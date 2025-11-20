Евгения читать дальше города, но и историю написания "Героя нашего времени". Определённо, Наталья любит своё дело и с радостью делится своими знаниями. С Натальей мы не чувствовали себя ограниченными временными рамками; казалось, что она наша закадычная подруга, - это полностью её заслуга!

Машина чистая, вождение аккуратное! Всем рекомендую. Были на обзорной экскурсии по Пятигорску, которую вела Наталья, отзывчивая и позитивная, она погрузила нас в историю развития своего родного города, показав и рассказав нам историю образования не только самого

Дарья Наталья-прекрасный рассказчик и экскурсовод! Всю экскурсию провела с большим энтузиазмом и блеском в глазах! Видно,что любит свою работу и город! Узнали много нового и интересного о Пятигорске! Спасибо большое за эту возможность!

И Инна Спасибо большое экскурсоводу Наталье. Ставлю твердые 5 звезд. Очень приятная, доброжелательная! Провела интересную, увлекательную экскурсию по Пятигорску. Всю информацию усвоили и дети и взрослые. Заставила полюбить Пятигорск. Отдельное спасибо за предоставленный трансфер из Кисловодска.

Любовь Благодаря гиду Наталье поездка холодным дождливым днем вышла теплой, познавательной и комфортной.



Лермонтов, Печорин, Остап, дуэль, источники, серо-водородные ванны и прочее знаковое было явлено во всей красе.



Деликатное вождение, чистая машина, хорошо составленный маршрут, прекрасный рассказ и показ — спасибо!



Действительно влюбляешься в Пятигорск❤️