Вспоминайте свою самую сокровенную мечту и поехали в горы её исполнять! Есть в ущелье Адыр-Су одно таинственное место у подножия священной вершины Уллу-Тау. Говорят, здесь можно загадать желание — и оно обязательно сбудется. Прогуляемся к поляне и проверим.
А ещё побываем в действующем альплагере, проедем самый высокогорный город России и познакомимся с традициями и историей КБР.
А ещё побываем в действующем альплагере, проедем самый высокогорный город России и познакомимся с традициями и историей КБР.
Описание экскурсии
- Баксанское ущелье — вы полюбуетесь высокими скалами и космическими пейзажами
- Тырныауз — проедете самый высокогорный город России. В советское время он был промышленной столицей Кабардино-Балкарии
- Подъёмник — воспользуетесь чудом инженерной мысли, единственным в стране фуникулёром для транспортировки автомобилей
- Докторский перевал — преодолеете крутую 60-метровую скальную гряду, отделяющую Баксанскую долину от ущелья Адыр-Су
- Поляна желаний — по живописному ущелью прогуляетесь к плато у подножия священной горы Уллу-Тау. Это место силы, где можно загадать сокровенные мечты, попросить о здоровье и рождении детей
- Серебряный источник с купелью — желающие искупаются в воде температурой +4–6 градусов
- Кладбище альпинистов — побываете в действующем альплагере «Уллу-Тау» и посетите место памяти восходителей
Вы узнаете:
- про историю и географию региона
- про обычаи, традиции и особенности быта народов Кабардино-Балкарии
Примерный тайминг
6:30 — выезд
8:00 — завтрак
9:30 — подъёмник
10:00–12:30 — Поляна желаний
13:00 — альплагерь «Уллу-Тау»
14:30 — Серебряный источник
15:00 — кладбище альпинистов
16:00 — спуск к подъёмнику
17:00 — ужин
18:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Треккинг — ок. 2,5 км в одну сторону, набор высоты ок. 400 м
- Трансфер на полноприводном минивэне Toyota, есть детские бустеры
- Подъёмник — 2000 ₽ за машину
- Экосбор — 200 ₽ с чел.
- Питание (по желанию)
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.
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