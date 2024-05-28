Е Екатерина Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов читать дальше при облаках и при дожде. Водопады впечатляют! Спуски и подъёмы по горам завораживают. Суслики милашки! Берите с собой не солёные сухари, морковку и яблоки, заранее порезанные на небольшие кусочки, покормив животных получите массу приятных впечатлений. Наш водитель и по совместительству экскурсовод - Константин по всему маршруту рассказывал обо всех достопримечательностях. Спасибо! Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,

Ю Юлия Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия читать дальше вместе с тем, не слишком утомительная, ребёнок прекрасно выдержала темп. Альпаки очаровательные и очень добродушные, виды - просто космос, кафе в долине нарзанов с отменными блюдами… Нам понравилось всё) Благодаря Лолите, мы всегда знали с какого ракурса снять лучший кадр, какие блюда обязательно нужно попробовать, на что обращать внимание. Рекомендуем всем, особенно путешественникам с детьми! С мужем и дочерью 5,5 лет посетили деревню альпак и долину нарзанов. Нашим экскурсоводом была прекрасная Лолита. Экскурсия очень насыщенная, но

Н Наталья Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска Потрясающая поездка. И с точки зрения видов природы и интересного рассказа. У нас были небольшие опасения по поводу УАЗа, но машина действительно оказалась достойной. А водитель настоящий профи. Рекомендую!

А Александр Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Особо отмечу комфортный стиль вождения. Самая экскурсия построенна отлично. Мы довольны. Фото не могут передать этой природы

Е Евгений Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска Как обычно, решили проветриться в 22:00 суббота, тут же связались,забронировали. На утро машина вовремя и приятная неожиданность - машина лучше, чем ожидали. Водитель опытный и приятный собеседник. Интересный гид и знание местности оставили неизгладимое впечатление. Рекомендую!

М Максимова Деревня Альпак и долина Нарзанов Спасибо Николаю за прекрасный день рождения! Скорректировали поездку, чтоб не повторятся и не быть там, где уже я была. Съездили на плато, к Альпакам, к нарзанам - попили водички и на меловых скаталась на зиплайне. Впечатлений море. Спасибо!