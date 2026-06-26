Идём по главному променаду Пятигорска — здесь время будто замедляется, а стены старинных зданий шепчут свои вековые истории. Вы пройдёте по парку «Цветник» и Верхнему бульвару, полюбуетесь курортной архитектурой и услышите о людях, которые оставили след в судьбе города.

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Описание экскурсии

Парк «Цветник»

Начнём прогулку в старейшем парке Пятигорска. Вы рассмотрите Лермонтовскую галерею, гостиницу «Бристоль», старинную кофейню Гукасова и Театр оперетты.

Верхний бульвар

Пройдём по одной из первых улиц курорта и поговорим о первых поселенцах и отдыхающих. Вы узнаете, как жили и лечились на водах в 19 веке и где находился ещё один парк «Цветник».

Старинные постройки

Вы рассмотрите архитектуру старинных особняков и услышите, где жила княжна Мери, гостил Лев Толстой и останавливался эмир Бухарский. Увидите Пушкинские ванны — один из самых красивых курортных комплексов начала 20 века.

Академическая галерея

Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Пятигорска и окрестных гор.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.