Первая остановка на нашем пути — мыс одного из отрогов Боргустанского хребта, памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы увидите чудесную панораму окрестностей, а в хорошую погоду вам покажется сам Эльбрус. Сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведения. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.
Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных ракурсов. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.