Закат — волшебное зрелище. Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Треккинг, маршрут которого мы подберём исходя из ваших пожеланий:

Можем взобраться на вершину. Это вариант для любителей горных подъёмов. Чтобы оказаться на самой макушке Бештау, придётся немного потрудиться. Пеший маршрут займёт 2 часа. За это вы будете вознаграждены захватывающими видами на лежащие под ногами окрестности.

Можем прийти на Орлиные скалы — один из склонов Бештау. Подъём сюда более мягкий и быстрый. Места тут тоже очень живописные.

Пикник, душевные беседы и полный релакс

На выбранной локации мы устроимся поудобнее, сделаем красивые фото, заварим чай и будем любоваться пейзажами под компанейские беседы. Поговорим о самой горе, истории Пятигорска и о том, как сейчас в нём живётся. У нас нет заготовленного сценария. Да и какой может быть сценарий в душевном разговоре на фоне таких пейзажей!

Наш поход зависит от погодных условий, поэтому мы постараемся выбрать подходящий день и будем сверяться с прогнозом. Но даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатлений от встречи у вас останется масса!

Организационные детали