Тур на гору Бештау с хаски

Индивидуальная экскурсия в Пятигорске: восхождение на гору Бештау с хаски

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вас ждет увлекательное восхождение на гору Бештау, высота которой составляет 1403 м. над уровнем моря. Бештау — это самая высокая гора, откуда виднеются все Кавказские Минеральные Воды.

Вас ждут живописнейшие виды в любое время суток! В период с октября по апрель можно увидеть низкую облачность.
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Тур на гору Бештау с хаски
Ближайшие даты:
7
авг
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Что вас ожидает:

  • Горы КМВ
  • Кавказский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Время старта определяем по вашим предпочтениям — рассвет, день или закат на выбор.
  • Восхождение займет примерно два часа. На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски)! По пути будет несколько остановок на привал, чтобы восстановить силы.
  • На вершине наслаждаемся видами и устраиваем пикник, фотосессию, снимаем видео. Долго не засиживаемся и спускаемся вниз.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Корм хаски
Что не входит
  • Перекус
  • Вода
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
23 июля 2023
Рады,что нашим проводником на Бештау был Артём со своей активной командой хаски. Никогда не были в горах ночью) но подъем в полной темноте был вознаграждён красивым восходом! На вершине Артем угостил нас ароматным сливовым чаем) рады, что покорение вершины прошло легко и интересно!

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