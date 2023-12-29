Живописная дорога приведёт вас к колыбели балкарского народа — Верхней Балкарии. А по пути вы посетите солёное озеро Тамбукан. Погуляете по территории замка Шато Эркен с лучшей винодельней в регионе. Оцените красоту Малых Гималаев в районе Безенги. Подниметесь на Язык тролля, с которого открываются невероятные панорамы. И увидите самое глубокое карстовое озеро Европы.

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Описание

Что вас ожидает

Мёртвое озеро Тамбукан

Вы посетите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.

Шато Эркен

На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.

Безенги

«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.

Голубое озеро, обед и Язык тролля

Вы посетите самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке тролля, или дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.

Верхняя Балкария

В завершение вы доедете до села в Черекском ущелье, расположенного на высоте 1120 метров над уровнем моря и окружённого горами, включая два пятитысечника — Дыхтау и Коштантау. Я познакомлю вас с историей села и расскажу, почему его считают колыбелью культуры балкарского народа.

Организационные детали