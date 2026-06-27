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вообще хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Евгении и водителю Николаю — благодаря им поездка прошла идеально от начала до конца.

Николай, несмотря на непростой горный маршрут с серпантинами и подъемами, идеально управлял автобусом, и мы чувствовали себя спокойно и безопасно. Путь лежал высоко в горы, и уже сама дорога захватывала дух: потрясающие пейзажи, отвесные скалы, живописные ущелья и горные реки!

Мы побывали в двух ущельях, каждое из которых по-своему уникально и впечатляюще. Ещё увидели Чегемские водопады😍 Посещение Родовых башен в Верхней Балкарии произвело огромное впечатление! Очень красиво! Евгения рассказывала о них так интересно, мы просто перенеслись в прошлое. Она делилась не только историческими фактами, но и местными легендами, традициями, жизнью горцев — было очень живо и познавательно!!

Особое удовольствие мы получили от еды: попробовали блюда местной кухни — всё было очень вкусно и сытно: лагман и хычины! А после такого маршрута мы заехали в термальные источники, где оздоравливалисьпочти час. Это было настоящее расслабление после активного дня — вода тёплая, холодная купель, и вокруг красивые пейзаж. Настоящий кайф!

Ещё одно удивительное место, которое мы посетили — Голубое озеро. Его цвет просто завораживает. Мы с мужем остались в восторге!

День пролетел незаметно, оставил массу ярких эмоций и впечатлений. Экскурсия получилась очень насыщенной, продуманной и при этом комфортной. Спасибо Евгении за увлекательный рассказ, а Николаю — за надёжность и уверенность в пути. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую горную Балкарию, прикоснуться к её истории и почувствовать дух Кавказа.



МИНУС: приехали в 6.48, автобус уже отъезжает. Хотя накануне прислали смс, что сбор в 6.50 😀 Автобус уехал без нас, организатор трубку не берет, естественно(тк 7 утра). Звоню экскурсоводу - НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР. Оказалось не хватает последней цифры номера. Пришлось с мужем играть в угадайку последней цифры) Слава богу, номер восстановили. Автобус за нами вернулся.

Просто проверяйте на будущее номер и приезжайте раньше, чем сказано в смс)) поэтому сняли одну звездочку