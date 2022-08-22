1 отзыв оставили туристы

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Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки

Приготовьтесь к захватывающему путешествию на плато Бермамыт, где вас ждут панорамы Кавказа и искрящиеся водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт - это уникальная возможность увидеть Северный Кавказ во всей красе.

Величественные панорамы Эшкаконского ущелья, скалы Амфитеатр и Монах, а также водопады Гришкиной балки подарят незабываемые впечатления. Легенды и истории этих мест оживут в рассказах гида, создавая атмосферу настоящего приключения. Не упустите шанс полюбоваться Эльбрусом и насладиться природой Карачаево-Черкессии
4.7
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Впечатляющие виды плато Бермамыт
  • 💧 Искрящиеся водопады Гришкиной балки
  • 🏞 Уникальные скальные образования
  • 🗺 Легенды и истории Кавказа
  • 🚗 Комфортное путешествие на УАЗ Патриот

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Бермамыт и водопадов Гришкиной балки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться видами без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для поездки, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными, что потребует дополнительной подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Амфитеатр
  • Скалы Монах
  • Эшкаконское ущелье
  • Водопады Гришкиной балки

Описание экскурсии

Большой и Малый Бермамыт: прогулка над бездной

Наша цель — легендарное плато, которое всего 30 км отделяют от главной снежного исполина Эльбруса. Забравшись на Бермамыт, вы восхититесь причудливыми формами горных хребтов и ассиметричными обрывами, увидите фантастические скальные образования Монахи и Амфитеатр. И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато!

Водопады Гришкиной балки

На пути к плато мы спустимся в долину реки Эшкакон, чтобы исследовать знаменитую Гришкину балку, одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии. Здесь мы отыщем каскадные водопады, за которыми скрывается система розовых карстовых пещер. А в солнечный день искрящиеся брызги водопадов дополнятся яркой радугой!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • Возьмите с собой: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), перекус, теплую одежду и спортивную обувь
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений и погоды. По желанию программу можно дополнить отдыхом и ужином у костра.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
Алексей
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки просто необходимо. Пусть вас не пугает пеший спуск к ним - это того стоит.

Сначала
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перед вами серпантин дороги, всё уводящей и уводящей вниз. Та самая балка постепенно открывает вам свои красоты. И в конечном счете приводит к водопадам. Первыми перед вашим вздором предстают небольшие струйки, текущие по мшистым скалам. Но через буквально пару шагов вас ждут еще сразу три уже полноценных водопада.

Подъем наверх кому-то может показаться сложным, но вы просто не торопитесь. Идите спокойным шагом, дышите и всё получится.

После этого колеса автомобиля привезут вас на плато Бермамыт. И здесь понимаешь почему сюда едут люди. Стоишь на краю обрыва и смотришь куда-то вниз. Только учтите, что вас могут окружить облака, как было и в моем случае. Тогда вы не увидите всей окружающей красоты. Тем не менее, на мой взгляд, посещение того стоит. Само ощущение, когда облака плывут сквозь тебя - очень необычно.

Помимо облаков, учитывайте переменчивость горной погоды и обязательно возьмите с собой теплые вещи. Тогда даже облака не помешают вам походить там и проникнуться если не всеми доступными видами, то просто атмосферой.

Вообще эта экскурсия мне понравилась. Рекомендую к посещению! Еще раз обращу ваше внимание на возможность облачности и обязательное наличие у вас теплых вещей. Пусть они лучше останутся в машине, чем вы замерзнете от холодного ветра.

Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки+2
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки
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Светлана
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и рванули в другую сторону! Озеро Гижгит, перевал Актопрак, город мертвых и Чегемские водопады - день был незабываемый, только успевай смотреть во все стороны с открытым ртом, красотища со всех сторон невероятная! Андрей отличный водитель и прекрасный человек, уже мечтаем вернуться снова!
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят. Потрясающий профессионализм Андрея позволил нам увидеть необыкновенную красоту этих гор. Дорога очень сложная, мы
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даже помогли застрявшему горе-водителю на приоре (туда только на внедорожнике возможно проехать и не во всякую погоду). Спасибо огромное.
Обратите внимание на сезон и погоду. В дождь туда ездить опасно.
Горы величественные и великолепные.

Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят.
Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят.
Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят.
Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят.
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Юлия
Круто! Очень! Рекомендую!
Чуть-чуть не доехали до Верхнего Бермамыта из-за погоды, но глянули Нижний и спустились к роскошным совершенно водопадам. Полны впечатлений! Андрей сделал поездку незабываемой. Спасибо!
Круто! Очень! Рекомендую!
Круто! Очень! Рекомендую!
Круто! Очень! Рекомендую!
Круто! Очень! Рекомендую!
Круто! Очень! Рекомендую!
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Е
Все было здорово! Вид на Эльбрус - шикарен! Андрей опытный водитель, хорошо знает места.
Все было здорово! Вид на Эльбрус - шикарен! Андрей опытный водитель, хорошо знает места.
Все было здорово! Вид на Эльбрус - шикарен! Андрей опытный водитель, хорошо знает места.
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Ольга
Поездка понравилась, увидели много красивых мест!
Поездка понравилась, увидели много красивых мест!
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