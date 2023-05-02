Побывать там, где черпал вдохновение писатель, и узнать город через призму его жизни и творчества
Далеко не всё в произведениях Лермонтова — фантазия.
Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.
Заглянем и туда, где просто бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и насладимся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
Пятигорск оставил свой след в творчестве поэта: реальные локации перенеслись на страницы «Героя нашего времени» и «Княжны Мэри» — мы найдём их и вспомним сюжеты.
Заглянем и туда, где просто бывал Лермонтов и «водяное общество», поговорим об истории города и насладимся достопримечательностями. Вперёд, за красотой и вдохновением!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По следам Лермонтова
Во время прогулки вы:
✔️ пройдёте по тем самым улочкам, по которым 200 лет назад гуляли герои лермонтовских романов;
✔️ побывете у грота, где проходил последний бал поэта, и у здания, где он останавливался в последний свой приезд в Пятигорск;
✔️ узнаете о досуге «водяного общества»;
✔️ познакомитесь с наследием итальянских архитекторов братьев Бернардацци;
✔️ попробуете минеральную водичку и насладитесь видами Горячеводской долины;
✔️ при желании выпьете кофе в кофейне «Княжна Мэри» с прекрасным видом на старую часть города.
Маршрут прогулки
- озеро Провал и «Бесстыжие ванны»
- Михайловская галерея
- беседка «Эолова арфа» с видом на Кавказский хребет и Эльбрус
- Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы
- грот М. Ю. Лермонтова
- Академическая галерея
- Китайская беседка и скульптура Орла
- парк «Цветник» и грот Дианы
- здание первых каменных ванн Пятигорска
- Лермонтовская галерея
- кофейня А. А. Гукасова
- Ресторация
- Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов (за исключением кофе в кофейне). Если захотите, добавим в программу подъём по канатной дороге на гору Машук — 900 руб. с человека туда-обратно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Провал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я коренная пятигорчанка. Увлекаюсь историей своего края и туризмом. Более 20 лет провожу пешие и автомобильные экскурсии. Обожаю свой город и восхищаюсь им! С радостью познакомлю вас с его удивительной красотой и постараюсь, чтобы вы полюбили Пятигорск также, как и я!
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