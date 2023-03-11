1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Трансфер к водопаду Абай-Су не включен в стоимость: 2000 р»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Пройдете по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Село Эльтюбю и водопад Абай-Су»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Перевал Актопрак, малый водопад Абай-су»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Абай-Су — самый красивый водопад на Северном Кавказе, достигающий в высоту почти 80 метров»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Летом в программу можно включить водопад Абай-су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
«Кульминацией станет водопад Абай-Су — мощная стена воды, сотканная из множества струек и летящая с высоты 78 метров»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор11 марта 2023Джип - Тур «Чегемское ущелье»Все очень понравилось, и виды и машина и гид и кухня! Пожалели, что познакомились только под конец отпуска и не смогли съездить вместе еще куда-нибудь
- ВВладимир27 февраля 2023Экскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрут сложноват, поэтому, кто не переносит бездорожья и крутых склонов, должен взвесить все за и против. Но горы этого стоят.
- AArina_ia1 января 2023Джип - Тур «Чегемское ущелье»Всё понравилось! Чегемские водопады, особенно зимой это нечто! От организаторов в восторге!!! Советую однозначно! Спасибо Спутнику!
- ААнна8 ноября 2022Добрый день. Эускурсия в целом прошла успешно. Хотелось бы больше информации о достопримечательностях от гида. А еще поездка в заброшенный лагерь была бесполезной, считаю этот крюк лишней тратой времени.
- ДДмитрий18 октября 2022Ездили по этому маршруту с Муратом. По организации: заранее все согласовали, приехал вовремя, машина комфортная даже на не простых дорогах
- ААнна21 августа 2022Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
- ААнна2 августа 2022Экскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней туда, куда горные козлики не
- ТТатьяна11 июля 2022Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
- ЮЮрий30 мая 2022Антон делает практически невозможное. За один день он заезжает в несколько роскошных мест Кабардино-Балкарии. Любой другой так бы просто не смог)
- ММарина5 февраля 2022Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водопад Абай-Су»
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