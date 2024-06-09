Уллу-Тау, или Мать-гора с давних пор считается местом с мощнейшей энергетикой. Согласно легенде, именно отсюда берёт начало род человеческий. И если Эльбрус — седовласый отец, то Уллу-Тау — прекрасная мать. Вы убедитесь, что предания не ошибаются, наделяя эти вершины особым величием.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 07:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вас ждёт поездка по живописной Баксанской долине, через которую мы доберёмся до ущелья Адыр-Су. Попасть в это ущелье с 200-метровой скальной ступенью на машине можно при помощи подъёмника с платформой. После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау. По пути вы увидите горные реки и озёра, красивые водопады и бездонные ущелья.
Возле волшебного места у двух камней — женского и мужского — вы загадаете то, о чём давно мечтали. Говорят, камни помогают исполнять даже самые невероятные желания!
Кому подойдёт
Пешеходная дорога к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдёт с комфортом и не потребует специальной физической подготовки.
Организационные детали
- Поездка до горы занимает около 2,5-3 часов. Пешая часть маршрута — 1,5 км в одну сторону.
- В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида
- Дополнительные расходы: пропуск — 300 руб. /чел., экосбор — 200 руб. /чел., подъёмник — 300 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30, 07:00, 07:30 и 07:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 525 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:30 и 07:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 1213 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,Задать вопрос
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