Закат — волшебное зрелище. Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.

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Описание

Что вас ожидает

Треккинг, маршрут которого мы подберём исходя из ваших пожеланий:

Можем взобраться на вершину. Это вариант для любителей горных подъёмов. Чтобы оказаться на самой макушке Бештау, придётся немного потрудиться. Пеший маршрут займёт 2 часа. За это вы будете вознаграждены захватывающими видами на лежащие под ногами окрестности.

Можем прийти на Орлиные скалы — один из склонов Бештау. Подъём сюда более мягкий и быстрый. Места тут тоже очень живописные.

Пикник, душевные беседы и полный релакс

На выбранной локации мы устроимся поудобнее, сделаем красивые фото, заварим чай и будем любоваться пейзажами под компанейские беседы. Поговорим о самой горе, истории Пятигорска и о том, как сейчас в нём живётся. У нас нет заготовленного сценария. Да и какой может быть сценарий в душевном разговоре на фоне таких пейзажей!

Наш поход зависит от погодных условий, поэтому мы постараемся выбрать подходящий день и будем сверяться с прогнозом. Но даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатлений от встречи у вас останется масса!

Организационные детали

Это будет треккинг по горе, поэтому здраво оцените свои силы. Но практика показывает, что нормальной физподготовки достаточно.

Время начала похода обсуждаем в зависимости от сезона

Рекомендуем надеть удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду по сезону. Тёплые куртки по запросу предоставим.

За дополнительную плату организуем трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно (600 рублей — из Пятигорска и Иноземцево, выезд в другие города обсуждается отдельно)

В поход с вами пойду я или другой гид из моей команды

По вашему желанию за доплату можно: