Экскурсии на микроавтобусе в Пятигорске с гидом по низким ценам

Найдено 43 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700 за человека
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
67 отзывов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Пятигорска на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
24 отзыва
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750 за человека
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55555 000 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
13 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
«Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от наполняемости группы (Infiniti QX56, Hyundai Grand Starex, УАЗ патриот и др»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Начало: от вашего места проживания в городах КМВ
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: в Пятигорске
«Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках-иномарках, УАЗ Патриотах и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 200 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: ежедневно в 07:45
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3 700 за человека
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
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    ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем

    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Нам понравилось все - маршрут, виды, еда, истории, потрясающий гид (у нас Роман). Особенно понравилась забота - гид советовал блюда
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    в кафе, места с сувенирами, рассказывал о всяких нюансах. И зашли всякие истории - как будто подкаст слушаешь, только ещё можно вопросы задавать

  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
  • В
    Вилюк
    1 июня 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  2. Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
  3. Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
  4. Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
  5. Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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