Е Елена Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Отлично спланированная экскурсия. Большое спасибо гиду Фариду за интересно проведенное время. Экскурсия прошла в комфортных условиях, грамотно продуманный маршрут, интересные локации, узнали массу интересных фактов о республике. Рекомендуем к посещению, однозначно. Еще раз спасибо большое за прекрасно проведенное время.

К Катерина Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска читать дальше солнечный зайчик)) Всех сразу познакомил, создал тёплую дружескую атмосферу, всю дорогу рассказывал нам очень интересные факты, истории и просто смешил, всё очень комфортно, ни разу не торопил, не подгонял, везде гуляли и находились сколько хотели, сделал нам топовые фотки, раздобыл коня, и просто кайфовал с нами всю дорогу👍💕 Всё было на высшем уровне, с Игорем теперь хоть на край света🤗❤️ Самый топовый, классный гид! Счастья, мира, гармонии и любви Вам и Вашему дому! ❤️💫 Фантастические, ослепительно красивые места!!! Неземная природа, ущелья, теснины, впечатления нереальные просто!!! Игорь самый добрейший, лучистый, душевный человек на свете, как

С Светлана Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска Впечатляющие виды, атмосфера камерная, приятная. Гид -приветливый, веселый, интересный человек!) Добрые и незабываемые впечатления от поездки!

Т Татьяна Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Удивительная, увлекательная, познавательная и совсем не утомительная экскурсия. Огромное спасибо Екатерине и Фариду за возможность познакомиться с прекрасной и таинственной Осетией. Ребята, БРАВО!!! Вы великолепны!!! 🙏❤️

А Анна Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска понравился маршрут и гид, очень насыщенная экскурсия, была с ребенком, нисколько не устали!

Г Гайнуллина Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе читать дальше повезло, целый день стояло яркое солнце. Было очень тепло. Яркие впечатления от всей экскурсии, побывали в очень красивых местах Перевал Гум Баши. Озеро Кара -Кель, заповедник, сырные пещеры, и главная вишенка на торте Домбай. Экскурсия оставила след на всю жизнь в моем сердечке. Ребята молодцы очень старались. Организация на высшем уровне. 🫶❤️ Добрый день ездили на Великолепный Домбай в мини группе. Поездка состоялась в мое день рождение 28 июня. С погодой просто

В Владимир Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе Поездка была с гидом Максимом. Все прошло отлично! Виды и содержание поездки отвечали моим ожиданиям на 100%. Рекомедую.

Е Екатерина Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе Были на экскурсии 29.06.2024. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле. Гид Юрий прекрасный рассказчик и водитель))) маршрут грамотно сплан рован, комфортно и интересно было и взрослым, и подростку 12 лет. Домбай и остальные локации попали в самое сердечко 🫶Рекомендую.

Т Тянь Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска 游览从早上7点到晚上6点回到市区，遇到的导游是法里德 他全程为我们讲解和帮助我们拍照（很会找角度）很耐心的等待我们游览，去了很多景点，中午带我们吃了高加索馅饼还喝了很好喝的红酒！和我们聊天怕听不懂还帮我们搜索图片 法里德真的非常可爱 还会停车摘薄荷放在空调处给我们提神醒脑哈哈哈哈哈哈 走山道会帮忙扶着我们 还带着我们看悬崖下的路 推我们荡秋千 遇到山泉水告诉我们：Это хорошая вода, вкусно （是个非常非常非常好的导游）值得的👌🏻