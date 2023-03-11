Водопад Абай-Су – экскурсии в Пятигорске

Найдено 11 экскурсий в категории «Водопад Абай-Су» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Трансфер к водопаду Абай-Су не включен в стоимость: 2000 р»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Пройдете по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Село Эльтюбю и водопад Абай-Су»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Перевал Актопрак, малый водопад Абай-су»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900 за человека
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Абай-Су — самый красивый водопад на Северном Кавказе, достигающий в высоту почти 80 метров»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Летом в программу можно включить водопад Абай-су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
«Кульминацией станет водопад Абай-Су — мощная стена воды, сотканная из множества струек и летящая с высоты 78 метров»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    11 марта 2023
    Джип - Тур «Чегемское ущелье»
    Все очень понравилось, и виды и машина и гид и кухня! Пожалели, что познакомились только под конец отпуска и не смогли съездить вместе еще куда-нибудь
  • В
    Владимир
    27 февраля 2023
    Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Экскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрут сложноват, поэтому, кто не переносит бездорожья и крутых склонов, должен взвесить все за и против. Но горы этого стоят.
    Экскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрутЭкскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрутЭкскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрут
  • A
    Arina_ia
    1 января 2023
    Джип - Тур «Чегемское ущелье»
    Всё понравилось! Чегемские водопады, особенно зимой это нечто! От организаторов в восторге!!! Советую однозначно! Спасибо Спутнику!
  • А
    Анна
    8 ноября 2022
    Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
    Добрый день. Эускурсия в целом прошла успешно. Хотелось бы больше информации о достопримечательностях от гида. А еще поездка в заброшенный лагерь была бесполезной, считаю этот крюк лишней тратой времени.
  • Д
    Дмитрий
    18 октября 2022
    Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Ездили по этому маршруту с Муратом. По организации: заранее все согласовали, приехал вовремя, машина комфортная даже на не простых дорогах
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    в горах. По дороге рассказывал как о местности, так и о жизни,не скучно. Возможно, хотелось бы чуть больше исторических справок, но красота маршрута перекрывает все. Очень повезло с погодой. Озеро великолепно! Взяли дополнительно экскурсию на водопад. . Ох. . Дорога, конечно. . На любителя)) войти на вершину к самому водопаду тоже не каждый сможет, но и с середины пути вид открывается завораживающий.

  • А
    Анна
    21 августа 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
  • А
    Анна
    2 августа 2022
    Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Экскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней туда, куда горные козлики не
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    заберутся. Музыка, атмосфера. Маршрут был построен очень комфортно и учтены все наши котелки. Абсолютно не было ощущения банальной скучной экскурсии, с сухими фактами о достопримечательностях. Роман рассказывал очень интересно, а порой и завораживающе. Виды, без лишних слов, просто космос. Рекомендации 1000 %.

    Экскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней тудаЭкскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней тудаЭкскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней туда
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
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    На обед - свежая форель на мангале и чай из горных трав. Правда с обслуживанием едва справляются. Отдельное спасибо гиду Кириллу. Эрудирован, интересен и профессионален. Рекомендуем.

  • Ю
    Юрий
    30 мая 2022
    Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
    Антон делает практически невозможное. За один день он заезжает в несколько роскошных мест Кабардино-Балкарии. Любой другой так бы просто не смог)
  • М
    Марина
    5 февраля 2022
    На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
    Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водопад Абай-Су»

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  2. Самое главное
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  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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