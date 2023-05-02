Далеко не всё в произведениях Лермонтова — фантазия. Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты. Заглянем и туда, где просто бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и насладимся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!

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Описание

Что вас ожидает

По следам Лермонтова

Во время прогулки вы:

✔️ пройдёте по тем самым улочкам, по которым 200 лет назад гуляли герои лермонтовских романов;

✔️ побывете у грота, где проходил последний бал поэта, и у здания, где он останавливался в последний свой приезд в Пятигорск;

✔️ узнаете о досуге «водяного общества»;

✔️ познакомитесь с наследием итальянских архитекторов братьев Бернардацци;

✔️ попробуете минеральную водичку и насладитесь видами Горячеводской долины;

✔️ при желании выпьете кофе в кофейне «Княжна Мэри» с прекрасным видом на старую часть города.

Маршрут прогулки

озеро Провал и «Бесстыжие ванны»

Михайловская галерея

беседка «Эолова арфа» с видом на Кавказский хребет и Эльбрус

Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы

грот М. Ю. Лермонтова

Академическая галерея

Китайская беседка и скульптура Орла

парк «Цветник» и грот Дианы

здание первых каменных ванн Пятигорска

Лермонтовская галерея

кофейня А. А. Гукасова

Ресторация

Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (за исключением кофе в кофейне). Если захотите, добавим в программу подъём по канатной дороге на гору Машук — 900 руб. с человека туда-обратно.