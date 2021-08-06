Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию

Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус

5
1 отзыв
Карачаево-Черкесия покорит вас фантастическими пейзажами и богатой историей.

Вы проедете через перевал Гумбаши, рассмотрите необычные Сырные пещеры, заглянете в Шоанинский и Сентинский храмы.

Выпьете свежесваренный кофе с видом на Эльбрус и оцените местные термальные источники.

А я не дам вам заскучать и расскажу о кавказских традициях, кухне и менталитете.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию

Что вас ожидает

Старинные храмы и Сырные пещеры

Вы посетите два храма X века: Шоанинский и Сентинский. Раскроете, при каких обстоятельствах они были возведены, как складывалась их история на протяжении столетий и что помогло им сохраниться до наших дней. Полюбуетесь Сентинским водопадом и потрясающей панорамой Главного Кавказского хребта. Кроме того, исследуете скальные пещеры из желтого песчаника, напоминающие пористый сыр.

Перевал Гумбаши и термальные источники

Проезжая через знаменитый горный перевал Гумбаши, мы остановимся в потрясающе живописном месте с видом на Эльбрус и устроим пикник. Я угощу вас сваренным в турке кофе, чаем на травах и карачаевскими хычинами. Поделюсь интересными историями о жизни в горном регионе, местными традициями и легендами. А еще мы заедем на термальные источники, где вы сможете посетить бассейны разной температуры и отдохнуть в целебной воде, богатой минералами.

Организационные детали

  • Чай, кофе и хычины включены в стоимость
  • Термальные источники оплачиваются отдельно: 400 р. взрослые, 200 р. дети 6-12 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Георгий
Георгий
Всем привет! Меня зовут меня Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. До встречи на Кавказе!
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1 реальный отзыв

Оксана
6 авг 2021
Рекомендую доставить себе максимальное удовольствие от путешествия с Георгием, который откроет для вас места потрясающей красоты! Горы, скалы, обрывы, водопады, источники, суслики) и многое другое)) Выберите любую экскурсию на сайте или узнайте заранее о других маршрутах - возможностей намного больше! Идеальный гид, аккуратный водитель, комфортный джип, свежесваренный кофе с вкусняшками)) - в общем все замечательно! Спасибо большое за все!

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