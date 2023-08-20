Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее стабильна и комфортна для путешествий. В это время можно насладиться всеми красотами природы. В октябре и ноябре также можно отправиться в поездку, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с декабря по февраль, некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега, но при этом зимние пейзажи также впечатляют.

Кавказский Язык тролля с видом на горы-пятитысячники, Нижнее Голубое озеро и Черекская теснина - это топовые места, которые стоит посетить в Кабардино-Балкарии. Экскурсия на джипе позволяет насладиться природой и расслабиться на горячих источниках. Опытный гид расскажет интересные факты и легенды, а маршрут и время пребывания на локациях можно скорректировать по вашему желанию. Природа этих мест прекрасна в любое время года

Описание экскурсии

Знакомство с горной Кабардино-Балкарией

Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Кисловодска хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которые вы видите, ориентировочное: экскурсия индивидуальная, маршрут и время пребывания на локациях могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.

8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе.

10:00 — Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах.

10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги.

12:30 — Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса).

14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в РФ.

15:00 — Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото.

16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе

Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.

Дополнительные расходы