«Жар-птицы» — так за яркость костюма называли некрасовских казачек. А некрасовцы — это потомки донских казаков. Они замкнуто прожили в Турции 250 лет, благодаря чему на чужбине появилась уникальная культура, сочетающая старинные русские и восточные традиции. С этим феноменом вы и познакомитесь в нашем подворье, узнаете много интересного и полакомитесь сладостями с чаем.

Описание экскурсии

1️⃣ В гостях у казачьей семьи. Мы покажем вам быт ранних казаков в хате. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамья невесты, турецкий сундук с национальными одеждами 17 века. Вы узнаете:

зачем нужно подавать кофе в постель;

почему встречают по одежке, а провожают по уму;

что такое загашник;

почему раньше кичились и многое другое.

2️⃣ Забавы по-казачьи. Вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.

3️⃣ Чаепитие. Хозяюшка проводит вас в Кунацкую на чайную церемонию «Кейф», во время которой поведает сказки и шутки допетровской эпохи и угостит чёрным чаем «Тавсан Каны», запаренным в течение 2 часов в двухэтажном чайничке Кайданлык. Вы также попробуете садэ-лукум остичками — особыми казачьими вилочками.

Организационные детали

Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).