Закат — волшебное зрелище.
Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.
Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.
Описание экскурсии
Треккинг, маршрут которого мы подберём исходя из ваших пожеланий:
- Можем взобраться на вершину. Это вариант для любителей горных подъёмов. Чтобы оказаться на самой макушке Бештау, придётся немного потрудиться. Пеший маршрут займёт 2 часа. За это вы будете вознаграждены захватывающими видами на лежащие под ногами окрестности.
- Можем прийти на Орлиные скалы — один из склонов Бештау. Подъём сюда более мягкий и быстрый. Места тут тоже очень живописные.
Пикник, душевные беседы и полный релакс
На выбранной локации мы устроимся поудобнее, сделаем красивые фото, заварим чай и будем любоваться пейзажами под компанейские беседы. Поговорим о самой горе, истории Пятигорска и о том, как сейчас в нём живётся. У нас нет заготовленного сценария. Да и какой может быть сценарий в душевном разговоре на фоне таких пейзажей!
Наш поход зависит от погодных условий, поэтому мы постараемся выбрать подходящий день и будем сверяться с прогнозом. Но даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатлений от встречи у вас останется масса!
Организационные детали
- Это будет треккинг по горе, поэтому здраво оцените свои силы. Но практика показывает, что нормальной физподготовки достаточно.
- Время начала похода обсуждаем в зависимости от сезона
- Рекомендуем надеть удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду по сезону. Тёплые куртки по запросу предоставим.
- За дополнительную плату организуем трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно (600 рублей — из Пятигорска и Иноземцево, выезд в другие города обсуждается отдельно)
- В поход с вами пойду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 775 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда проводников, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй программу — и вперёд навстречу приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шла без ожиданий, просто было полдня времени в Пятигорске, выбрала этот вариант. Не то чтоб не пожалела, я очень довольна, что пошла!!! Это был мой первый опыт такого «похода». Не
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Н
Это было великолепно, грандиозно, невероятно и точно незабываемо! Ходили с детьми 12 и 14 лет, и из нашей мини-группы я оказалась самой неподготовленной… Мне было тяжело, я устала, я ныла
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А
Это был незабываемый подъём! Буря эмоций, шикарные панорамы, приятная компания!
Ехала на Кавказ с идеей фикс - подняться на Бештау. Когда увидела экскурсию "Закат на Бештау", не сомневалась ни секунды))
Гид Николай
Ехала на Кавказ с идеей фикс - подняться на Бештау. Когда увидела экскурсию "Закат на Бештау", не сомневалась ни секунды))
Гид Николай
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Очень интересное приключение. Сначала может показаться сложным, но этот этап быстро проходит и ты оказываешься на вершине, в окружении великолепных видов. Позже еще и приходит осознание, что ты чего-то достиг, переборов себя. Стоит каждой копейки. Отдельное спасибо Николаю, сопровождал и подстраховывал на каждом этапе, помогал нести часть вещей и проходить сложные участки пути
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М
Откровенно говоря, сложно описать произошедшее… Но в силу того что отзывы работают именно так, я попробую. Потрясающе, великолепно, восхитительно! Наверное это лучшая экскурсия в КМВ.
Во-первых, сам закат и виды… Те
Во-первых, сам закат и виды… Те
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Н
Великолепная экскурсия, все понравилось: природа, рассказ гида и даже физическая нагрузка. При подъеме кажется, что уже нереально идти, и, вот, наконец мы на вершине, ради таких видов стоило идти почти
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