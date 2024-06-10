Озера Шадхурей - Козода - Джинальский хребет - Большое седло из Пятигорска

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на внедорожниках по труднодоступным местам Северного Кавказа! С Большого седла Кисловодска открывается потрясающая панорама на город.

Далее наш маршрут пройдёт через Джинальский лес и Джинальский хребет к пику Верхнего Джинала (1542 м).

Мы спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода (15 м) и насладимся красотой таинственных озёр Шадхурей.
Озера Шадхурей - Козода - Джинальский хребет - Большое седло из Пятигорска
Озера Шадхурей - Козода - Джинальский хребет - Большое седло из Пятигорска
Озера Шадхурей - Козода - Джинальский хребет - Большое седло из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей

Описание экскурсии

Джиппинг, труднодоступные места Северного Кавказа, секретные экскурсии Северного Кавказа — хэштеги нашего тура! Отправной точкой путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джиппе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м.) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода (15 м.), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть. И жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация: Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: До места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать
  • С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь. Спуск к водопаду лежит по непростой тропе
  • По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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