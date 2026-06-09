Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Лёгкое путешествие без длительных переездов к двум знаменитым памятникам природы
В группе до 50 человек вы отправитесь по одному из самых популярных и комфортных маршрутов из курортов КавМинВод.
Кольцо-гора откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». А в восточной части Карачаево-Черкесии ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья.
Первая остановка на нашем пути — мыс одного из отрогов Боргустанского хребта, памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы увидите чудесную панораму окрестностей, а в хорошую погоду вам покажется сам Эльбрус. Сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведения. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.
Медовые водопады
Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных ракурсов. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.
Организационные детали
Как происходит бронирование экскурсии
На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что включено в стоимость, а что — нет
В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
Отдельно оплачивается экологический сбор — 300 ₽ за чел. и питание
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1937 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
Спасибо гиду Полине, за интересный рассказ и экскурсии. Организация на высоком уровне. Водитель красавчик) Из небольших недочётов: хочется порекомендовать добавить к описанию экскурсии, что проходят они в довольно быстром темпе. Времени на каждую локацию отводится очень мало, впритык на перекус и пару фото.
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Ирина
Коротенько, нужно быстро пошевеливаться, но так и заявлено по времени. Места красивые, конечно, уже очень туристические - у этого есть и плюсы и минусы, но нам с дочкой понравилось. Покупки в чайном домике порадовали. Не знаю, где-то ещё продается варенье на меду? Единственное, в нескольких местах пришлось ждать опаздывающих туристов из нашей группы, но это уже к организаторам не относится.
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Мария
Посещенная экскурсия понравилась, очень уж красивые виды на ней открываются. Опять же, много нового и интересного узнала. Единственное, хотелось бы чуть побольше времени на осмотр - ландшафт довольно сложный и передвигаться очень быстро по нему сложно, из-за этого некоторым местам можешь уделить буквально минутку.
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А
Александра
Небольшая экскурсия к водопадам и горе на автобусе. По пути заезжали в чайный домик. Всё понравилось. Почитав некоторые отзывы переживала, что не хватит времени. Времени на посещение мест было достаточно. Отдельное спасибо гиду Людмиле. Много и интересно рассказывала про КМВ и КЧР.
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Людмила
Экскурсии была вчера, прекрасная Экскурсовод Елена, молодая активная. Мне все очень понравилось
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Наталья
Экскурсия хорошая, но из 6,5 часов - вместо обещаных 5,5, большая часть времени ушла на трансфер группы. 4-5 точек в двух городах. На горе кольцо 30 мин и на водопадах читать дальшеуменьшить
1,5 часа. Конечно же завезли в свой магазин, чайную, хотя мы были сыты и все сувениры купили. еще 30 мин там. В общем больше на такие мероприятия не поедем. удовольствием это не назвать.
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