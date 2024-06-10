Мы подготовили для вас незабываемый маршрут. Вы оцените невероятные виды на каньон Кадаргаван, долину Фиагдону и Архонский перевал. Побываете в городе мёртвых, некоторые из склепов которого можно исследовать.
Увидите место, где при трагических обстоятельствах ушёл из жизни актёр и режиссёр Дмитрий Бодров-младший.
Увидите место, где при трагических обстоятельствах ушёл из жизни актёр и режиссёр Дмитрий Бодров-младший.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы изучите Куртатинское ущелье и его башни, насладитесь впечатляющим видом на каньон Кадаргаван.
- Исследуете Дзивгисскую крепость — одну из самых внушительных скальных цитаделей на территории региона.
- Cфотографируетесь на фантастических качелях и запечатлите панораму долины Фиагдон и Архонского перевала.
- Посетите Даргавс — город мёртвых. Это туристическая Мекка, где сконцентрированы древние склепы (некоторые из них доступны для осмотра).
- Наведаетесь в известное драматическими событиями Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году ледник Колка сошёл с горы Казбек и погубил режиссёра Сергея Бодрова-младшего и практически всю его съёмочную группу.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках-иномарках, УАЗ Патриотах и минивэнах.
- Путь до первой остановки занимает 1,5–2 часа.
- Обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсия подходит для людей с любой физической подготовкой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организацииЗадать вопрос
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