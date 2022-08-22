1 отзыв оставили туристы

Плато Бермамыт - это уникальная возможность увидеть Северный Кавказ во всей красе.
Величественные панорамы Эшкаконского ущелья, скалы Амфитеатр и Монах, а также водопады Гришкиной балки подарят незабываемые впечатления. Легенды и истории этих мест оживут в рассказах гида, создавая атмосферу настоящего приключения. Не упустите шанс полюбоваться Эльбрусом и насладиться природой Карачаево-Черкессии
Величественные панорамы Эшкаконского ущелья, скалы Амфитеатр и Монах, а также водопады Гришкиной балки подарят незабываемые впечатления. Легенды и истории этих мест оживут в рассказах гида, создавая атмосферу настоящего приключения. Не упустите шанс полюбоваться Эльбрусом и насладиться природой Карачаево-Черкессии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Впечатляющие виды плато Бермамыт
- 💧 Искрящиеся водопады Гришкиной балки
- 🏞 Уникальные скальные образования
- 🗺 Легенды и истории Кавказа
- 🚗 Комфортное путешествие на УАЗ Патриот
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения плато Бермамыт и водопадов Гришкиной балки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться видами без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для поездки, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными, что потребует дополнительной подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Скалы Амфитеатр
- Скалы Монах
- Эшкаконское ущелье
- Водопады Гришкиной балки
Описание экскурсии
Большой и Малый Бермамыт: прогулка над бездной
Наша цель — легендарное плато, которое всего 30 км отделяют от главной снежного исполина Эльбруса. Забравшись на Бермамыт, вы восхититесь причудливыми формами горных хребтов и ассиметричными обрывами, увидите фантастические скальные образования Монахи и Амфитеатр. И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато!
Водопады Гришкиной балки
На пути к плато мы спустимся в долину реки Эшкакон, чтобы исследовать знаменитую Гришкину балку, одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии. Здесь мы отыщем каскадные водопады, за которыми скрывается система розовых карстовых пещер. А в солнечный день искрящиеся брызги водопадов дополнятся яркой радугой!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- Возьмите с собой: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), перекус, теплую одежду и спортивную обувь
- Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений и погоды. По желанию программу можно дополнить отдыхом и ужином у костра.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличные места. Очень красивые. На мой взгляд по дороге на Бермамыт заглянуть на водопады Гришкиной балки просто необходимо. Пусть вас не пугает пеший спуск к ним - это того стоит.
Сначала
Сначала
+2
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Утром на горизонте заприметили дымку, которая уже скрывала Эльбрус, решили не рисковать ехать на Бермамыт и рванули в другую сторону! Озеро Гижгит, перевал Актопрак, город мертвых и Чегемские водопады - день был незабываемый, только успевай смотреть во все стороны с открытым ртом, красотища со всех сторон невероятная! Андрей отличный водитель и прекрасный человек, уже мечтаем вернуться снова!
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Н
Это невероятная экскурсия. Мы приехали в "несезон", но погода позволила, в декабре на Бермамыт редко ездят. Потрясающий профессионализм Андрея позволил нам увидеть необыкновенную красоту этих гор. Дорога очень сложная, мы
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Круто! Очень! Рекомендую!
Чуть-чуть не доехали до Верхнего Бермамыта из-за погоды, но глянули Нижний и спустились к роскошным совершенно водопадам. Полны впечатлений! Андрей сделал поездку незабываемой. Спасибо!
Чуть-чуть не доехали до Верхнего Бермамыта из-за погоды, но глянули Нижний и спустились к роскошным совершенно водопадам. Полны впечатлений! Андрей сделал поездку незабываемой. Спасибо!
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Е
Все было здорово! Вид на Эльбрус - шикарен! Андрей опытный водитель, хорошо знает места.
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Поездка понравилась, увидели много красивых мест!
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