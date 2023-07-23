Индивидуальная экскурсия в Пятигорске: восхождение на гору Бештау с хаски
Вас ждет увлекательное восхождение на гору Бештау, высота которой составляет 1403 м. над уровнем моря. Бештау — это самая высокая гора, откуда виднеются все Кавказские Минеральные Воды.
Вас ждут живописнейшие виды в любое время суток! В период с октября по апрель можно увидеть низкую облачность.
Вас ждут живописнейшие виды в любое время суток! В период с октября по апрель можно увидеть низкую облачность.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы КМВ
- Кавказский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Время старта определяем по вашим предпочтениям — рассвет, день или закат на выбор.
- Восхождение займет примерно два часа. На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски)! По пути будет несколько остановок на привал, чтобы восстановить силы.
- На вершине наслаждаемся видами и устраиваем пикник, фотосессию, снимаем видео. Долго не засиживаемся и спускаемся вниз.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Корм хаски
- Что не входит
- Перекус
- Вода
- Место начала и завершения?
- Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
23 июля 2023
Рады,что нашим проводником на Бештау был Артём со своей активной командой хаски. Никогда не были в горах ночью) но подъем в полной темноте был вознаграждён красивым восходом! На вершине Артем угостил нас ароматным сливовым чаем) рады, что покорение вершины прошло легко и интересно!
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