1 отзыв оставили туристы

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перед вами серпантин дороги, всё уводящей и уводящей вниз. Та самая балка постепенно открывает вам свои красоты. И в конечном счете приводит к водопадам. Первыми перед вашим вздором предстают небольшие струйки, текущие по мшистым скалам. Но через буквально пару шагов вас ждут еще сразу три уже полноценных водопада.



Подъем наверх кому-то может показаться сложным, но вы просто не торопитесь. Идите спокойным шагом, дышите и всё получится.



После этого колеса автомобиля привезут вас на плато Бермамыт. И здесь понимаешь почему сюда едут люди. Стоишь на краю обрыва и смотришь куда-то вниз. Только учтите, что вас могут окружить облака, как было и в моем случае. Тогда вы не увидите всей окружающей красоты. Тем не менее, на мой взгляд, посещение того стоит. Само ощущение, когда облака плывут сквозь тебя - очень необычно.



Помимо облаков, учитывайте переменчивость горной погоды и обязательно возьмите с собой теплые вещи. Тогда даже облака не помешают вам походить там и проникнуться если не всеми доступными видами, то просто атмосферой.



Вообще эта экскурсия мне понравилась. Рекомендую к посещению! Еще раз обращу ваше внимание на возможность облачности и обязательное наличие у вас теплых вещей. Пусть они лучше останутся в машине, чем вы замерзнете от холодного ветра.