Казачье подворье «Жар-птица»: быт, традиционные игры и чайная церемония

Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать чай
«Жар-птицы» — так за яркость костюма называли некрасовских казачек. А некрасовцы — это потомки донских казаков.

Они замкнуто прожили в Турции 250 лет, благодаря чему на чужбине появилась уникальная культура, сочетающая старинные русские и восточные традиции.

С этим феноменом вы и познакомитесь в нашем подворье, узнаете много интересного и полакомитесь сладостями с чаем.
Казачье подворье «Жар-птица»: быт, традиционные игры и чайная церемония
Казачье подворье «Жар-птица»: быт, традиционные игры и чайная церемония
Казачье подворье «Жар-птица»: быт, традиционные игры и чайная церемония
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 18:00

Описание экскурсии

1️⃣ В гостях у казачьей семьи. Мы покажем вам быт ранних казаков в хате. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамья невесты, турецкий сундук с национальными одеждами 17 века. Вы узнаете:

  • зачем нужно подавать кофе в постель;
  • почему встречают по одежке, а провожают по уму;
  • что такое загашник;
  • почему раньше кичились и многое другое.

2️⃣ Забавы по-казачьи. Вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.

3️⃣ Чаепитие. Хозяюшка проводит вас в Кунацкую на чайную церемонию «Кейф», во время которой поведает сказки и шутки допетровской эпохи и угостит чёрным чаем «Тавсан Каны», запаренным в течение 2 часов в двухэтажном чайничке Кайданлык. Вы также попробуете садэ-лукум остичками — особыми казачьими вилочками.

Организационные детали

Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).

в понедельник в 10:00, в субботу в 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Садовое
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Джиппинг
На машине
42 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
9 ноя в 06:00
10 ноя в 06:00
5 000 за человека
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
На машине
Конные прогулки
7 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900 за человека
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам