В группе до 50 человек вы отправитесь по одному из самых популярных и комфортных маршрутов из курортов КавМинВод. Кольцо-гора откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». А в восточной части Карачаево-Черкесии ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гора Кольцо

Первая остановка на нашем пути — мыс одного из отрогов Боргустанского хребта, памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы увидите чудесную панораму окрестностей, а в хорошую погоду вам покажется сам Эльбрус. Сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведения. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.

Медовые водопады

Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных ракурсов. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии

Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида

Отдельно оплачивается экологический сбор — 300 ₽ за чел. и питание

С вами будет один из гидов нашей команды.