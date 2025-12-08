Всего за один день вы погрузитесь в историю, культуру и быт осетинского народа. И конечно, насладитесь невероятными горными пейзжами, увидите водопад, прогуляетесь вдоль горной реки. Подниметесь на скалу Чижитара, отдохнёте на альпийской поляне, заглянете в древний храм. Поверьте, яркие впечатления и эмоции вам гарантированы.

Описание экскурсии

Выезд из Пятигорска — около 8:00

Посёлок Урсдон (прибытие около 10:00)

Вы увидите горное поселение среди живописных холмов и лесов. Пообщаетесь с местными жителями и откроете обычаи и культуру осетин.

Река Урух (около 1 ч)

Мы прогуляемся по зелёным берегам реки, полюбуемся скалистыми утёсами и густыми лесами. Перезагрузимся и послушаем шум воды, а ещё — посмотрим на водопад Девичьи Слёзы.

Подъём на гору Чижитара (2 ч)

Вас ждёт панорамный вид на горные хребты, покрытые зеленью. Конечно, здесь получаются отличные фото.

Альпийская поляна Хуыбылта (1,5 ч)

Цветущие травы и растения, уникальная флора высокогорья — вы насладитесь всем этим. А ещё ощутите спокойствие и умиротворение.

Храм Святого Георгия Победоносца (1 ч)

Вы побываете в храме 19 века, оцените внутреннее убранство с росписями и иконами и узнаете о религиозных традициях Осетии.

Возвращение в Пятигорск — около 18:00

Организационные детали