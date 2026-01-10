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Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)

Погрузитесь в магию Кавказа: от Чегемских водопадов до мистических Голубых озёр и горячих источников Аушигера. Невероятные истории и пейзажи ждут вас
Путешествие по Кабардино-Балкарии начинается с озера Тамбукан, где целебная грязь раскрывает свои секреты. Чегемское ущелье удивит величественными водопадами и вкуснейшими хичинами. В Нальчике прогуляйтесь по Атажуковскому саду и оцените Триумфальную
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арку. Черекская теснина хранит легенды о замёрзшем батальоне и поисках Священного Грааля. Завершите день в Аушигере, где горячие источники подарят умиротворение и блаженство. Насладитесь ароматными напитками и вернитесь с новыми впечатлениями

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 💧 Целебные свойства озера Тамбукан
  • 🏞 Величие Чегемского ущелья
  • 🏰 Исторические легенды Нальчика
  • 🛁 Расслабление в горячих источниках

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа Кавказа особенно красива, а источники Аушигера наиболее приятны для купания. В апреле и октябре также можно насладиться красотами региона, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие будет менее комфортным из-за холодов, но горячие источники остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)

Что можно увидеть

  • Озеро Тамбукан
  • Чегемское ущелье
  • Атажуковский сад
  • Триумфальная арка
  • Черекская теснина
  • Голубые озёра
  • Аушигер

Описание экскурсии

Чегемские красоты

Первым делом я отвезу вас к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хичинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий.

Нальчик — гордость Кабарды

Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда.

Таинственная Черекская теснина и красота Голубых озер

Подъехав к впечатляющей Черекской теснине, вы узнаете тайну замёрзшего батальона, выясните, что искали тибетские монахи на Кавказе и как это связано с поисками Священного Грааля нацистами. А далее вас будет ждать встреча с поразительными Голубыми озёрами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро».

Минеральные источники

Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Помните, как было в сказке? «Первый надобно налить до краёв водой студёной, а второй — водой варёной, а последний — молоком…». Так и здесь: вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.

🍶 Перед дорогой обратно я предложу вам заглянуть в местное кафе, где вы сможете выпить чашечку вкуснейшего молока, либо чаю, заваренного на горных травах, а, может, и ароматный глинтвейн с основой из ежевичного вина.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска
  • Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно
  • Еда, напитки и вход на территорию источника Аушигер (300 ₽ за чел.) оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4012 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
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путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
Олеся
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться видами. Рассказывал множество историй и легенд.
В Чегемском ущелье невероятная красота. У нас было время
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полюбоваться горами, ледяными водопадами и посетить местный импровизированный рыночек, где цены несравненно ниже, чем в туристических местах.
Таинственные легенды про Голубое озеро сделали его посещение ещё интереснее.
В термальных источниках нам был предоставлен выбор - общий бассейн или кабинка для компании. Хочется отдельно отметить вовлечённость гида в создание максимально комфортных для нас условий.
Большое спасибо! Всем рекомендуем экскурсии с Кареном.

Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в нашем темпе. На всех локациях Карен давал погулять и насладиться
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Светлана
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны. Карен интересный рассказчик; построил маршрут с учетом наших пожеланий. Много классных фото и видео сохранили наши прекрасные впечатления!
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.+2
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны.
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Т
Путешествуем с Кареном второй раз, и всё как всегда, прошло отлично! Легенды, факты, были и небыли, солнечное настроение, аккуратное вождение, не тривиальные и не многолюдные тропы, советы и подсказки, все
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сложилось в потрясающий день и поездку! Рады, что выбрали именно этот маршрут, рады были узнать столько всего нового в мягкой свободной беседе. Отдельное спасибо за вкуснейшие хычины и чай!! Послевкусие от такого путешествия чувствуется до сих пор! Поездка для тех, кто многое уже в КМВ видел, но готов удивляться заново! Благодарность Карену!

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М
Отличная экскурсия! Карен, спасибо! Вы великолепный рассказчик и очень комфортный организатор). Экскурсия прошла великолепно. И главное сын очень много запомнил и теперь так и сыплет кавказскими легендами, постоянно вспоминает Верхнею Балкарию (за неё ещё отдельная благодарность супруги).
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Н
Прекрасное путешествие, рекомендуем всем, всем, всем!
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