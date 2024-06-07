Откройте для себя красоту горы Бештау! Я буду сопровождать вас на всём маршруте, чтобы вы не заблудились и увидели всё самое интересное. Мы пройдём по живописным тропам, полюбуемся ковром леса у подножия и Эльбрусом — вдалеке. Покорим одну или несколько вершин и понаблюдаем за заходящими где-то внизу на посадку самолётами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут будем прокладывать по согласованию со всей группой. Можем посетить любую из вершин (или сразу несколько!): Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата (1124 м), Козьи скалы (1167 м) или Лохматую (1080 м).
Во время восхождения вы увидите:
- Второафонский Бештаугорский мужской монастырь
- Ведьмино озеро
- Языческий лабиринт
- Древние жернова
- Храм солнца
- Орлиные скалы
- Бештаугорские реликтовые маки (по сезону)
Я расскажу вам историю формирования горы Бештау и легенды, связанные с ней. Наш поход продлится 4-6 часов: торопить вас не буду, наоборот, мы будем делать привалы в живописных местах, отдыхать, любоваться пейзажами и фотографироваться. У меня всегда есть для вас ароматный чай на травах и бутерброды для перекуса.
Организационные детали
- Маршрут несложный и подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Возьмите с собой воду и перекус
- Я предоставлю вам треккинговые палки и туристические сиденья
- Восхождение можем начать со стороны Пятигорска, Железноводска, Лермонтова или Иноземцево
- Могу организовать трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно. Стоимость из Пятигорска — 500 руб.
в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
|Дети до 16 лет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 32 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Первый раз побывал на Бештау в 1995 году и сразу влюбился в эту гору. Она просто потрясающая. Был огромное количество раз на вершине Бештау, исследовал еёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
7 июня 2024
Мы с моим парнем остались в полном восторге от данной экскурсии! Нас провели по красивой тропе на вершину горы, вид оттуда просто прекрасный! Александр рассказывал истории о городе, горе и
И
Иван
6 июня 2024
Восхождение на Бештау прошло на ура!!! Александр опытный проводник и помог мне осуществить свою мечту!!! Было увлекательно.
Анна
24 мая 2024
Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!
Повел самым невероятным по красоте маршрутом, рассказал много интересной информации, всегда был готов протянуть руку помощи (в физическом и ментальном плане 😀👌)
От души рекомендую идти на Бештау с Александром!
P.s приятный бонус к вашей прогулке- чаепитие на вершине!
Повел самым невероятным по красоте маршрутом, рассказал много интересной информации, всегда был готов протянуть руку помощи (в физическом и ментальном плане 😀👌)
От души рекомендую идти на Бештау с Александром!
P.s приятный бонус к вашей прогулке- чаепитие на вершине!
Владимир
20 апр 2024
Александру большое спасибо за проведение мероприятия по Восхождению на гору Бештау.
Отличный маршрут: на подъеме прошли по более живописным местам (очень крутые виды) с плавным подъемом. Отдыхали, когда и сколько это
Отличный маршрут: на подъеме прошли по более живописным местам (очень крутые виды) с плавным подъемом. Отдыхали, когда и сколько это
А
Андрей
5 апр 2024
Очень понравилось, подъем и спуск были по разным дорогам, отличные виды на окрестности и другие вершины горы.
Так получилось, что я был единственный кто забронировал восхождение в данный день, тем не менее Александр не стал отменять экскурсию и провел в полном объёме.
Так получилось, что я был единственный кто забронировал восхождение в данный день, тем не менее Александр не стал отменять экскурсию и провел в полном объёме.
Елена
23 фев 2024
Огромная благодарность Александру за интересные рассказы про Бештау, за возможность нам самим выбирать скорость нашего похода, за помощь и поддержку, за мудрость и грамотность, за чай, бутерброды, сидушки и скандипалки - всё было очень кстати))
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