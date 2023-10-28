Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Закат — волшебное зрелище.
Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.
Увидеть его в горах — бесценно! Мы приглашаем вас отправиться с нами на самую высокую вершину нашего края. Каждый новый заход солнца тут совершенно не похож на предыдущий. Душевные разговоры и пикник с ароматным чаем приобретают совсем иные смыслы. Эмоции становятся более яркими, а оставленное внизу на земле — таким незначительным.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Треккинг, маршрут которого мы подберём исходя из ваших пожеланий:
- Можем взобраться на вершину. Это вариант для любителей горных подъёмов. Чтобы оказаться на самой макушке Бештау, придётся немного потрудиться. Пеший маршрут займёт 2 часа. За это вы будете вознаграждены захватывающими видами на лежащие под ногами окрестности.
- Можем прийти на Орлиные скалы — один из склонов Бештау. Подъём сюда более мягкий и быстрый. Места тут тоже очень живописные.
Пикник, душевные беседы и полный релакс
На выбранной локации мы устроимся поудобнее, сделаем красивые фото, заварим чай и будем любоваться пейзажами под компанейские беседы. Поговорим о самой горе, истории Пятигорска и о том, как сейчас в нём живётся. У нас нет заготовленного сценария. Да и какой может быть сценарий в душевном разговоре на фоне таких пейзажей!
Наш поход зависит от погодных условий, поэтому мы постараемся выбрать подходящий день и будем сверяться с прогнозом. Но даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатлений от встречи у вас останется масса!
Организационные детали
- Это будет треккинг по горе, поэтому здраво оцените свои силы. Но практика показывает, что нормальной физподготовки достаточно.
- Время начала похода обсуждаем в зависимости от сезона
- Рекомендуем надеть удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду по сезону. Тёплые куртки по запросу предоставим.
- За дополнительную плату организуем трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно (600 рублей — из Пятигорска и Иноземцево, выезд в другие города обсуждается отдельно)
- В поход с вами пойду я или другой гид из моей команды
По вашему желанию за доплату можно:
- провести фотосессию на профессиональную технику — 6 000 руб.;
- снять мини-фильм о вашем восхождении (съёмка на камеру + съёмка на дрон, если позволит погода) — 12 000 руб.;
- заказать сразу фотосессию и мини-фильм — 15 000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- обговаривается индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 324 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!
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