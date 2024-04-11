Представьте себе мир, где вершины кавказских гор кажутся настолько близкими, что можно почти коснуться их рукой. Экскурсия на Шелудивую гору в Пятигорске предлагает именно такой опыт.Всего за 40 минут восхождения

по живописной тропе, усеянной альпийскими лугами, вы достигнете вершины, где вас ожидает не только невероятный вид на горы Машук и Бештау, но и уютный пикник с китайским чаем или кофе по-восточному. Это идеальная возможность насладиться красотой природы, узнать много нового о местной флоре и просто отдохнуть в хорошей компании

за 1 человека или 2670 руб. за человека, если вас больше

от 4 000 ₽ за 1 человека или 2670 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Восхождение начнётся у подножия горы в г. Лермонтов. Пойдём по горной тропе сквозь альпийские луга, усеянные разнотравием (среди растений также есть ядовитые — вы обязательно будете об этом предупреждены). По пути вы увидите ставший уже легендарным геоглиф — Лик Бога Рода, а с вершины полюбуетесь чудесными видами на скальный склон Шелудивой и горы Бештау, Машук и Острая.

Мы будем общаться обо всём, о чём захотим! Хотите — о горах КМВ, хотите — о музыке, хотите — о природе и философии. «В горах люди становятся искренними». Пусть будет так! Из какого растения готовятся все сорта чая? Правда, что по-настоящему турецкого кофе не бывает? Какие «неудавшиеся» вулканы нас окружают? Узнаете на прогулке!

Также гид угостит вас ароматным китайским чаем или кофе по-восточному, сваренным в походных условиях.

Кому подойдёт программа

Поход на Шелудивую подойдёт для людей со средней физической подготовкой. С детьми (от 4 лет) — в сопровождении законных представителей. С животными — без проблем!

Нам предстоит пройти 2-3 км по горной тропе сквозь луга, небольшие лесопосадки и безопасные скальные выступы. Максимальный угол наклона — примерно 40 градусов. На вершине мы окажемся приблизительно через 40 минут подъёма «в горку».

Организационные детали