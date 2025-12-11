Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
7900 ₽ за всё до 50 чел.
