Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
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Описание
Что вас ожидает
Мёртвое озеро Тамбукан
Вы посетите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.
Шато Эркен
На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.
Безенги
«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.
Голубое озеро, обед и Язык тролля
Вы посетите самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке тролля, или дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.
Верхняя Балкария
В завершение вы доедете до села в Черекском ущелье, расположенного на высоте 1120 метров над уровнем моря и окружённого горами, включая два пятитысечника — Дыхтау и Коштантау. Я познакомлю вас с историей села и расскажу, почему его считают колыбелью культуры балкарского народа.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser (возможна замена на авто аналогичного класса)
- Экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ
- Дополнительные расходы: вход на территорию Шато Эркен — 50 руб. и обед (от 500 до 2500 руб., в зависимости от ваших предпочтений и аппетита)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом городе КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.