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
«, вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
- ЮЮлия23 апреля 2024С мужем и дочерью 5,5 лет посетили деревню альпак и долину нарзанов. Нашим экскурсоводом была прекрасная Лолита. Экскурсия очень насыщенная, но
- ННаталья10 апреля 2024Потрясающая поездка. И с точки зрения видов природы и интересного рассказа. У нас были небольшие опасения по поводу УАЗа, но машина действительно оказалась достойной. А водитель настоящий профи. Рекомендую!
- ААлександр14 ноября 2023Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Особо отмечу комфортный стиль вождения. Самая экскурсия построенна отлично. Мы довольны. Фото не могут передать этой природы
- ЕЕвгений5 ноября 2023Как обычно, решили проветриться в 22:00 суббота, тут же связались,забронировали. На утро машина вовремя и приятная неожиданность - машина лучше, чем ожидали. Водитель опытный и приятный собеседник. Интересный гид и знание местности оставили неизгладимое впечатление. Рекомендую!
- ММаксимова20 октября 2023Деревня Альпак и долина НарзановСпасибо Николаю за прекрасный день рождения! Скорректировали поездку, чтоб не повторятся и не быть там, где уже я была. Съездили на плато, к Альпакам, к нарзанам - попили водички и на меловых скаталась на зиплайне. Впечатлений море. Спасибо!
- ССветлана19 сентября 2021Восхищены великолепно организованной Сергеем поездкой на Джилы-Су. На протяжении всего маршрута Сергей рассказывал историю края,археологические исследования по теме поездки. Останавливался
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Долина Нарзанов»
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