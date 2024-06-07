Восхождение на гору Бештау в мини-группе

Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Откройте для себя красоту горы Бештау! Я буду сопровождать вас на всём маршруте, чтобы вы не заблудились и увидели всё самое интересное. Мы пройдём по живописным тропам, полюбуемся ковром леса у подножия и Эльбрусом — вдалеке. Покорим одну или несколько вершин и понаблюдаем за заходящими где-то внизу на посадку самолётами.
5
6 отзывов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут будем прокладывать по согласованию со всей группой. Можем посетить любую из вершин (или сразу несколько!): Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата (1124 м), Козьи скалы (1167 м) или Лохматую (1080 м).

Во время восхождения вы увидите:

  • Второафонский Бештаугорский мужской монастырь
  • Ведьмино озеро
  • Языческий лабиринт
  • Древние жернова
  • Храм солнца
  • Орлиные скалы
  • Бештаугорские реликтовые маки (по сезону)

Я расскажу вам историю формирования горы Бештау и легенды, связанные с ней. Наш поход продлится 4-6 часов: торопить вас не буду, наоборот, мы будем делать привалы в живописных местах, отдыхать, любоваться пейзажами и фотографироваться. У меня всегда есть для вас ароматный чай на травах и бутерброды для перекуса.

Организационные детали

  • Маршрут несложный и подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Возьмите с собой воду и перекус
  • Я предоставлю вам треккинговые палки и туристические сиденья
  • Восхождение можем начать со стороны Пятигорска, Железноводска, Лермонтова или Иноземцево
  • Могу организовать трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно. Стоимость из Пятигорска — 500 руб.

в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 950 ₽
Дети до 16 лет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 июня 2024
Мы с моим парнем остались в полном восторге от данной экскурсии! Нас провели по красивой тропе на вершину горы, вид оттуда просто прекрасный! Александр рассказывал истории о городе, горе и
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вообще беседа была интересная обо всем на свете!
Александр и Наталья замечательные люди, очень добрые и заботливые. На вершине угостили нас очень вкусным чаем и бутербродами.
После чего по моей просьбе отвели нас на маковое поле (так как в тот момент был сезон цветения и хотела на это посмотреть), то есть потратили на нас много времени, но Александр с радость согласился, сказал это не важно)
В общем, рекомендую! Все было супер

Мы с моим парнем остались в полном восторге от данной экскурсии! Нас провели по красивой тропеМы с моим парнем остались в полном восторге от данной экскурсии! Нас провели по красивой тропеМы с моим парнем остались в полном восторге от данной экскурсии! Нас провели по красивой тропе
И
6 июня 2024
Восхождение на Бештау прошло на ура!!! Александр опытный проводник и помог мне осуществить свою мечту!!! Было увлекательно.
Восхождение на Бештау прошло на ура!!! Александр опытный проводник и помог мне осуществить свою мечту!!! Было увлекательно.Восхождение на Бештау прошло на ура!!! Александр опытный проводник и помог мне осуществить свою мечту!!! Было увлекательно.
Анна
24 мая 2024
Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!
Повел самым невероятным по красоте маршрутом, рассказал много интересной информации, всегда был готов протянуть руку помощи (в физическом и ментальном плане 😀👌)
От души рекомендую идти на Бештау с Александром!
P.s приятный бонус к вашей прогулке- чаепитие на вершине!
Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!
Владимир
20 апр 2024
Александру большое спасибо за проведение мероприятия по Восхождению на гору Бештау.
Отличный маршрут: на подъеме прошли по более живописным местам (очень крутые виды) с плавным подъемом. Отдыхали, когда и сколько это
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было необходимо. Александр показывал интересные места, где получались более зрелищные кадры. На горе Александр угостил бутербродами с вкусным чаем на травах.
Спуск выбрали более крутой, но в тоже время не менее интересный, где по пути Александр рассказал и даже показал штольни, когда-то действующих шахт.
В целом мероприятием доволен. Рекомендую к посещению.

Александру большое спасибо за проведение мероприятия по Восхождению на гору Бештау.Александру большое спасибо за проведение мероприятия по Восхождению на гору Бештау.Александру большое спасибо за проведение мероприятия по Восхождению на гору Бештау.
А
5 апр 2024
Очень понравилось, подъем и спуск были по разным дорогам, отличные виды на окрестности и другие вершины горы.

Так получилось, что я был единственный кто забронировал восхождение в данный день, тем не менее Александр не стал отменять экскурсию и провел в полном объёме.
Елена
23 фев 2024
Огромная благодарность Александру за интересные рассказы про Бештау, за возможность нам самим выбирать скорость нашего похода, за помощь и поддержку, за мудрость и грамотность, за чай, бутерброды, сидушки и скандипалки - всё было очень кстати))

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