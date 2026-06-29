Далеко не всё в произведениях Лермонтова — фантазия.
Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.
Заглянем и туда, где бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и полюбуемся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.
Заглянем и туда, где бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и полюбуемся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
Описание экскурсии
По следам Лермонтова
Во время прогулки вы:
✔️ пройдёте по тем самым улочкам, по которым почти 200 лет назад гуляли герои лермонтовских романов;
✔️ побываете у грота, где проходил последний бал поэта, и у здания, где он останавливался в последний свой приезд в Пятигорск;
✔️ узнаете о досуге «водяного общества»;
✔️ познакомитесь с наследием итальянских архитекторов братьев Бернардацци;
✔️ попробуете минеральную водичку и насладитесь видами Горячеводской долины;
✔️ при желании выпьете кофе в кофейне «Княжна Мэри» с прекрасным видом на старую часть города.
Маршрут прогулки
- озеро Провал и «Бесстыжие ванны»
- Михайловская галерея
- беседка «Эолова арфа» с видом на Кавказский хребет и Эльбрус
- Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы
- грот М. Ю. Лермонтова
- Академическая галерея
- Китайская беседка и скульптура Орла
- парк «Цветник» и грот Дианы
- здание первых каменных ванн Пятигорска
- Лермонтовская галерея
- кофейня А. А. Гукасова
- Ресторация
- Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (за исключением кофе в кофейне)
- По понедельникам (кроме праздничных дней) Провал закрыт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я коренная пятигорчанка. Увлекаюсь историей своего края и туризмом. Более 20 лет провожу пешие и автомобильные экскурсии. Обожаю свой город и восхищаюсь им! С радостью познакомлю вас с его удивительной красотой и постараюсь, чтобы вы полюбили Пятигорск так же, как и я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, очень понравилась очаровательная радушная гид Екатерина, уроженка и патриот Пятигорска, время пролетело незаметно, все замечательно и интересно
+1
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А
Екатерина удивительный экскурсовод! Любит свой край и свою работу! Экскурсия прошла на одном дыхании! Владеет материалом от и до! Никакого формализма. По окончании экскурсии такое ощущение, что расстались с другом!)
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Три часа невероятно увлекательной прогулки
Екатерина
Ответ организатора:
Рада, что вам понравилось, Марина😊
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А
Замечательно провела время с Екатериной. Устроили прекрасный променад по всем знаковым местам Пятигорска. Было очень комфортно во время экскурсии, на все дополнительные вопросы ответы получала! К слову, фотографии тоже помогала делать Екатерина, а перекус в «Печорине» отлично поднял настроение, обязательно заглядывайте.
Екатерина
Ответ организатора:
Рада знакомству, Анастасия! 🤗
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В
Недавно я с семьей побывал на экскурсии по Пятигорску, и хочу рассказать о своих впечатлениях. Экскурсовод, Екатерина, была просто супер! Она знала историю города и рассказывала так увлекательно, что мы
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Н
Приехали в Пятигорск впервые и очень рады, что нашим проводником стала Екатерина! Это была замечательная пешеходная экскурсия. Погода выдалась переменчивая, временами накрапывал дождь, но благодаря Екатерине прогулка получилась невероятно уютной.
Екатерина
Ответ организатора:
Нана, спасибо за тёплые слова и за потрясающую компанию 🌹
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