Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски

Подняться на вершину в компании пушистых тренеров и встретить первые лучи солнца в горах

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Хотите ощутить дух приключений и встретить восход, от которого по коже побегут мурашки? Тогда отправляемся на гору Бештау в сопровождении двух вечных двигателей — породистых хаски! Затемно мы преодолеем 2,5 км несложного горного трекинга с фонариками, а затем встретим рассвет с чашечкой чая среди облаков и зарядимся красотой и бодростью на целый день.
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Рассвет на Бештау: утренний трекинг с хаски
Ближайшие даты:
4
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курс на Бештау. Наша цель — вершина Бештау, откуда все города КМВ раскинутся перед вами как на ладони. Также это идеальная смотровая, чтобы окинуть взглядом весь Кавказский хребет и красавец-Эльбрус.

Трекинг в связке с хаски. На машине мы отправимся к подножию горы и ещё в темноте начнем восхождение с фонариками. Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичный хаски. Собак можно будет поочерёдно пристегивать к участникам, чтобы все оценили такое восхождение в связке.

Мы на месте! Что дальше? Забравшись на Бештау, приготовимся встречать первые лучи солнца. Обойдем вершину вокруг, рассмотрим окрестности внизу. А ещё согреемся горным чаем со сладостями и, конечно же, сделаем эффектные фото и забавные видео с хаски!

«А я точно справлюсь?» Эта экскурсия подойдет как для опытных туристов, так и для новичков: маршрут не требует спортивной формы и подготовки. От состояния группы будет зависеть только время восхождения — обычно оно занимает от 40 минут до 2 часов.

🏔 С октября по март утром на Бештау можно застать настоящее природное откровение — низкую облачность! На рассвете горное ущелье будто наполнится молоком, а вы почувствуете себя парящим орлом.

Организационные детали

  • Вашим проводником в восхождении буду я или мой напарник
  • Мы заберем вас в указанном месте в Пятигорске и привезем обратно после рассвета
  • Время старта зависит от времени года и восхода солнца: начинаем затемно

Обратите внимание

  • Маршрут несложный, но всё же заранее рассчитывайте свои возможности по состоянию здоровья перед восхождением
  • Необходимы: удобная треккинговая обувь, теплая одежда, рюкзак, вода и перекус
  • Хочется вам показать всю красоту Бештау, но у природы бывают свои планы на погоду, поэтому мы заранее будем обговаривать с вами благоприятное время для восхождения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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