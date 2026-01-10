5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 💧 Целебные свойства озера Тамбукан
- 🏞 Величие Чегемского ущелья
- 🏰 Исторические легенды Нальчика
- 🛁 Расслабление в горячих источниках
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Озеро Тамбукан
- Чегемское ущелье
- Атажуковский сад
- Триумфальная арка
- Черекская теснина
- Голубые озёра
- Аушигер
Описание экскурсии
Чегемские красоты
Первым делом я отвезу вас к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хичинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий.
Нальчик — гордость Кабарды
Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда.
Таинственная Черекская теснина и красота Голубых озер
Подъехав к впечатляющей Черекской теснине, вы узнаете тайну замёрзшего батальона, выясните, что искали тибетские монахи на Кавказе и как это связано с поисками Священного Грааля нацистами. А далее вас будет ждать встреча с поразительными Голубыми озёрами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро».
Минеральные источники
Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Помните, как было в сказке? «Первый надобно налить до краёв водой студёной, а второй — водой варёной, а последний — молоком…». Так и здесь: вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.
🍶 Перед дорогой обратно я предложу вам заглянуть в местное кафе, где вы сможете выпить чашечку вкуснейшего молока, либо чаю, заваренного на горных травах, а, может, и ароматный глинтвейн с основой из ежевичного вина.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска
- Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно
- Еда, напитки и вход на территорию источника Аушигер (300 ₽ за чел.) оплачиваются отдельно.
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В Чегемском ущелье невероятная красота. У нас было время