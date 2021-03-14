1 отзыв оставили туристы

Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки

Побывать на лучшей смотровой площадке Кавказа и встретиться с великаном Эльбрусом

5
1 отзыв
Андрей
Андрей – Гид из Пятигорска
Приготовьтесь открыть плато Бермамыт — одну из самых эффектных природных локаций Северного Кавказа.

В этом путешествии вас ждут вдохновляющие панорамы Эшкаконского ущелья, причудливые скалы Амфитеатр и Монах, искрящиеся водопады Гришкиной балки и, разумеется, вид на высочайшую точку Европы — гору Эльбрус.

А я дополню космические пейзажи легендами и историями этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки

Что вас ожидает

Большой и Малый Бермамыт: прогулка 👣 над бездной
Наша цель — легендарное плато, которое всего 30 км отделяют от главной снежного исполина Эльбруса. Забравшись на Бермамыт, вы восхититесь причудливыми формами горных хребтов и ассиметричными обрывами, увидите фантастические скальные образования Монахи и Амфитеатр. И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато! Я расскажу легенду о Большом и Малом Бермамыте, которая перенесет вас во времена богатырей-нартов. А еще вспомним, каких поэтов и художников вдохновляли эти места.

Водопады Гришкиной балки
На пути к плато мы спустимся в долину реки Эшкакон, чтобы исследовать знаменитую Гришкину балку, одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии. Здесь мы отыщем каскадные водопады, за которыми скрывается система розовых карстовых пещер. А в солнечный день искрящиеся брызги 💦 водопадов дополнятся яркой радугой!

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 УАЗ Патриот
  • Возьмите с собой: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), перекус, теплую одежду и спортивную обувь
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений и погоды. По желанию программу можно дополнить отдыхом и ужином у костра.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
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1 отзыв оставили туристы

14 мар 2021
Андрей - отличный гид! Мы с подругами запросили индивидуальный маршрут, он все идеально продумал и помог нам с великолепной однодневной поездкой! Огромное спасибо! Обязательно приедем еще!

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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