В составе группы до 50 человек всего за день вы посетите два самых живописных ущелья на Северном Кавказе.
Проследовав через грозное Чегемское ущелье, вы попадёте во впечатляющее Черекское, известное благодаря древним башням и невероятному Голубому озеру. А завершите этот насыщенный день в нежных объятиях горячих источников Аушигера.
Проследовав через грозное Чегемское ущелье, вы попадёте во впечатляющее Черекское, известное благодаря древним башням и невероятному Голубому озеру. А завершите этот насыщенный день в нежных объятиях горячих источников Аушигера.
Описание экскурсии
Программа путешествия
- Выезд из Пятигорска в 06:50 (место посадки оговаривается с вами заранее).
- Переезд до Чегемского ущелья (2 часа). Чегемское ущелье прославилось своими величественными пейзажами. Выйдя из автобуса на первой остановке, вы дойдёте по теснине до Чегемских водопадов — самых больших карстовых каскадов на Кавказе. После прогулки все желающие смогут перекусить в кафе с блюдами национальной балкарской кухни.
- Родовые башни и Голубое озеро. Далее нас ждёт ещё один переезд до Черекского ущелья (2 часа). Сперва вы побываете у средневековых родовых башен 16-18 столетий, а от них отправитесь к обрыву, на дне которого в окружении высоких скал шумит бурный Черек. У вас будет примерно полчаса на прогулку у Голубого озера. Побудьте наедине с собой и полюбуйтесь отражениями горных вершин в его бирюзовой глади.
- Купание в целебном источнике. Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час). У искусственного водоёма для вашего удобства оборудованы раздевалки и кафе. Купаться здесь рекомендуется не более 30 минут с обязательным перерывом, поскольку вода обладает высокой минерализацией.
- Возвращение в Пятигорск (в 19:00).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в сопровождении гида-представителя нашей команды. Продолжительность экскурсии — 12-13 часов.
- В стоимость не включено питание и экологический сбор на территории горячих источников Аушигера (500 руб. /чел.)
- По техническим причинам Чегемские водопады могут быть заменены на другие объекты показа: замок Шато Эркен или город Нальчик
Как происходит бронирование экскурсии
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
в среду и субботу в 06:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1908 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Интересная экскурсия! экскурсовод и водитель герои сегодняшнего дня) Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло отлично, экскурсовод Дарья молодец, было приятно слушать её, не было ощущения зачитывания материала из учебника) Кабардино-Балкария впечатлила видами😍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути во всей красе перед нами предстал Эльбрус. Водопады конечно грустные, не сезон всё таки,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Потрясающие виды, план экскурсии, возможность самостоятельно изучать места, экскурсовод ни на минуту не давала скучать, водитель был вежлив и терпелив.
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные виды тому способствовало. Единственное, что портило впечатление — большое количество мусора даже в самых красивых местах. Сограждане, местные и туристы, давайте будем бережно относиться к нашей природе!
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один из самых ярких дней! Но есть один минус - о нем в конце)) а
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Из Пятигорска - к Верхней Балкарии»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Кабардино-Балкарии: на джипе из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
12 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
Путешествие в мини-группе на внедорожнике: замок Шато-Эркен, водопад Тыжинты и термальные источники ждут вас! Комфорт и впечатления гарантированы
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5200 ₽
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по трём живописным ущельям Приэльбрусья. Вас ждут альпийские луга, пещеры и величественные водопады
Начало: По договоренности
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
3200 ₽ за человека