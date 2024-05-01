Экскурсия на джипах: красоты Джилы-Су и Северной Осетии из Пятигорска
Проехав по красивейшей дороге к подножию Эльбруса, увидим три гигантских водопада и 4 ущелья, искупаемся в теплом нарзане, заселимся на ночевку в курортном Пятигорске и ранним утром отправимся в новое путешествие, но на этот раз к подножию Казбека.
Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое.
Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Водопады Султан
- Каракай-Су
- Долина Нарзанов и многое-многое другое
Описание
Что вас ожидает: День 1. Джилы-Су Увидеть красоты Джилы-Су и не влюбиться в них — просто невозможно. Мы прокатимся по одной из самых живописных дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов. Этот день запомнится надолго! День 2. Северная Осетия Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре. Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис, искупаетесь в термальных источниках и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики. Важная информация:
- При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник.
- Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость).
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Водопады Султан
- Каракай-Су
- Долина Нарзанов и многое-многое другое
Что включено
- Проезд
- Экскурсионное сопровождение
- Проживание в частном секторе г. Пятигорска
Что не входит в цену
- Питание
- Экосбор - 150 руб. с человека,
- Купание в термальных источниках (по желанию вашей группы) - 350 руб. с человека
- Вход в музей Даргавс - 100 руб. с человека
Место начала и завершения?
Города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- При себе иметь паспорт, одежда и обувь по сезону, купальник
- Проживание между экскурсиями в частном секторе города Пятигорска (входит в стоимость)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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