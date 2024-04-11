Всего за 40 минут восхождения
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Восхождение начнётся у подножия горы в г. Лермонтов. Пойдём по горной тропе сквозь альпийские луга, усеянные разнотравием (среди растений также есть ядовитые — вы обязательно будете об этом предупреждены). По пути вы увидите ставший уже легендарным геоглиф — Лик Бога Рода, а с вершины полюбуетесь чудесными видами на скальный склон Шелудивой и горы Бештау, Машук и Острая.
Мы будем общаться обо всём, о чём захотим! Хотите — о горах КМВ, хотите — о музыке, хотите — о природе и философии. «В горах люди становятся искренними». Пусть будет так! Из какого растения готовятся все сорта чая? Правда, что по-настоящему турецкого кофе не бывает? Какие «неудавшиеся» вулканы нас окружают? Узнаете на прогулке!
Также гид угостит вас ароматным китайским чаем или кофе по-восточному, сваренным в походных условиях.
Кому подойдёт программа
Поход на Шелудивую подойдёт для людей со средней физической подготовкой. С детьми (от 4 лет) — в сопровождении законных представителей. С животными — без проблем!
Нам предстоит пройти 2-3 км по горной тропе сквозь луга, небольшие лесопосадки и безопасные скальные выступы. Максимальный угол наклона — примерно 40 градусов. На вершине мы окажемся приблизительно через 40 минут подъёма «в горку».
Организационные детали
- Гора находится в городе Лермонтов, до него предлагаем трансфер из любого города КМВ, кроме Кисловодска. Стоимость — 1000 руб. /туда-обратно. Также вы можете добраться до места встречи самостоятельно.
- Рекомендуем надеть спортивную обувь с максимально агрессивным протектором, желательно треккинговые ботинки. Если есть треккинговые палки — берите с собой!
- Походу может помешать плохая погода, спрогнозировать наверняка редко получается. В таком случае перенесём прогулку на другой день.
- С собой обязательно возьмите воду (1 л минимум) и перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды