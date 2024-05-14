Экскурсии по местам фильма «Земля Санникова» из Пятигорска

Найдено 8 экскурсий в категории «Земля Санникова» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700 за всё до 3 чел.
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
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    У нас был гид Давид. Хочу подметить, что группа небольшая, поэтому очень было комфортно передвигаться. Мы останавливались на топовых локациях, никуда не спешили, наслаждались природой и фотографировали, сколько нам нужно было. Дорога временами непростая, горная, но она того стоит. Обратно также нас завезли по адресу.

    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Волшебная поездка. Необыкновенные пейзажи Дмитрий нам показал. Не торопил, давал время насмотреться. Много информации по пути рассказывал, все очень интересно, еще бы запомнить))) Рекомендую!!!
  • Д
    Диана
    27 апреля 2024
    На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
    Экскурсия от Георгия очень понравилась: было много интересного услышано и увидено. Приятным бонусом был вкусный чай и домашнее вино. Еда в кафе, в которых останавливались на завтрак и обед была шикарна. Рекомендуем данную экскурсию:)
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Все было хорошо, Дмитрий аккуратный водитель и интересный рассказчик. Кавказские горы красивы и величественны. Поездка понравилась. Спасибо
  • Я
    Яна
    27 марта 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
    Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию. Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении. Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
    Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию
  • Р
    Руслана
    10 марта 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик,
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    приятный собеседник. Ну и, конечно, незабываемые и восхитительные пейзажи и красоты, которые Дмитрий нам показал и сопроводил информативными и не навязчивыми рассказами. Рекомендую на все 100%.

    Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом
  • В
    Владислав
    12 января 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
    Все понравилось - и горные виды с Актопрака, и живописное изумрудное озеро, и Чегемское ущелье, и все остальное. Гид Станислав провел замечательную экскурсию, мы всем довольны и очень благодарны организаторам.
    Все понравилось - и горные виды с Актопрака, и живописное изумрудное озеро, и Чегемское ущелье, иВсе понравилось - и горные виды с Актопрака, и живописное изумрудное озеро, и Чегемское ущелье, и
  • В
    Вера
    17 декабря 2023
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
    Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко
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    - то, что нужно зимой. Температура в бассейнах разная, есть как и общие бассейны, так и приватные дворики для компании. После долгой прогулки, отогрелись в бассейне - идеально 👍

  • Н
    Наталья
    23 июля 2023
    «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
    Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Было информативно и увлекательно. Необычайные и невероятно красивые места. Мы были в восторге от увиденного, получили
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    незабываемые эмоции, и услышали интересные и познавательные истории. Все было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Николаю за душевность и непринужденную дружескую атмосферу!

  • Н
    Надежда
    25 июня 2023
    На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
    Хотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетили. В начале путешествия мы
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    позавтракали в кафе с очень вкусной домашней едой, хычины - вкуснее чем там нигде не пробовала. Затем поехали на озеро Гижгит, дорога до которого оказалась весьма экстремальна)) Следующей точкой маршрута был перевал Актопрак, очень живописное место. Там сделали остановку, Георгий угостил нас горячим чаем и вкуснейшей домашней выпечкой)) Далее отправились в Эльтюбю, аутентичное и поразительно красивое место. Ходили по улицам аула, где когда-то снимали сцены из фильма Балабанова "Война", там же посетили мемориал, посвящённый поэту Кулиеву. В завершении экускурсии увидели Чегемские водопады - восхитительное место, даже несмотря на наличие там стихийного рынка) Все это Георгий сопровождал интересными рассказами об истории и культуре Кабардино-Балкарии. Обязательно посетим остальные экускурсии этого замечательного гида!

    Хотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетилиХотели поблагодарить Георгия за прекрасную экскурсию в Кабардино-Балкарию! Нам безумно понравились все места, что мы посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Земля Санникова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
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  3. Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
  4. Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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Сейчас в Пятигорске в категории "Земля Санникова" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 700 до 21 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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