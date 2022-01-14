5 городов за 1 день и купание в термальных источниках

Приглашаю вас продолжить путешествие детального знакомства с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями

Индивидуально
для 6 чел.
Приглашаю вас продолжить путешествие детального знакомства с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями.

Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм.

Дегустация воды Лермонтовского источника.

Гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото и ещё много-много всего интересного.

Ну и как положено на десерт сладенькое! Купание в Суворовских термальных источниках, это настоящее блаженство и Вы этого достойны!
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей Лермонтова
  • Лазаревский храм
  • Гора Машук
  • Свято-Георгиеский женский монастырь
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Эта экскурсия является неким вызовом. Вызовом времени, пространству и, возможно, здравому смыслу!

Пятигорск:

  • Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства и мы вместе попытаемся найти истину. Подъем на гору Машук. место дуэли поэта.

Железноводск:

  • Дом откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейня где умер поэт. Дегустация воды Лермонтовского источника. Возможно это всего лишь слухи, но говорят что именно водою этого источника и снимал похмелье поэт, после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать.
И конечно же в Железноводске нас ждёт обед. Вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Что может быть Лучше?

Ессентуки:

    Свято-Георгиеский женский монастырь. Это единственный женский монастырь на Кавказе и именно в этом монастыре находится одна из немногих мастерских где пишут «живые» иконы

    Кисловодск:

    • Гора Кольцо, Именно отсюда открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото.
    Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и конечно же расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей!
    Чайный домик, встретит вас ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца!!!
    Купание в Суворовских термальных источниках
    Ну и как положено на десерт сладенькое! Купание в Суворовских термальных источниках, это настоящее блаженство и Вы этого достойны!
    Выдержав большое путешествие, можно позволить себе и расслабиться!
    Четыре бассейна с термальной водой, разная температура и по мере того как вы будете переходить из одного бассейна в другой, Вы будете скидывать с себя усталость и почувствуете как Ваше тело наполняется энергией для нового дня и нового путешествия!
    Всё это обсуждаемо и Вы можете вносить изменения в маршрут
    Помните, я сказал, что эта экскурсия некий вызов здравому смыслу? А все потому, что это экскурсия трансформер и в план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет?
    До встречи на Кавказе, друзья!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
    Завершение: По окончанию верну в отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

    🎩ИндивидуальныеГоры💧ВодопадыЛермонтовТермальные источникиМедовые водопады🗽Достопримечательности🧖SPA🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Индивидуально
    для 6 чел.
    5
    1
    10ч
    9 100
    за 1-6 чел.
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    🚗 На машине
    Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
    15 янв
    16 янв
    17 янв
    ещё...
    Четыре города Кавказских Минеральных Вод
    В группе
    до 30 чел.
    1 500
    за 1 чел.
    Четыре города Кавказских Минеральных Вод
    👣 Пешеходные
    🚌 На автобусе
    Знаменитые здравницы, питьевые галереи, красивейшие парки, неповторимая панорама Пятигорья! Всё это - для вас на
    16 янв
    20 янв
    23 янв
    ещё...
    Четверг, Воскресенье
    Курорты Кавказских Минеральных Вод
    Индивидуально
    для 6 чел.
    4.8
    10
    11 000
    за 1-6 чел.
    Курорты Кавказских Минеральных Вод
    🚗 На машине
    Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
    16 янв
    21 янв
    28 янв
    ещё...
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Индивидуально
    до 6 чел.
    5
    3
    10000
    9 000
    за 1-6 чел.
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    🚗 На машине
    Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
    14 янв
    16 янв
    17 янв
    ещё...
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    В группе
    до 50 чел.
    4.6
    87
    1 500
    за 1 чел.
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    🚌 На автобусе
    Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главным курортам Кавказских Минеральных Вод
    16 янв
    20 янв
    23 янв
    ещё...
    Воскресенье в 09:00
    Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
    В группе
    до 30 чел.
    4.4
    28
    6ч 30м
    1 300
    за 1 чел.
    Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
    🚌 На автобусе
    Маршрут нашего небольшого путешествия будет проходить через одну из главных природных достопримечательностей
    15 янв
    20 янв
    22 янв
    ещё...
    четверг, суббота в 13:20
    Нальчик и термальный комплекс «Гедуко»
    В группе
    до 20 чел.
    3.3
    5
    1 200
    за 1 чел.
    Нальчик и термальный комплекс «Гедуко»
    👣 Пешеходные
    🚌 На автобусе
    Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных городов Северного Кавказа
    14 янв
    21 янв
    28 янв
    ещё...
    Пятница с 13:20 до 21:00
    Цейское ущелье и купание в термальном источнике
    В группе
    до 30 чел.
    4.8
    44
    14ч
    2 000
    за 1 чел.
    Цейское ущелье и купание в термальном источнике
    🚌 На автобусе
    Цей - удивительный уголок Северной Осетии для любителей туризма и активного отдыха
    15 янв
    22 янв
    29 янв
    ещё...
    Суббота в 06:30
    Ессентуки. Обзорная экскурсия
    В группе
    до 20 чел.
    4.5
    8
    700
    за 1 чел.
    Ессентуки. Обзорная экскурсия
    🚌 На автобусе
    Ессентуки - единственный равнинный курорт Кавказских Минеральных Вод
    20 янв
    27 янв
    3 фев
    ещё...
    По четвергам с 14:20
    Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
    Индивидуально
    для 7 чел.
    12 000
    за 1-7 чел.
    Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
    🚗 На машине
    Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
    14 янв
    15 янв
    16 янв
    ещё...
    Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
    Индивидуально
    для 3 чел.
    5
    1
    12ч
    9 600
    за 1-3 чел.
    Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
    👣 Пешеходные
    🛣 Джиппинг
    Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны
    Ежедневно с 7:00 до 19:00
    Христианские святыни Кавказа
    Индивидуально
    для 5 чел.
    5
    3
    8 000
    за 1-5 чел.
    Христианские святыни Кавказа
    🚗 На машине
    Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод
    18 янв
    20 янв
    22 янв
    ещё...
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Пятигорске
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ