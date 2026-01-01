-
7%
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
26 мая в 10:00
9 июн в 10:00
от 56 700 ₽
61 000 ₽ за человека
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Начало: Пятигорск, 7:30
25 июн в 07:30
17 сен в 07:30
36 000 ₽ за человека
Индивидуальная программа по Кавказу. 6 дней
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды
Расписание: на протяжении 6 дней с 8:00-19:00
55 000 ₽ за человека
10%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
10 800 ₽
12 000 ₽ за человека
