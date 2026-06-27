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Из Пятигорска - к Верхней Балкарии

Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
В составе группы до 50 человек всего за день вы посетите два самых живописных ущелья на Северном Кавказе.

Проследовав через грозное Чегемское ущелье, вы попадёте во впечатляющее Черекское, известное благодаря древним башням и невероятному Голубому озеру. А завершите этот насыщенный день в нежных объятиях горячих источников Аушигера.
4.6
15 отзывов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии

Описание экскурсии

Программа путешествия

  • Выезд из Пятигорска в 06:50 (место посадки оговаривается с вами заранее).
  • Переезд до Чегемского ущелья (2 часа). Чегемское ущелье прославилось своими величественными пейзажами. Выйдя из автобуса на первой остановке, вы дойдёте по теснине до Чегемских водопадов — самых больших карстовых каскадов на Кавказе. После прогулки все желающие смогут перекусить в кафе с блюдами национальной балкарской кухни.
  • Родовые башни и Голубое озеро. Далее нас ждёт ещё один переезд до Черекского ущелья (2 часа). Сперва вы побываете у средневековых родовых башен 16-18 столетий, а от них отправитесь к обрыву, на дне которого в окружении высоких скал шумит бурный Черек. У вас будет примерно полчаса на прогулку у Голубого озера. Побудьте наедине с собой и полюбуйтесь отражениями горных вершин в его бирюзовой глади.
  • Купание в целебном источнике. Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час). У искусственного водоёма для вашего удобства оборудованы раздевалки и кафе. Купаться здесь рекомендуется не более 30 минут с обязательным перерывом, поскольку вода обладает высокой минерализацией.
  • Возвращение в Пятигорск (в 19:00).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в сопровождении гида-представителя нашей команды. Продолжительность экскурсии — 12-13 часов.
  • В стоимость не включено питание и экологический сбор на территории горячих источников Аушигера (500 руб. /чел.)
  • По техническим причинам Чегемские водопады могут быть заменены на другие объекты показа: замок Шато Эркен или город Нальчик

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

в среду и субботу в 06:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Дети до 12 лет3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1908 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Интересная экскурсия! экскурсовод и водитель герои сегодняшнего дня) Большое спасибо!
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Анна
Все прошло отлично, экскурсовод Дарья молодец, было приятно слушать её, не было ощущения зачитывания материала из учебника) Кабардино-Балкария впечатлила видами😍
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А
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути во всей красе перед нами предстал Эльбрус. Водопады конечно грустные, не сезон всё таки,
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зато виды просто шикарные. Голова кружилась от захватывающих дух видов и серпантина по краю ущелья. Голубое озеро встретило нас приятной прохладой, как в зеркале в нем отражались близ лежащие горы. Ещё нам предоставили возможность почувствовать себе горным туром на реке Черек, дали время на подъём до башни. А после повезли отдыхать на горячий источник. Огромное спасибо за потрясающий день.

Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
Всё супер! Отличный гид Андрей, предоставил очень много интересной информации. С погодой очень повезло. По пути
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П
Потрясающие виды, план экскурсии, возможность самостоятельно изучать места, экскурсовод ни на минуту не давала скучать, водитель был вежлив и терпелив.
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ЮРИЙ
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные виды тому способствовало. Единственное, что портило впечатление — большое количество мусора даже в самых красивых местах. Сограждане, местные и туристы, давайте будем бережно относиться к нашей природе!
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные
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Мария
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один из самых ярких дней! Но есть один минус - о нем в конце)) а
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вообще хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Евгении и водителю Николаю — благодаря им поездка прошла идеально от начала до конца.
Николай, несмотря на непростой горный маршрут с серпантинами и подъемами, идеально управлял автобусом, и мы чувствовали себя спокойно и безопасно. Путь лежал высоко в горы, и уже сама дорога захватывала дух: потрясающие пейзажи, отвесные скалы, живописные ущелья и горные реки!
Мы побывали в двух ущельях, каждое из которых по-своему уникально и впечатляюще. Ещё увидели Чегемские водопады😍 Посещение Родовых башен в Верхней Балкарии произвело огромное впечатление! Очень красиво! Евгения рассказывала о них так интересно, мы просто перенеслись в прошлое. Она делилась не только историческими фактами, но и местными легендами, традициями, жизнью горцев — было очень живо и познавательно!!
Особое удовольствие мы получили от еды: попробовали блюда местной кухни — всё было очень вкусно и сытно: лагман и хычины! А после такого маршрута мы заехали в термальные источники, где оздоравливалисьпочти час. Это было настоящее расслабление после активного дня — вода тёплая, холодная купель, и вокруг красивые пейзаж. Настоящий кайф!
Ещё одно удивительное место, которое мы посетили — Голубое озеро. Его цвет просто завораживает. Мы с мужем остались в восторге!
День пролетел незаметно, оставил массу ярких эмоций и впечатлений. Экскурсия получилась очень насыщенной, продуманной и при этом комфортной. Спасибо Евгении за увлекательный рассказ, а Николаю — за надёжность и уверенность в пути. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую горную Балкарию, прикоснуться к её истории и почувствовать дух Кавказа.

МИНУС: приехали в 6.48, автобус уже отъезжает. Хотя накануне прислали смс, что сбор в 6.50 😀 Автобус уехал без нас, организатор трубку не берет, естественно(тк 7 утра). Звоню экскурсоводу - НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР. Оказалось не хватает последней цифры номера. Пришлось с мужем играть в угадайку последней цифры) Слава богу, номер восстановили. Автобус за нами вернулся.
Просто проверяйте на будущее номер и приезжайте раньше, чем сказано в смс)) поэтому сняли одну звездочку

Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один+2
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
Сегодня мы с мужем побывали на экскурсии в Верхнюю Балкарию из Пятигорска, и это был один
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