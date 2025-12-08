Всего за один день вы погрузитесь в историю, культуру и быт осетинского народа.
И конечно, насладитесь невероятными горными пейзжами, увидите водопад, прогуляетесь вдоль горной реки. Подниметесь на скалу Чижитара, отдохнёте на альпийской поляне, заглянете в древний храм. Поверьте, яркие впечатления и эмоции вам гарантированы.
Описание экскурсии
Выезд из Пятигорска — около 8:00
Посёлок Урсдон (прибытие около 10:00)
Вы увидите горное поселение среди живописных холмов и лесов. Пообщаетесь с местными жителями и откроете обычаи и культуру осетин.
Река Урух (около 1 ч)
Мы прогуляемся по зелёным берегам реки, полюбуемся скалистыми утёсами и густыми лесами. Перезагрузимся и послушаем шум воды, а ещё — посмотрим на водопад Девичьи Слёзы.
Подъём на гору Чижитара (2 ч)
Вас ждёт панорамный вид на горные хребты, покрытые зеленью. Конечно, здесь получаются отличные фото.
Альпийская поляна Хуыбылта (1,5 ч)
Цветущие травы и растения, уникальная флора высокогорья — вы насладитесь всем этим. А ещё ощутите спокойствие и умиротворение.
Храм Святого Георгия Победоносца (1 ч)
Вы побываете в храме 19 века, оцените внутреннее убранство с росписями и иконами и узнаете о религиозных традициях Осетии.
Возвращение в Пятигорск — около 18:00
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot или аналогичном
- Обратите внимание: тайминг указан примерный, он может корректироваться в зависимости от погоды, дорожной ситуации, времени выезда и иных факторов
- Поездка подходит людям с базовой физической подготовкой
- Дополнительно по желанию оплачивается обед по меню
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
