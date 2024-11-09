Казачье подворье «Жар-птица»: быт, традиционные игры и чайная церемония
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать чай
«Жар-птицы» — так за яркость костюма называли некрасовских казачек. А некрасовцы — это потомки донских казаков.
Они замкнуто прожили в Турции 250 лет, благодаря чему на чужбине появилась уникальная культура, сочетающая старинные русские и восточные традиции.
С этим феноменом вы и познакомитесь в нашем подворье, узнаете много интересного и полакомитесь сладостями с чаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 18:00
Описание экскурсии
1️⃣ В гостях у казачьей семьи. Мы покажем вам быт ранних казаков в хате. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамья невесты, турецкий сундук с национальными одеждами 17 века. Вы узнаете:
зачем нужно подавать кофе в постель;
почему встречают по одежке, а провожают по уму;
что такое загашник;
почему раньше кичились и многое другое.
2️⃣ Забавы по-казачьи. Вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.
3️⃣ Чаепитие. Хозяюшка проводит вас в Кунацкую на чайную церемонию «Кейф», во время которой поведает сказки и шутки допетровской эпохи и угостит чёрным чаем «Тавсан Каны», запаренным в течение 2 часов в двухэтажном чайничке Кайданлык. Вы также попробуете садэ-лукум остичками — особыми казачьими вилочками.
Организационные детали
Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Садовое
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Мы — семья гидов. Приехав в наше подворье «Жар-птица», вы попадёте в гости к казакам-некрасовцам, которые сохраняют старинные русские традиции конца 17 века. Будем рады показать вам настоящий казачий быт!