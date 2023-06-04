Подняться на вершину в компании пушистых тренеров и встретить первые лучи солнца в горах
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июн
июн
июн
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июн
июн
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Описание
Что вас ожидает
Курс на Бештау. Наша цель — вершина Бештау, откуда все города КМВ раскинутся перед вами как на ладони. Также это идеальная смотровая, чтобы окинуть взглядом весь Кавказский хребет и красавец-Эльбрус.
Трекинг в связке с хаски. На машине мы отправимся к подножию горы и ещё в темноте начнем восхождение с фонариками. Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичный хаски. Собак можно будет поочерёдно пристегивать к участникам, чтобы все оценили такое восхождение в связке.
Мы на месте! Что дальше? Забравшись на Бештау, приготовимся встречать первые лучи солнца. Обойдем вершину вокруг, рассмотрим окрестности внизу. А ещё согреемся горным чаем со сладостями и, конечно же, сделаем эффектные фото и забавные видео с хаски!
«А я точно справлюсь?» Эта экскурсия подойдет как для опытных туристов, так и для новичков: маршрут не требует спортивной формы и подготовки. От состояния группы будет зависеть только время восхождения — обычно оно занимает от 40 минут до 2 часов.
🏔 С октября по март утром на Бештау можно застать настоящее природное откровение — низкую облачность! На рассвете горное ущелье будто наполнится молоком, а вы почувствуете себя парящим орлом.
Организационные детали
- Вашим проводником в восхождении буду я или мой напарник
- Мы заберем вас в указанном месте в Пятигорске и привезем обратно после рассвета
- Время старта зависит от времени года и восхода солнца: начинаем затемно
Обратите внимание
- Маршрут несложный, но всё же заранее рассчитывайте свои возможности по состоянию здоровья перед восхождением
- Необходимы: удобная треккинговая обувь, теплая одежда, рюкзак, вода и перекус
- Хочется вам показать всю красоту Бештау, но у природы бывают свои планы на погоду, поэтому мы заранее будем обговаривать с вами благоприятное время для восхождения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.