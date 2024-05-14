1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
- ЮЮлия1 мая 2024Волшебная поездка. Необыкновенные пейзажи Дмитрий нам показал. Не торопил, давал время насмотреться. Много информации по пути рассказывал, все очень интересно, еще бы запомнить))) Рекомендую!!!
- ДДиана27 апреля 2024Экскурсия от Георгия очень понравилась: было много интересного услышано и увидено. Приятным бонусом был вкусный чай и домашнее вино. Еда в кафе, в которых останавливались на завтрак и обед была шикарна. Рекомендуем данную экскурсию:)
- ООльга8 апреля 2024Все было хорошо, Дмитрий аккуратный водитель и интересный рассказчик. Кавказские горы красивы и величественны. Поездка понравилась. Спасибо
- ЯЯна27 марта 2024Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию. Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении. Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
- РРуслана10 марта 2024Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик,
- ВВладислав12 января 2024Все понравилось - и горные виды с Актопрака, и живописное изумрудное озеро, и Чегемское ущелье, и все остальное. Гид Станислав провел замечательную экскурсию, мы всем довольны и очень благодарны организаторам.
- ВВера17 декабря 2023Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко
- ННаталья23 июля 2023Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Было информативно и увлекательно. Необычайные и невероятно красивые места. Мы были в восторге от увиденного, получили
- ННадежда25 июня 2023Хотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетили. В начале путешествия мы
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