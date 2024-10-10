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Закат на горе Бештау

Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Закат — волшебное зрелище.

Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.
5
14 отзывов
Закат на горе Бештау
Закат на горе Бештау
Закат на горе Бештау

Описание экскурсии

Треккинг, маршрут которого мы подберём исходя из ваших пожеланий:

  • Можем взобраться на вершину. Это вариант для любителей горных подъёмов. Чтобы оказаться на самой макушке Бештау, придётся немного потрудиться. Пеший маршрут займёт 2 часа. За это вы будете вознаграждены захватывающими видами на лежащие под ногами окрестности.
  • Можем прийти на Орлиные скалы — один из склонов Бештау. Подъём сюда более мягкий и быстрый. Места тут тоже очень живописные.

Пикник, душевные беседы и полный релакс

На выбранной локации мы устроимся поудобнее, сделаем красивые фото, заварим чай и будем любоваться пейзажами под компанейские беседы. Поговорим о самой горе, истории Пятигорска и о том, как сейчас в нём живётся. У нас нет заготовленного сценария. Да и какой может быть сценарий в душевном разговоре на фоне таких пейзажей!

Наш поход зависит от погодных условий, поэтому мы постараемся выбрать подходящий день и будем сверяться с прогнозом. Но даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатлений от встречи у вас останется масса!

Организационные детали

  • Это будет треккинг по горе, поэтому здраво оцените свои силы. Но практика показывает, что нормальной физподготовки достаточно.
  • Время начала похода обсуждаем в зависимости от сезона
  • Рекомендуем надеть удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду по сезону. Тёплые куртки по запросу предоставим.
  • За дополнительную плату организуем трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно (600 рублей — из Пятигорска и Иноземцево, выезд в другие города обсуждается отдельно)
  • В поход с вами пойду я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 775 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда проводников, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй программу — и вперёд навстречу приключениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Мария
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не пожалела, я очень довольна, что пошла!!! Это был мой первый опыт такого «похода». Не
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скажу, что прогулка, это все -таки восхождение. Попотеть пришлось. Но с таким кайфом! Николай поддерживал, не перегружал никакой информацией, но показывал и рассказывал интересные моменты. Наверху одолжил шапку, потому что голове было холодно (короче, не в летнее время можно взять что-то на голову, от ветра). Впечатления просто прекрасные, буду рекомендовать друзьям, когда поедут в Пятигорск

Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не
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Н
Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и из нашей мини-группы я оказалась самой неподготовленной… Мне было тяжело, я устала, я ныла
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и просила меня оставить и идти без меня, подобрать на обратном пути))) Но Николай волшебным образом, с шутками-прибаутками в плане "шажочек за маму, шажочек за папу", с остановками, совершенно не подгоняя, развлекая историями, без капли раздражения и недовольства довел меня до пункта назначения. Без него я бы точно развернулась на полпути. И он оказался прав на все 200% - эмоции, полученные «потом и кровью» ценятся намного больше, чем полученные без усилий. На вершине, попив чаю с конфетами, отдышавшись и потискав «горного» котенка, я увидела такую непередаваемую красоту и атмосферу, которую не описать словами и не показать на фотографиях. Как бы ни банально это звучало – это надо увидеть своими собственными глазами! Отдельное огромное спасибо Николаю за фото и видео! Единственное, о чем я пожалела – это то, что не заложила в бюджет сумму на профессиональную съемку и видео. Что еще сказать? Николай вовремя забрал, с комфортом довез до начала маршрута и потом вернул обратно, рассказывал занимательные факты и истории из жизни альпинистов и походников. Спускались уже в темноте, поэтому нам были выданы налобные фонарики, так что в плане безопасности все тоже предусмотрено. Однозначно рекомендую! И будем ждать следующего отпуска, чтобы пройти с Николаем по другим маршрутам!

Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и
Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и
Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и
Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и
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А
Это был незабываемый подъём! Буря эмоций, шикарные панорамы, приятная компания!
Ехала на Кавказ с идеей фикс - подняться на Бештау. Когда увидела экскурсию "Закат на Бештау", не сомневалась ни секунды))
Гид Николай
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- замечательный проводник. Всю дорогу развлекал нас байками)) На вершине угостились ароматным чаем с конфетками, проводили солнце за горизонт и начали спуск… Спуск оказался для меня очень тяжёлым. Осыпь из песка с мелкими камушками. Подошва скользила, несколько раз я чуть не упала. Спускались в темноте с налобными фонариками, что придавало походу особый шарм))
Впечатления остались непередаваемые!!
Рекомендую всем испытать такое!
Команде гидов - сердечко и огромная благодарность за это приключение!

Это был незабываемый подъём! Буря эмоций, шикарные панорамы, приятная компания!
Это был незабываемый подъём! Буря эмоций, шикарные панорамы, приятная компания!
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Иван
Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на вершине, в окружении великолепных видов. Позже еще и приходит осознание, что ты чего-то достиг, переборов себя. Стоит каждой копейки. Отдельное спасибо Николаю, сопровождал и подстраховывал на каждом этапе, помогал нести часть вещей и проходить сложные участки пути
Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на
Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на
Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на
Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на
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М
Откровенно говоря, сложно описать произошедшее… Но в силу того что отзывы работают именно так, я попробую. Потрясающе, великолепно, восхитительно! Наверное это лучшая экскурсия в КМВ.
Во-первых, сам закат и виды… Те
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кто в силу физики, времени, страха не имеет возможности покорить Эльбрус - это отличный первый шаг, желание умереть, конечно, не покидало на протяжении всего подъема, но это быстро проходит)
Во-вторых, гиды, это невероятные люди, генераторы энергии и настроения, кажется что они дают +100 к силе на подъеме В-третьих, сервис - вышка! Чаем (может и не только) напоют, конфетками накормят, профессионально с фотографируют и видео и все что возможно.
Резюмируя, прекрасная экскурсия, с неплохой физ. нагрузкой, потрясающеми видами и гидами которых хочется называть друзьями!

Откровенно говоря, сложно описать произошедшее… Но в силу того что отзывы работают именно так, я попробую.
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Н
Великолепная экскурсия, все понравилось: природа, рассказ гида и даже физическая нагрузка. При подъеме кажется, что уже нереально идти, и, вот, наконец мы на вершине, ради таких видов стоило идти почти
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два часа наверх))
Отдельно отмечу, что из-за форс-мажора не получалось посетить экскурсию в намеченный вечер, не смотря на это гид пошел на встречу и мы перенесли экскурсию через пару дней на утреннее время.

Великолепная экскурсия, все понравилось: природа, рассказ гида и даже физическая нагрузка. При подъеме кажется, что уже
Великолепная экскурсия, все понравилось: природа, рассказ гида и даже физическая нагрузка. При подъеме кажется, что уже
Великолепная экскурсия, все понравилось: природа, рассказ гида и даже физическая нагрузка. При подъеме кажется, что уже
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