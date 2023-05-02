По лермонтовским местам Пятигорска

Побывать там, где черпал вдохновение писатель, и узнать город через призму его жизни и творчества

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Далеко не всё в произведениях Лермонтова — фантазия.

Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.

Заглянем и туда, где просто бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и насладимся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
По лермонтовским местам Пятигорска
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Описание

Что вас ожидает

По следам Лермонтова

Во время прогулки вы:

✔️ пройдёте по тем самым улочкам, по которым 200 лет назад гуляли герои лермонтовских романов;
✔️ побывете у грота, где проходил последний бал поэта, и у здания, где он останавливался в последний свой приезд в Пятигорск;
✔️ узнаете о досуге «водяного общества»;
✔️ познакомитесь с наследием итальянских архитекторов братьев Бернардацци;
✔️ попробуете минеральную водичку и насладитесь видами Горячеводской долины;
✔️ при желании выпьете кофе в кофейне «Княжна Мэри» с прекрасным видом на старую часть города.

Маршрут прогулки

  • озеро Провал и «Бесстыжие ванны»
  • Михайловская галерея
  • беседка «Эолова арфа» с видом на Кавказский хребет и Эльбрус
  • Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы
  • грот М. Ю. Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Китайская беседка и скульптура Орла
  • парк «Цветник» и грот Дианы
  • здание первых каменных ванн Пятигорска
  • Лермонтовская галерея
  • кофейня А. А. Гукасова
  • Ресторация
  • Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (за исключением кофе в кофейне). Если захотите, добавим в программу подъём по канатной дороге на гору Машук — 900 руб. с человека туда-обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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