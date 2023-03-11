читать дальше

в горах. По дороге рассказывал как о местности, так и о жизни,не скучно. Возможно, хотелось бы чуть больше исторических справок, но красота маршрута перекрывает все. Очень повезло с погодой. Озеро великолепно! Взяли дополнительно экскурсию на водопад. . Ох. . Дорога, конечно. . На любителя)) войти на вершину к самому водопаду тоже не каждый сможет, но и с середины пути вид открывается завораживающий.