Что вас ждет Престижный горный курорт Домбай, расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики — истинный бриллиант Кавказа. Посетить его обязан каждый приезжий гость, а местные жители частые его гости. Знаменитая Домбайская поляна является объектом Тебердинского государственного заповедника. Живописную домбайскую территорию соединяют три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген (где в летнее время свой отдых можно разнообразить пешими маршрутами). Программа вашего отдыха Первый день На ваш выбор один из двух средневековых христианских храмов, наследие некогда существовавшего здесь Аланского государства — Шоанинский или Сентинский (а можно посетить и оба сразу, ведь у нас целых два дня!) Тебердинский заповедник. Вы посетите музей природы, вольеры с животными и дендропарк. В музее познакомитесь с флорой/фауной заповедника, его геологией. Живописное озеро Кара-Кель в окружении гор, окутанное мифами и легендами (летом здесь можно купаться) Заселение в чистую и уютную гостиницу (оплачивается дополнительно, можете найти и свой вариант проживания). Вечернее времяпрепровождение под ваш вкус и пожелания. Второй день Канатная дорога в посёлке Домбай на склоне Мусса-Ачитара. Со смотровых площадок Мусса-Ачитара открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь погулять среди облаков. А если ваш отдых пришёлся на зимний период — катание на лыжах, сноубордах, санях в приоритете у туристов. Чистейшая река Уллу-Муруджу, насыщенная кислородом и серебром, и её живописные сказочные виды. Находясь здесь, вы сразу вспомните известную картину Шишкина «Утро в сосновом бору». В тёплое время года, конечно, список локаций расширяется. Выбор многочисленный: водопад Шумка, поход к Бадукским озёрам, Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Чёртова мельница в ущелье Аманауз, Мусса-Ачитарские озера и другие локации. Можно добавить посещение термального источника «Жемчужина Кавказа». Важно знать Это двухдневный тур. Если вы ограничены во времени, можно скорректировать на один день! В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии, • поездка на комфортном минивэне. Туристы оплачивают самостоятельно:

питание, • проживание, • дополнительные расходы на локациях, • сувениры, чай, мед.