Хотите ощутить дух приключений и встретить восход, от которого по коже побегут мурашки? Тогда отправляемся на гору Бештау в сопровождении двух вечных двигателей — породистых хаски! Затемно мы преодолеем 2,5 км несложного горного трекинга с фонариками, а затем встретим рассвет с чашечкой чая среди облаков и зарядимся красотой и бодростью на целый день.

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Описание

Что вас ожидает

Курс на Бештау. Наша цель — вершина Бештау, откуда все города КМВ раскинутся перед вами как на ладони. Также это идеальная смотровая, чтобы окинуть взглядом весь Кавказский хребет и красавец-Эльбрус.

Трекинг в связке с хаски. На машине мы отправимся к подножию горы и ещё в темноте начнем восхождение с фонариками. Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичный хаски. Собак можно будет поочерёдно пристегивать к участникам, чтобы все оценили такое восхождение в связке.

Мы на месте! Что дальше? Забравшись на Бештау, приготовимся встречать первые лучи солнца. Обойдем вершину вокруг, рассмотрим окрестности внизу. А ещё согреемся горным чаем со сладостями и, конечно же, сделаем эффектные фото и забавные видео с хаски!

«А я точно справлюсь?» Эта экскурсия подойдет как для опытных туристов, так и для новичков: маршрут не требует спортивной формы и подготовки. От состояния группы будет зависеть только время восхождения — обычно оно занимает от 40 минут до 2 часов.

🏔 С октября по март утром на Бештау можно застать настоящее природное откровение — низкую облачность! На рассвете горное ущелье будто наполнится молоком, а вы почувствуете себя парящим орлом.

Организационные детали

Вашим проводником в восхождении буду я или мой напарник

Мы заберем вас в указанном месте в Пятигорске и привезем обратно после рассвета

Время старта зависит от времени года и восхода солнца: начинаем затемно

Обратите внимание