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Знакомство с горой Чегет

Наша перезагрузка начнётся с разминки, после дороги. В первый аклиматизационный день нас ждет подъем на Чегет (3461м).

Восхождение на гору Чегет начинается с поляны, где много гостиниц и кафешек. Здесь отправная точка подъёмника, который нас доставит к знаменитому кафе Ай. Кафе находится на высоте 2750м. Место культовое, послужило съёмочной площадкой для фильма Завтрак с видом на Эльбрус. Со смотровой площадки кафе, за чашкой чая или глинтвейна, приятно любоваться двуглавой вершиной Эльбруса.

По завтракав или пообедав мы отравимся выше…

С Чегета открывается красивейший вид на Баксанское ущелье, посёлок Терскол, двуглавый Эльбрус с одной стороны и на Донгузорун-Чегет (где многим известный ледник Семёрка) с другой стороны.

С вершины (при желании) спустимся пешком. Перепад высоты всего 1140м.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086