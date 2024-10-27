4 часа
Индивидуальная
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
6 940₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В центре Пятигорска, улица Кирова
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
29 ноя в 12:00
30 ноя в 12:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia27 октября 2024Летали с мотором в хорошую солнечную погоду. Это отличное решение, когда нет ветра. Виды, эмоции - выше всяких похвал. Организовано все четко, заказывайте полет у ребят и не пожалеете! Однозначно стоит своих денег.
- ППерелыгин15 октября 2024Класс!
- ЕЕлена28 августа 2024Полёт был замечательный, не передать словами, мне всё очень понравилось! Рекомендую!
- ССергей25 июля 2024Провели отличный ден на экскурсии по Осетии с Германом. Отличный, очень комфортный автомобиль, Герман очень доброжелателен, пунктуален. Легко было вносить
- ВВалентин18 июня 2024Были на индивидуальной экскурсии 11 июня с гидом Германом. Остались очень довольны, масса впечатлений и положительных эмоций! Герман очень профессиональный
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Из центра»
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