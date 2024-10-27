Экскурсии из центра Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Пятигорске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Полет на параплане с инструктором
На параплане
70 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
6 940 за человека
Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
Джиппинг
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В центре Пятигорска, улица Кирова
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
29 ноя в 12:00
30 ноя в 12:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    27 октября 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Летали с мотором в хорошую солнечную погоду. Это отличное решение, когда нет ветра. Виды, эмоции - выше всяких похвал. Организовано все четко, заказывайте полет у ребят и не пожалеете! Однозначно стоит своих денег.
  • П
    Перелыгин
    15 октября 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Класс!
  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Полёт был замечательный, не передать словами, мне всё очень понравилось! Рекомендую!
  • С
    Сергей
    25 июля 2024
    Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
    Провели отличный ден на экскурсии по Осетии с Германом. Отличный, очень комфортный автомобиль, Герман очень доброжелателен, пунктуален. Легко было вносить
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    изменения в маршрут согласно погоде и пожеланиям клиента. Герман прекрасно знает маршрут, и видно, что сам получает огромное удовольствие от посещения гор в Осетии. Помогал советами и рекомендациями. Всем советую!

    Провели отличный ден на экскурсии по Осетии с Германом. Отличный, очень комфортный автомобиль, Герман очень доброжелателенПровели отличный ден на экскурсии по Осетии с Германом. Отличный, очень комфортный автомобиль, Герман очень доброжелателен
  • В
    Валентин
    18 июня 2024
    Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
    Были на индивидуальной экскурсии 11 июня с гидом Германом. Остались очень довольны, масса впечатлений и положительных эмоций! Герман очень профессиональный
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    водитель (ведь передвигались по сложной дороге, но было комфортно. Герман знает край - природу и населяющие его народности, поэтому было очень интересно с ним общаться. Места по маршруту отлично подобраны и завораживающие своей красотой! . Большое спасибо за прекрасно проведенный день!!! Рекомендую всем эту экскурсию с гидом Германом!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Из центра»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Эльбрус
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  5. Парк Цветник
  6. Чегемские водопады
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в ноябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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