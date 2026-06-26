Идём по главному променаду Пятигорска — здесь время будто замедляется, а стены старинных зданий шепчут свои вековые истории.
Вы пройдёте по парку «Цветник» и Верхнему бульвару, полюбуетесь курортной архитектурой и услышите о людях, которые оставили след в судьбе города.
Вы пройдёте по парку «Цветник» и Верхнему бульвару, полюбуетесь курортной архитектурой и услышите о людях, которые оставили след в судьбе города.
Описание экскурсии
Парк «Цветник»
Начнём прогулку в старейшем парке Пятигорска. Вы рассмотрите Лермонтовскую галерею, гостиницу «Бристоль», старинную кофейню Гукасова и Театр оперетты.
Верхний бульвар
Пройдём по одной из первых улиц курорта и поговорим о первых поселенцах и отдыхающих. Вы узнаете, как жили и лечились на водах в 19 веке и где находился ещё один парк «Цветник».
Старинные постройки
Вы рассмотрите архитектуру старинных особняков и услышите, где жила княжна Мери, гостил Лев Толстой и останавливался эмир Бухарский. Увидите Пушкинские ванны — один из самых красивых курортных комплексов начала 20 века.
Академическая галерея
Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Пятигорска и окрестных гор.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 08:00, 09:00, 10:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 08:00, 09:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1355 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
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