читать дальше уменьшить

оказался не из лёгких. Но благодаря подбадриванию Никиты и Артема,их колоссальной поддержке,у меня не было шансов не дойти до вершины горы. Муж и сын преодолели путь без особых усилий. На вершине Артем угостил всех необыкновенно вкусным горным чаем. Пейзажи с горы открываются, конечно, потрясающие. После того,как спустились с горы, я поняла, что нет предела человечемким возможностям. Если смогла я преодолеть такой путь, смогут все. Единственное, пожалели о том, что у нас не было трекенгевой обуви, в обычных кроссовках было не очень удобно. Ландшафт на маршруте разный, и ноги порой в обычных кроссовках скользили сильно. Если хотите испытать себя на прочность и почувствовать настоящий адреналин, не раздумывая выбирайте эту экскурсию.