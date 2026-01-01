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Полная перезагрузка. Твой Эльбрус. 5 дней нетяжёлого трекинга (мини-группа)

Тур «Полная перезагрузка»
Полная перезагрузка. Твой Эльбрус. 5 дней нетяжёлого трекинга (мини-группа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Полная перезагрузка. Твой Эльбрус. 5 дней нетяжёлого трекинга (мини-группа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Полная перезагрузка. Твой Эльбрус. 5 дней нетяжёлого трекинга (мини-группа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур Полная перезагрузка. Твой Эльбрус представляет собой уникальную возможность познакомиться с красотами окрестностей Эльбруса без лишний физических затрат. Он ориентирован на людей, которые хотят насладиться великолепными горными пейзажами, не имея опыта серьезных походов в горах. Туристы могут наслаждаться прогулкой к водопадам, тропам и полянам, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Путешественники также могут узнать историю и культуру местного населения, а также узнать об экологии региона. Один из основных моментов тура - подъем на канатке на Эльбрус на высоту 3850 метров над уровнем моря, где Вы сможете насладиться великолепными видами горных пейзажей. А если этого окажется мало, предлагаем вариант подъема на снегоходе на высоту 5100 метров, что добавляет дополнительных ощущений и впечатлений. В целом, тур Полная перезагрузка. Твой Эльбрус является уникальным и доступным вариантом познакомиться с окрестностями Эльбруса для туристов без физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с горой Чегет

Наша перезагрузка начнётся с разминки, после дороги. В первый аклиматизационный день нас ждет подъем на Чегет (3461м).

Восхождение на гору Чегет начинается с поляны, где много гостиниц и кафешек. Здесь отправная точка подъёмника, который нас доставит к знаменитому кафе Ай. Кафе находится на высоте 2750м. Место культовое, послужило съёмочной площадкой для фильма Завтрак с видом на Эльбрус. Со смотровой площадки кафе, за чашкой чая или глинтвейна, приятно любоваться двуглавой вершиной Эльбруса.

По завтракав или пообедав мы отравимся выше…

С Чегета открывается красивейший вид на Баксанское ущелье, посёлок Терскол, двуглавый Эльбрус с одной стороны и на Донгузорун-Чегет (где многим известный ледник Семёрка) с другой стороны.

С вершины (при желании) спустимся пешком. Перепад высоты всего 1140м.

Знакомство с горой ЧегетЗнакомство с горой ЧегетЗнакомство с горой Чегет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Водопад Девичьи косы

Второй день, у нас пройдет по маршруту водопад Девичьи косы (2800м) и, если останутся силы, Обсерватория Пик Терскол (3150м).

Маршрут на водопады Девичьи Косы считается достаточно легким, туда поднимаются даже дети, но горы есть горы.

Начало дороги не очень живописно, через мусорку и коровники местных жителей, но это совсем не долго. И вот мы попадем в горный лес. По лесу пройдёт примерно половина нашего пути. Подъем чувствуется сразу, поэтому, что бы быстро не устать, будем идти не торопясь, дышать свежим воздухом, любоваться лесными пейзажами. Периодически из-за деревьев открываются горы. Как то незаметно Терскол останется далеко внизу.

Лес закончится, и дух захватит от открывшейся красоты. Поселок Азау далеко внизу, а вокруг скалы сказочных форм и нереальной красоты.

Продолжится наш путь по горной дороге.

И вот из-за очередного поворота покажется наша цель - водопад Девичьи косы. Высота водопада около 30 метров, ширина 18. Свое название водопад получил из-за того, что струи водопада стекают по камням, напоминая распущенные волосы девушки.

Ну вот мы и пришли.

Водопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Эльбрус

После всех прогулок по горам, наш завтрак будет на высоте 3800м, в самом высокогорном кафе, на станции Гарабаши.

Про виды и пейзажи, которые открываются оттуда, писать не буду - словарный запас не позволяет описать восторг.

Здесь, желающие, на снегоходах или ратраке смогут подняться на высоту 5100м. н.у. м.

После всего этого, спустимся вниз и поедем обратно в аэропорт. Если будет позволять время, то мы успеем заехать на озеро Гижгит, но это уже другая история))

Как бы нам не хотелось, но все же нам придётся расставаться.

ЭльбрусЭльбрусЭльбрус
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Прогулка по эко-тропе, поляна Нарзанов

После завтрака, нас ждет легкий день. Выдвигаемся на поляну Нарзанов. Нас ждут источники минеральной воды бьющие прямо из под земли. По оборудованной экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до Поляны Нарзанов. Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни. Прогулка в этот день не сложная, это позволит отдохнуть и восстановиться перед следующим трекингом. А если, все же, кому-то покажется мало, мы прогуляемся на водопад Азау.

5 день

Ущелье Терскол, ледник и водопад

Отдохнувшие и с новыми силами, после завтрака, выходим на маршрут.

Тропа в ущелье Терскол стартует от местной мечети и сначала имеет вид укатанной грунтовки. Подъем серьезный, но не крутой, это позволит спокойно идти. За спиной вырисовывается силуэт Донгузорун-Чегет-Карабаши, или просто Чегета. Торопа идет через лес навстречу восточной вершине Эльбруса (5621 м).

Маршрут очень живописен, проходит вдоль русла реки по альпийским лугам. В конце ущелья белеет огромная масса ледника Терскол, под которым и расположился один из красивейших водопадов. Обратная дорого не менее интересна, поскольку позволяет взглянуть с нового ракурса на горы и весь маршрут в целом.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-экскурсовода
  • Дополнительно получаете:
  • Трансфер из Мин. Вод и обратно
  • Все групповые переезды по программе
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Сбор за нахождение в национальном парке Приэльбрусье
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до места встречи и обратно
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Поездка на снегоходе или ратраке (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Влюблен в горы и жену. Так же есть собачка, которая часто путешествует вместе с нами и кошечка, которая остаётся дома на хозяйстве. Уже на протяжении многих лет я помогаю своим туристам расширять горизонты и покорять новые высоты. Дарю людям положительные эмоции и приключения. Мои поездки - хорошо организованные, безопасные и незабываемые события. Моя жизнь - постоянные походы в горы, зимой сноуборд.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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