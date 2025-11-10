Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Развалка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор. А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.

Описание фото-прогулки

Кому подойдёт экскурсия

Гора Развалка — одна из самых загадочных и опасных гор КМВ, но в моём сопровождении маршрут будет безопасен. Новичкам будет непросто: маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни.

Что вас ожидает

Фантастические горные виды

Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты. А также увидите пещеру вечной мерзлоты и селитрянные скалы.

То, что запомнится надолго

Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и горы-лакколиты и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.

Организационные детали