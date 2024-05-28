Экскурсии в долину Нарзанов из Пятигорска

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина Нарзанов» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
«На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Долина нарзанов Далее мы направимся в Долину нарзанов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
«, вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
    Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
    читать дальше

    при облаках и при дожде. Водопады впечатляют! Спуски и подъёмы по горам завораживают. Суслики милашки! Берите с собой не солёные сухари, морковку и яблоки, заранее порезанные на небольшие кусочки, покормив животных получите массу приятных впечатлений. Наш водитель и по совместительству экскурсовод - Константин по всему маршруту рассказывал обо всех достопримечательностях. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    С мужем и дочерью 5,5 лет посетили деревню альпак и долину нарзанов. Нашим экскурсоводом была прекрасная Лолита. Экскурсия очень насыщенная, но
    читать дальше

    вместе с тем, не слишком утомительная, ребёнок прекрасно выдержала темп. Альпаки очаровательные и очень добродушные, виды - просто космос, кафе в долине нарзанов с отменными блюдами… Нам понравилось всё) Благодаря Лолите, мы всегда знали с какого ракурса снять лучший кадр, какие блюда обязательно нужно попробовать, на что обращать внимание. Рекомендуем всем, особенно путешественникам с детьми!

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
    Потрясающая поездка. И с точки зрения видов природы и интересного рассказа. У нас были небольшие опасения по поводу УАЗа, но машина действительно оказалась достойной. А водитель настоящий профи. Рекомендую!
  • А
    Александр
    14 ноября 2023
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Особо отмечу комфортный стиль вождения. Самая экскурсия построенна отлично. Мы довольны. Фото не могут передать этой природы
    Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал наЗамечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал наЗамечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2023
    Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
    Как обычно, решили проветриться в 22:00 суббота, тут же связались,забронировали. На утро машина вовремя и приятная неожиданность - машина лучше, чем ожидали. Водитель опытный и приятный собеседник. Интересный гид и знание местности оставили неизгладимое впечатление. Рекомендую!
  • М
    Максимова
    20 октября 2023
    Деревня Альпак и долина Нарзанов
    Спасибо Николаю за прекрасный день рождения! Скорректировали поездку, чтоб не повторятся и не быть там, где уже я была. Съездили на плато, к Альпакам, к нарзанам - попили водички и на меловых скаталась на зиплайне. Впечатлений море. Спасибо!
  • С
    Светлана
    19 сентября 2021
    Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
    Восхищены великолепно организованной Сергеем поездкой на Джилы-Су. На протяжении всего маршрута Сергей рассказывал историю края,археологические исследования по теме поездки. Останавливался
    читать дальше

    на обзорных площадках с наиболее красивыми панорамами. Кроме того Сергей -профессиональный водитель,который приложил все усилия,чтобы поездка была комфортной. Наилучшие рекомендации гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Долина Нарзанов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
  2. Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
  3. Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
  4. Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Долина Нарзанов" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Долина Нарзанов», 241 ⭐ отзыв, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам