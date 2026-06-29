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По лермонтовским местам Пятигорска

Побывать там, где черпал вдохновение писатель, и узнать город через призму его жизни и творчества
Далеко не всё в произведениях Лермонтова — фантазия.

Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.

Заглянем и туда, где бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и полюбуемся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
5
103 отзыва
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска

Описание экскурсии

По следам Лермонтова

Во время прогулки вы:

✔️ пройдёте по тем самым улочкам, по которым почти 200 лет назад гуляли герои лермонтовских романов;
✔️ побываете у грота, где проходил последний бал поэта, и у здания, где он останавливался в последний свой приезд в Пятигорск;
✔️ узнаете о досуге «водяного общества»;
✔️ познакомитесь с наследием итальянских архитекторов братьев Бернардацци;
✔️ попробуете минеральную водичку и насладитесь видами Горячеводской долины;
✔️ при желании выпьете кофе в кофейне «Княжна Мэри» с прекрасным видом на старую часть города.

Маршрут прогулки

  • озеро Провал и «Бесстыжие ванны»
  • Михайловская галерея
  • беседка «Эолова арфа» с видом на Кавказский хребет и Эльбрус
  • Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы
  • грот М. Ю. Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Китайская беседка и скульптура Орла
  • парк «Цветник» и грот Дианы
  • здание первых каменных ванн Пятигорска
  • Лермонтовская галерея
  • кофейня А. А. Гукасова
  • Ресторация
  • Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (за исключением кофе в кофейне)
  • По понедельникам (кроме праздничных дней) Провал закрыт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я коренная пятигорчанка. Увлекаюсь историей своего края и туризмом. Более 20 лет провожу пешие и автомобильные экскурсии. Обожаю свой город и восхищаюсь им! С радостью познакомлю вас с его удивительной красотой и постараюсь, чтобы вы полюбили Пятигорск так же, как и я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
3
2
1
Людмила
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все замечательно и интересно
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все+1
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все
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А
Екатерина удивительный экскурсовод! Любит свой край и свою работу! Экскурсия прошла на одном дыхании! Владеет материалом от и до! Никакого формализма. По окончании экскурсии такое ощущение, что расстались с другом!)
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Марина
Три часа невероятно увлекательной прогулки
Три часа невероятно увлекательной прогулки
Три часа невероятно увлекательной прогулки
Три часа невероятно увлекательной прогулки
Три часа невероятно увлекательной прогулки
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Рада, что вам понравилось, Марина😊
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А
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно во время экскурсии, на все дополнительные вопросы ответы получала! К слову, фотографии тоже помогала делать Екатерина, а перекус в «Печорине» отлично поднял настроение, обязательно заглядывайте.
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Рада знакомству, Анастасия! 🤗
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В
Недавно я с семьей побывал на экскурсии по Пятигорску, и хочу рассказать о своих впечатлениях. Экскурсовод, Екатерина, была просто супер! Она знала историю города и рассказывала так увлекательно, что мы
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не могли оторваться. Экскурсия прошла на одном дыхании, и время пролетело незаметно.
Каждая остановка была полна интересных фактов и историй, что сделало экскурсию живой и незабываемой. Атмосфера была очень дружелюбной, и мы чувствовали себя комфортно и вовлеченно. Мы узнали много нового о культуре и традициях региона, минеральных источниках и Михаиле Лермонтове, а также насладились потрясающими видами города.
Экскурсия превзошла все наши ожидания, и я с радостью рекомендую её всем, кто хочет лучше узнать Пятигорск. Огромное спасибо Екатерине за этот классный опыт!

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Н
Приехали в Пятигорск впервые и очень рады, что нашим проводником стала Екатерина! Это была замечательная пешеходная экскурсия. Погода выдалась переменчивая, временами накрапывал дождь, но благодаря Екатерине прогулка получилась невероятно уютной.
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Маршрут построен отлично, темп очень комфортный. Екатерина — прекрасный рассказчик. Мы узнали много захватывающих фактов о жизни Лермонтова на Кавказе и, конечно, подробно поговорили о знаменитых пятигорских минеральных водах. Информация подается живо, легко и с огромной любовью к городу. Пятигорск очаровал нас! Спасибо!

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Нана, спасибо за тёплые слова и за потрясающую компанию 🌹
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