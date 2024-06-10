Приглашаем вас в увлекательное путешествие на внедорожниках по труднодоступным местам Северного Кавказа! С Большого седла Кисловодска открывается потрясающая панорама на город. Далее наш маршрут пройдёт через Джинальский лес и Джинальский хребет к пику Верхнего Джинала (1542 м). Мы спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода (15 м) и насладимся красотой таинственных озёр Шадхурей.

Описание экскурсии

Джиппинг, труднодоступные места Северного Кавказа, секретные экскурсии Северного Кавказа — хэштеги нашего тура! Отправной точкой путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джиппе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м.) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода (15 м.), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть. И жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация: Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают.