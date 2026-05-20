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Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Пятигорска

Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Живописная дорога приведёт вас к колыбели балкарского народа — Горной Балкарии. По пути вы увидите солёное озеро Тамбукан. Погуляете по территории замка Шато Эркен с лучшей винодельней в регионе.

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Малых Гималаев в районе Безенги и дойдёте до Языка Тролля, с которого открываются невероятные панорамы. В ущелье остановимся у водопада Тыжынты и ознакомимся с древней крепостью Жабо-Кала. А на обратном пути увидим самое глубокое карстовое озеро Европы.

5
2 отзыва
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Пятигорска
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Пятигорска
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Пятигорска

Описание экскурсии

Мёртвое озеро Тамбукан

Вы увидите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.

Шато Эркен

На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.

Безенги

«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.

Голубое озеро, обед и Язык Дракона

Вы оцените Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке Тролля, или Дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.

Водопад Тыжынты

Мы сделаем остановку в Безенгийской теснине, у подножия отвесных скал. Здесь со склонов стекает удивительный водопад: множество тонких струй сливаются в единый поток. У вас будет возможность испить его чистую родниковую воду.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser (возможна замена на авто аналогичного класса)
  • Экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ
  • Дополнительные расходы: вход на территорию Шато Эркен — 50 ₽ и обед (от 500 до 2500 ₽, в зависимости от ваших предпочтений и аппетита)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и драконы и волшебные бескрайние дали. Здесь причудливо переплелись настоящее и прошлое - недавнее и
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древнее. Николай по маршруту дал огромное количество информации по истории заселявших эти земли народов, исторических фактах и научных гипотезах. От локации к локации пейзаж становился все более восхитительным, а на под'еме к "языку дракона" просто захватывало дух. При этом все очень аккуратно, четко и спокойно, с учётом наших пожеланий и физических возможностей. Однозначно рекомендую.

Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и
Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и
Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и
Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и
Поездку с Николаем в Горную Балкарию можно сравнить с путешествием в сказку - и замки, и
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Ф
Очень понравилась экскурсия в Горную Балкарию для нашей семьи из трёх взрослых! Поездка с гидом Николаем получилась невероятно красивой, интересной и точно стоила своих денег: было комфортно, аутентично и захватывающе, но при этом всё безопасно. Отдельно хочется отметить компанию Николая — общение оставило скорее тёплые дружеские впечатления, чем ощущение сухой лекции, при этом мы узнали много интересных исторических фактов.
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