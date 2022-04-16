Сказочная Кабарда и чарующая Балкария

Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн

Индивидуальная
Кавказ умеет хранить секреты, но порой кажется, что места оживают и сами начинают рассказ о своих невероятных историях.

В насыщенной программе вы откроете чудеса местного Мертвого моря, магию чегемских пейзажей, мистические предания Черекской теснины и Голубых озер.

А еще — волшебные ванны Аушигера и ароматные напитки на любой вкус!
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чегемские красоты

Первым делом я отвезу вас к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хичинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий.

Нальчик — гордость Кабарды

Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, и рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. При желании, отведаете свежайшего пива в знаменитом ресторане «Бочка», которое, кстати, варят здесь же. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда.

Таинственная Черекская теснина и красота Голубых озер

Подъехав к впечатляющей Черекской теснине, вы узнаете тайну замёрзшего батальона, выясните, что искали тибетские монахи на Кавказе и как это связано с поисками Священного Грааля нацистами. А далее вас будет ждать встреча с поразительными Голубыми озерами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро».

Минеральные источники

Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Помните, как было в сказке? «Первый надобно налить до краёв водой студёной, а второй — водой варёной, а последний — молоком… ». Так и здесь: вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.

🍶 Перед дорогой обратно я предложу вам заглянуть в местное кафе, где вы сможете выпить чашечку вкуснейшего молока, либо чаю, заваренного на горных травах, а, может, и ароматный глинтвейн с основой из ежевичного вина.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска.
  • Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно.
  • Еда, напитки и вход на территорию источника Аушигер (100р. /человека) оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньГолубые озера🗽ДостопримечательностиКавказТермальные источникиНальчик

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Горная Ингушетия - страна башен и легенд
14 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен
от 26 000 за 1-6 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Валентин
4.9
14 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
от 9 000 за 1-2 чел.
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Кирилл
4.7
3 отзыва
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
12 500 за 1-4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
10 отзывов
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Исследовать горные ущелья, погрузиться в традиции горцев и искупаться в термальных источниках
10 000 за 1-4 чел.
Заповедный край Цейского ущелья
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
7 отзывов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
10 000 за 1-4 чел.
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
18 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Проехать от ущелий через озера к облакам, а также познакомиться с культурой и кухней края
11 000 за 1-4 чел.
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
5 000 за 1-4 чел.
В Горную Ингушетию из Пятигорска
15 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
В Горную Ингушетию из Пятигорска
Вас ждет увлекательная экскурсия по Стране Башен
4 000 за 1 человека
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
12 500 за 1-4 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
19 отзывов
Очень популярно сейчас
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
от 14 000 за 1-3 чел.
Дигория - сказочный край Северной Осетии
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Дигория - сказочный край Северной Осетии
Наш маршрут будет пролегать через обилие гор-великанов Кавказского хребта
15 500 за 1-5 чел.
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Андрей
4.8
6 отзывов
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Прочувствовать красоту Кабардино-Балкарии и услышать ее предания
11 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ