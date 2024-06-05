1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Мини-группа
12 часов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
14 часов
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55555 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
«Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от наполняемости группы (Infiniti QX56, Hyundai Grand Starex, УАЗ патриот и др»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Начало: от вашего места проживания в городах КМВ
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: в Пятигорске
«Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках-иномарках, УАЗ Патриотах и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: ежедневно в 07:45
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
- ННадежда4 июня 2024Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
- ЮЮрий3 июня 2024Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
- ИИван2 июня 2024Нам понравилось все - маршрут, виды, еда, истории, потрясающий гид (у нас Роман). Особенно понравилась забота - гид советовал блюда
- ИИван2 июня 2024Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
- ВВилюк1 июня 2024Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
- Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
- Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
- Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
- Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
- Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 43 экскурсии от 2 000 до 25 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Пятигорске с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Пятигорска и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!