Откройте для себя красоту горы Бештау! Я буду сопровождать вас на всём маршруте, чтобы вы не заблудились и увидели всё самое интересное. Мы пройдём по живописным тропам, полюбуемся ковром леса у подножия и Эльбрусом — вдалеке. Покорим одну или несколько вершин и понаблюдаем за заходящими где-то внизу на посадку самолётами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут будем прокладывать по согласованию со всей группой. Можем посетить любую из вершин (или сразу несколько!): Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата (1124 м), Козьи скалы (1167 м) или Лохматую (1080 м).

Во время восхождения вы увидите:

Второафонский Бештаугорский мужской монастырь

Ведьмино озеро

Языческий лабиринт

Древние жернова

Храм солнца

Орлиные скалы

Бештаугорские реликтовые маки (по сезону)

Я расскажу вам историю формирования горы Бештау и легенды, связанные с ней. Наш поход продлится 4-6 часов: торопить вас не буду, наоборот, мы будем делать привалы в живописных местах, отдыхать, любоваться пейзажами и фотографироваться. У меня всегда есть для вас ароматный чай на травах и бутерброды для перекуса.

Организационные детали