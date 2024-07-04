1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 06:45
52504 200₽ за человека
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40002 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 07:00
52504 200₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40503 848₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по живописным местам Приэльбрусья
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу на комфортабельном внедорожнике. Вас ждут живописные виды, горные перевалы и минеральные источники
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
39003 705₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Сегодня в 07:30
Завтра в 12:00
66806 012₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47503 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
52504 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
67405 392₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
20 июля в 13:00
21 июля в 08:30
68506 165₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1950017 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Сегодня в 10:00
12 июля в 10:00
85006 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
41503 735₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
53505 083₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
46253 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
46503 720₽ за человека
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Разгадать закрученную детективную историю вместе с котом Гулёной и узнать главное о городе
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
12 июля в 16:00
14 июля в 16:00
55004 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
57004 560₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
11 июля в 07:00
66005 940₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 06:15
67505 400₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
11 июля в 07:00
14 июля в 07:00
60005 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Сегодня в 10:00
12 июля в 10:00
87007 830₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
12 июля в 08:00
14 июля в 08:00
81007 695₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
18 июля в 16:00
19 июля в 16:00
81117 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: Впечатляющее приключение по Кавказу
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200016 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70005 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: У вашего места проживания
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
Расписание: ежедневно в 08:00
25 июля в 08:00
31 июля в 08:00
31502 678₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июля 2024Отлично спланированная экскурсия. Большое спасибо гиду Фариду за интересно проведенное время. Экскурсия прошла в комфортных условиях, грамотно продуманный маршрут, интересные локации, узнали массу интересных фактов о республике. Рекомендуем к посещению, однозначно. Еще раз спасибо большое за прекрасно проведенное время.
- ККатерина4 июля 2024Фантастические, ослепительно красивые места!!! Неземная природа, ущелья, теснины, впечатления нереальные просто!!! Игорь самый добрейший, лучистый, душевный человек на свете, как
- ССветлана4 июля 2024Впечатляющие виды, атмосфера камерная, приятная. Гид -приветливый, веселый, интересный человек!) Добрые и незабываемые впечатления от поездки!
- ТТатьяна3 июля 2024Удивительная, увлекательная, познавательная и совсем не утомительная экскурсия. Огромное спасибо Екатерине и Фариду за возможность познакомиться с прекрасной и таинственной Осетией. Ребята, БРАВО!!! Вы великолепны!!! 🙏❤️
- ААнна3 июля 2024понравился маршрут и гид, очень насыщенная экскурсия, была с ребенком, нисколько не устали!
- ГГайнуллина2 июля 2024Добрый день ездили на Великолепный Домбай в мини группе. Поездка состоялась в мое день рождение 28 июня. С погодой просто
- ВВладимир2 июля 2024Поездка была с гидом Максимом. Все прошло отлично! Виды и содержание поездки отвечали моим ожиданиям на 100%. Рекомедую.
- ЕЕкатерина2 июля 2024Были на экскурсии 29.06.2024. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле. Гид Юрий прекрасный рассказчик и водитель))) маршрут грамотно сплан рован, комфортно и интересно было и взрослым, и подростку 12 лет. Домбай и остальные локации попали в самое сердечко 🫶Рекомендую.
- ТТянь1 июля 2024游览从早上7点到晚上6点回到市区，遇到的导游是法里德 他全程为我们讲解和帮助我们拍照（很会找角度）很耐心的等待我们游览，去了很多景点，中午带我们吃了高加索馅饼还喝了很好喝的红酒！和我们聊天怕听不懂还帮我们搜索图片 法里德真的非常可爱 还会停车摘薄荷放在空调处给我们提神醒脑哈哈哈哈哈哈 走山道会帮忙扶着我们 还带着我们看悬崖下的路 推我们荡秋千 遇到山泉水告诉我们：Это хорошая вода, вкусно （是个非常非常非常好的导游）值得的👌🏻
- ННаталья1 июля 2024Здравствуйте. Вчера ездили на экскурсию на Домбай с Юрием. Прекрасный гид, владеет больши объёмом информации и интересно рассказывает. Всегда помогал. В сырных пещерах помогал подняться, спуститься, сделал фото. Всё с уважением, интересом и спокойствием) Большое спасибо за ваш труд!!!
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