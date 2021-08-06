Что вас ожидает

Старинные храмы и Сырные пещеры

Вы посетите два храма X века: Шоанинский и Сентинский. Раскроете, при каких обстоятельствах они были возведены, как складывалась их история на протяжении столетий и что помогло им сохраниться до наших дней. Полюбуетесь Сентинским водопадом и потрясающей панорамой Главного Кавказского хребта. Кроме того, исследуете скальные пещеры из желтого песчаника, напоминающие пористый сыр.

Перевал Гумбаши и термальные источники

Проезжая через знаменитый горный перевал Гумбаши, мы остановимся в потрясающе живописном месте с видом на Эльбрус и устроим пикник. Я угощу вас сваренным в турке кофе, чаем на травах и карачаевскими хычинами. Поделюсь интересными историями о жизни в горном регионе, местными традициями и легендами. А еще мы заедем на термальные источники, где вы сможете посетить бассейны разной температуры и отдохнуть в целебной воде, богатой минералами.

Организационные детали