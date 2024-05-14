Н Наталья Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе читать дальше У нас был гид Давид. Хочу подметить, что группа небольшая, поэтому очень было комфортно передвигаться. Мы останавливались на топовых локациях, никуда не спешили, наслаждались природой и фотографировали, сколько нам нужно было. Дорога временами непростая, горная, но она того стоит. Обратно также нас завезли по адресу. Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.

Ю Юлия Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии Волшебная поездка. Необыкновенные пейзажи Дмитрий нам показал. Не торопил, давал время насмотреться. Много информации по пути рассказывал, все очень интересно, еще бы запомнить))) Рекомендую!!!

Д Диана На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии Экскурсия от Георгия очень понравилась: было много интересного услышано и увидено. Приятным бонусом был вкусный чай и домашнее вино. Еда в кафе, в которых останавливались на завтрак и обед была шикарна. Рекомендуем данную экскурсию:)

О Ольга Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии Все было хорошо, Дмитрий аккуратный водитель и интересный рассказчик. Кавказские горы красивы и величественны. Поездка понравилась. Спасибо

Я Яна Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию. Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении. Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))

Р Руслана Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии читать дальше приятный собеседник. Ну и, конечно, незабываемые и восхитительные пейзажи и красоты, которые Дмитрий нам показал и сопроводил информативными и не навязчивыми рассказами. Рекомендую на все 100%. Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик,

В Владислав Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе Все понравилось - и горные виды с Актопрака, и живописное изумрудное озеро, и Чегемское ущелье, и все остальное. Гид Станислав провел замечательную экскурсию, мы всем довольны и очень благодарны организаторам.

В Вера Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) читать дальше - то, что нужно зимой. Температура в бассейнах разная, есть как и общие бассейны, так и приватные дворики для компании. После долгой прогулки, отогрелись в бассейне - идеально 👍 Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко

Н Наталья «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска читать дальше незабываемые эмоции, и услышали интересные и познавательные истории. Все было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Николаю за душевность и непринужденную дружескую атмосферу! Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Было информативно и увлекательно. Необычайные и невероятно красивые места. Мы были в восторге от увиденного, получили