Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края

Живописная дорога приведёт вас к колыбели балкарского народа — Верхней Балкарии. А по пути вы посетите солёное озеро Тамбукан. Погуляете по территории замка Шато Эркен с лучшей винодельней в регионе. Оцените красоту Малых Гималаев в районе Безенги. Подниметесь на Язык тролля, с которого открываются невероятные панорамы. И увидите самое глубокое карстовое озеро Европы.
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
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Описание

Что вас ожидает

Мёртвое озеро Тамбукан

Вы посетите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.

Шато Эркен

На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.

Безенги

«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.

Голубое озеро, обед и Язык тролля

Вы посетите самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке тролля, или дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.

Верхняя Балкария

В завершение вы доедете до села в Черекском ущелье, расположенного на высоте 1120 метров над уровнем моря и окружённого горами, включая два пятитысечника — Дыхтау и Коштантау. Я познакомлю вас с историей села и расскажу, почему его считают колыбелью культуры балкарского народа.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser (возможна замена на авто аналогичного класса)
  • Экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ
  • Дополнительные расходы: вход на территорию Шато Эркен — 50 руб. и обед (от 500 до 2500 руб., в зависимости от ваших предпочтений и аппетита)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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