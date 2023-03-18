Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска

Лёгкое путешествие без длительных переездов к двум знаменитым памятникам природы

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В группе до 50 человек вы отправитесь по одному из самых популярных и комфортных маршрутов из курортов КавМинВод.

Кольцо-гора откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». А в восточной части Карачаево-Черкесии ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья.
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Кольцо

Первая остановка на нашем пути — мыс одного из отрогов Боргустанского хребта, памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы увидите чудесную панораму окрестностей, а в хорошую погоду вам покажется сам Эльбрус. Сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведения. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.

Медовые водопады

Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных ракурсов. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 23% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается экологический сбор — 100 руб. /чел. и питание

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник и четверг в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Кавказские Минеральные Воды
Медовые водопады
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Гора Кольцо
Для студентов
Горы

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