Вас ждет увлекательное восхождение на гору Бештау, высота которой составляет 1403 м. над уровнем моря. Бештау — это самая высокая гора, откуда виднеются все Кавказские Минеральные Воды.
Вас ждут живописнейшие виды в любое время суток! В период с октября по апрель можно увидеть низкую облачность.
Вас ждут живописнейшие виды в любое время суток! В период с октября по апрель можно увидеть низкую облачность.
Описание экскурсии
Вид на Эльбрус с БештауВершина Бештау — это идеальная смотровая точка, чтобы насладиться видами красавца Эльбруса и окинуть взглядом весь Кавказский хребет. Отсюда видны все города Кавказских Минеральных вод. Трансфер доставит нас к подножию горы, откуда мы начнём восхождение еще до рассвета с фонариками. Пеший маршрут составляет 2,5 км. с набором высоты 600 метров. Две энергичные хаски помогут нам преодолеть этот путь. Поднявшись на Бештау, мы встретим первые лучи солнца с невероятным видом и согреемся горным чаем со сладостями. Вы обязательно сделаете много эффектных фото на рассвете с хаски. С октября по март у вас есть возможность застать на вершине красивейшее природное явление — низкую облачность, и сделать фото выше облаков. Организационные детали • Эта экскурсия подойдёт как для опытных туристов, так и для новичков. Маршрут не требует специальной подготовки или спортивной формы. Мы будем восходить в комфортном для вас темпе. В зависимости от темпа группы, восхождение занимает от 40 минут до 2 часов.
- Время старта определяется исходя из времени рассвета.
- По пути мы будем делать остановки на привал, чтобы восстановить силы. Важная информация: Рекомендуем надеть удобную треккинговую обувь, теплую одежду. Возьмите с собой рюкзак, воду и перекус.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы КМВ
- Кавказский хребет
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Корм хаски
Что не входит в цену
- Перекус, вода
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надеть удобную треккинговую обувь
- Теплую одежду. Возьмите с собой рюкзак
- Воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Совершили всей семьёй восхождение на Бештау, чтобы увидеть зарождение нового дня. Снами был 10- летний сын. Нас сопровождали гиды Артем и Никита. Собрались спонтанно, особо не готовясь. Маршрут для меня
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А
Экскурсия отставила огромное количество положительных эмоций. Четвероногие сопровождающие были отличной компанией! Взобравшись на вершину горы почувствовала себя абсолютнейшим героем) очень красивые виды на рассвете. Повезло с погодой - открылся Эльбрус. Два сопровождающих нас гида отлично знают и любят свою работу. Угостили нас наверху горячим чаем, организовали фотосессию с хаски. Было здорово!!! Спасибо)
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Е
Это было потрясающее зрелище! Идти конечно мне было тяжело, но увиденное того стоит, погода было прекрасная, компания тоже, особенно пушистые друзья!
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Е
Замечательная экскурсия! Рассвет в горах в такой приятной компании - просто восторг ❤️ Артём подсказывал как дышать, подбадривал в пути. Хаски такие милые, доброжелательные! И просто полет души от видов с вершины Бештау! Мы это сделали! Одно из самых ярких впечатлений от поездки ❤️
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К
Спасибо Артему за подъем! Все очень понравилось! Ребята останавливались, если это было нужно, поэтому все спокойно добрались до конечной цели. Нельзя не отметить хаски, которые были верными помощниками🥹 Красивый рассвет, горячий чай, хорошая компания, нереальный вид на горы-что еще нужно для счастья?
Однозначно рекомендую!!! 🔥
Однозначно рекомендую!!! 🔥
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А
Однозначно ехать!
Нашу группу сопровождал Юрий. Благодарю за невероятные эмоции и душевную атмосферу.
Торг при восхождении, принятие и эндорфиновый всплеск на вершине - обеспечены 😉 Чудесные и воспитанные помощники помогали нам полниться на Бештау 🫶
Рекомендую!
Нашу группу сопровождал Юрий. Благодарю за невероятные эмоции и душевную атмосферу.
Торг при восхождении, принятие и эндорфиновый всплеск на вершине - обеспечены 😉 Чудесные и воспитанные помощники помогали нам полниться на Бештау 🫶
Рекомендую!
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Входит в следующие категории Пятигорска
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