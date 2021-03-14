1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Большой и Малый Бермамыт: прогулка 👣 над бездной

Наша цель — легендарное плато, которое всего 30 км отделяют от главной снежного исполина Эльбруса. Забравшись на Бермамыт, вы восхититесь причудливыми формами горных хребтов и ассиметричными обрывами, увидите фантастические скальные образования Монахи и Амфитеатр. И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато! Я расскажу легенду о Большом и Малом Бермамыте, которая перенесет вас во времена богатырей-нартов. А еще вспомним, каких поэтов и художников вдохновляли эти места.

Водопады Гришкиной балки

На пути к плато мы спустимся в долину реки Эшкакон, чтобы исследовать знаменитую Гришкину балку, одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии. Здесь мы отыщем каскадные водопады, за которыми скрывается система розовых карстовых пещер. А в солнечный день искрящиеся брызги 💦 водопадов дополнятся яркой радугой!

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