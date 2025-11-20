Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Пятигорску — городу легенд, термальных источников и литературной славы.
По пути вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями — от памятников, гротов и парков до исторических мест, связанных с именем Лермонтова.
Описание экскурсии
- Академическая галерея и парк «Цветник» — сердце курортного города, украшенное фонтанами, скульптурами и старинной архитектурой
- Орёл — скульптура, символизирующая Кавказские Минеральные Воды
- Китайская беседка — одно из самых романтичных мест с панорамой Пятигорска
- Грот Лермонтова и грот Дианы — укромные уголки, где отдыхал и вдохновлялся великий писатель
- Сероводородный источник — старейший минеральный источник, спрятанный в уютном дворике
- Эммануэлевский парк — здесь когда-то ходил легендарный трамвай «босоножка»
- Эолова арфа — смотровая площадка, откуда открывается впечатляющий вид на весь город
- Бесстыжие ванны — естественные купальни с тёплой минеральной водой, где можно расслабиться и почувствовать лечебную силу природы
- Бульвар Гагарина — променад с историческими дачами
- Провал — подземное озеро, овеянное мифами, к которому тоннель ведёт прямо сквозь гору
- Памятник Лермонтову и место его дуэли
Вы узнаете:
- как Пятигорск получил своё название и что за поселение стояло здесь раньше
- как местные источники и нарзаны определили судьбу курорта
- почему именно здесь проходил последний бал одного известного писателя
- как судьба Лермонтова переплелась с Пятигорском и как трагически завершилась его жизнь на склоне Машука
и многое другое!
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
- Во время путешествия можем сделать кофе-паузу. Других дополнительных расходов не предполагается
- По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
Отзывы и рейтинг
5
Евгения
20 ноя 2025
Были на обзорной экскурсии по Пятигорску, которую вела Наталья, отзывчивая и позитивная, она погрузила нас в историю развития своего родного города, показав и рассказав нам историю образования не только самого
Дарья
19 ноя 2025
Наталья-прекрасный рассказчик и экскурсовод! Всю экскурсию провела с большим энтузиазмом и блеском в глазах! Видно,что любит свою работу и город! Узнали много нового и интересного о Пятигорске! Спасибо большое за эту возможность!
И
Инна
2 ноя 2025
Спасибо большое экскурсоводу Наталье. Ставлю твердые 5 звезд. Очень приятная, доброжелательная! Провела интересную, увлекательную экскурсию по Пятигорску. Всю информацию усвоили и дети и взрослые. Заставила полюбить Пятигорск. Отдельное спасибо за предоставленный трансфер из Кисловодска.
Любовь
31 окт 2025
Благодаря гиду Наталье поездка холодным дождливым днем вышла теплой, познавательной и комфортной.
Лермонтов, Печорин, Остап, дуэль, источники, серо-водородные ванны и прочее знаковое было явлено во всей красе.
Деликатное вождение, чистая машина, хорошо составленный маршрут, прекрасный рассказ и показ — спасибо!
Действительно влюбляешься в Пятигорск❤️
Н
Наталья
31 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду Наталье за прекрасную экскурсию по прекрасному Пятигорску! Наталья рассказывала увлекательно про каждое знаковое место города, она очень приятный человек, улыбчивая, дружелюбная, с ней легко в общении. Очень удобно, что экскурсия индивидуальная, не надо ни под кого подстраиваться, где-то быстро пофоткались и уехали, где-то подзадержались, чтоб полюбоваться красотами. Рекомендуем 100%!
