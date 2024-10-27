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водитель (ведь передвигались по сложной дороге, но было комфортно. Герман знает край - природу и населяющие его народности, поэтому было очень интересно с ним общаться. Места по маршруту отлично подобраны и завораживающие своей красотой! . Большое спасибо за прекрасно проведенный день!!! Рекомендую всем эту экскурсию с гидом Германом!!!