В поход - на Шелудивую гору

Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
Представьте себе мир, где вершины кавказских гор кажутся настолько близкими, что можно почти коснуться их рукой. Экскурсия на Шелудивую гору в Пятигорске предлагает именно такой опыт.

Всего за 40 минут восхождения
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по живописной тропе, усеянной альпийскими лугами, вы достигнете вершины, где вас ожидает не только невероятный вид на горы Машук и Бештау, но и уютный пикник с китайским чаем или кофе по-восточному.

Это идеальная возможность насладиться красотой природы, узнать много нового о местной флоре и просто отдохнуть в хорошей компании

5
1 отзыв
В поход - на Шелудивую гору
В поход - на Шелудивую гору
В поход - на Шелудивую гору
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Восхождение начнётся у подножия горы в г. Лермонтов. Пойдём по горной тропе сквозь альпийские луга, усеянные разнотравием (среди растений также есть ядовитые — вы обязательно будете об этом предупреждены). По пути вы увидите ставший уже легендарным геоглиф — Лик Бога Рода, а с вершины полюбуетесь чудесными видами на скальный склон Шелудивой и горы Бештау, Машук и Острая.

Мы будем общаться обо всём, о чём захотим! Хотите — о горах КМВ, хотите — о музыке, хотите — о природе и философии. «В горах люди становятся искренними». Пусть будет так! Из какого растения готовятся все сорта чая? Правда, что по-настоящему турецкого кофе не бывает? Какие «неудавшиеся» вулканы нас окружают? Узнаете на прогулке!

Также гид угостит вас ароматным китайским чаем или кофе по-восточному, сваренным в походных условиях.

Кому подойдёт программа

Поход на Шелудивую подойдёт для людей со средней физической подготовкой. С детьми (от 4 лет) — в сопровождении законных представителей. С животными — без проблем!

Нам предстоит пройти 2-3 км по горной тропе сквозь луга, небольшие лесопосадки и безопасные скальные выступы. Максимальный угол наклона — примерно 40 градусов. На вершине мы окажемся приблизительно через 40 минут подъёма «в горку».

Организационные детали

  • Гора находится в городе Лермонтов, до него предлагаем трансфер из любого города КМВ, кроме Кисловодска. Стоимость — 1000 руб. /туда-обратно. Также вы можете добраться до места встречи самостоятельно.
  • Рекомендуем надеть спортивную обувь с максимально агрессивным протектором, желательно треккинговые ботинки. Если есть треккинговые палки — берите с собой!
  • Походу может помешать плохая погода, спрогнозировать наверняка редко получается. В таком случае перенесём прогулку на другой день.
  • С собой обязательно возьмите воду (1 л минимум) и перекус
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
А
11 апр 2024
Отличная экскурсия для знакомства с местами и горами-лакколитами кмв)

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