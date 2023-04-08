Индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья на джипе из Пятигорска
Как же хочется иногда отрешиться от городских хлопот, выключить гаджеты, найти покой и гармонию наедине с умиротворяющей природой! Подобные мысли все чаще посещают вас? Тогда захватывающая индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья — это то, что Вам надо! Весь день мы проведём в высокогорьях самого необычного и контрастного ущелья Северного Кавказа, в зоне альпийских лугов и краю суровых скал, диких горных рек, хрустальных ледников и величественных водопадов. Отведаем нарзана и побываем на леднике.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Теснина Чегемского ущелья
- Каскад Чегемских водопадов
- Каньон реки Гара-Аузу-Су
- Гора Тихтенген
- Ледник Шаурту
- Водопад Абай-Су
- Ущелье Башиль
- Водопад Джайлык-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- Неординарное величие водопада Абай-Су.
- Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника. Неординарное величие и грандиозность этого водопада просто потрясает. Это не сплошная стена воды, а великое множество струек, где то соединяющихся в единый водный поток, а где-то разбегающихся в разные стороны и солирующих поодиночке.
- Белокаменная теснина реки Гара-Ауз-Су.
- Исследуем необычную белокаменную теснину реки Гара-Ауз-Су. Воды которой очень бурные и имеют просто неестественный изумрудный цвет. Тут у Вас будет возможность сделать оригинальные фото на фоне теснины, находясь в самом центре бурлящего горного потока.
- Гора Тихтенген — величественный исполин.
- Проследуем к подножию горы Тихтенген — 4617 метров. Великан имеет вулканическую форму, а его название с местного языка это означает «Успокаивающая вершина». Это действительно живописнейший и далёкий от цивилизации уголок природы. Горы здесь покрыты нетающими снегами, а их вершины — шапками вечных ледников. Дорога будет пролегать по альпийским лугам, в хвойном сосновом бору, местами даже по руслу рек.
- Ледник Шаурту — один из старейших ледников Кавказа.
- Совершим лёгкую треккинговую прогулку к леднику Шаурту. Основа ледника — многовековой лед, который переливается на солнце разными красками: голубой, серый, фиолетовый, белый… Даже в солнечные дни огромные глыбы льда не успевают таять, и до каждой из них можно дотронуться рукой. Именно здесь, в самом сердце ледника, свое начало берет река Чегем.
- Вкус целебного нарзана.
- Отведаем настоящего целебного нарзана выходящего на поверхность прямо из природной скважины. Источник расположен у западного подножия горы Тихтенген и относится к типу «Боржоми». Тропа к нарзану проходит петляя через реликтовой сосновый лес и заросли рододендронов.
- Живописное ущелье Башиль.
- Ущелье утопает в густом сосновом бору, с зарослями малинника. Всюду множество грибов и прыгающих по соснам белок. Тут же великолепные поляны с альпийским цветами плавно и незаметно, переходят в практически безжизненные горные склоны, а дальше — в снежные склоны и ледяные языки. А в чистых водах ключевых ручьев, впадающих в Башиль-Су, плещется речная форель. Левый приток Башиля — Джайлык-Су — образует небольшой, но очень красивый водопад. Есть возможность сделать красивые и необычные фото.
Важная информация:В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат.
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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