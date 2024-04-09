Авторские туры по Татарстану

Туры в городах Татарстана

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Казань

Индивидуальные экскурсии

Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
44200
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Казань
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
31480
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
17900
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
Казань
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
30620
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Казань
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
24080
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Казань
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
28000
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Казань
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
65000
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Казань
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
9200
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Казань
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
8200
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Казань

Групповые экскурсии

Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
44200
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Казань
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
31480
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
17900
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
Казань
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
30620
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Казань
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
24080
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Казань
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
28000
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Казань
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
65000
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Казань
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
9200
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Казань
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
8200
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Казань

Обзорные по городам

Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
31480
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65000
за чел.
Я настоящая татарка и жительница Казани и покажу вам этот город с самых разных сторон и познакомлю с татарской культурой! Предлагаю вам максимально по...
Казань
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
65000
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Казань
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
5
1 отзыв
18000
за чел.
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Казань

Водные прогулки

Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
31480
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
17900
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
Казань
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
9200
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Казань
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
8200
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Казань

Туры на автомобиле

Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
30620
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Казань
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
28000
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Казань
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
65000
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Казань
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
5
1 отзыв
18000
за чел.
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Казань

Гастрономические туры

Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
44200
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Казань
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
24080
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Казань
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
65000
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Казань
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
5
3 отзыва
от
38210
за чел.
Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня. У этого путешествия прекрасное резюме – победитель второй Всероссийской туристической премии «Ма...
Казань

Экскурсионные туры на несколько дней

Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
44200
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Казань
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
31480
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
17900
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
Казань
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
5
3 отзыва
от
42710
за чел.
За 7 дней Вы сможете прикоснуться к вековой культуре татарского народа. Попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана. Ув...
Казань
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
30620
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Казань
Казань на одном дыхании
Казань на одном дыхании
5
3 отзыва
от
5670
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие и откройте для себя красоты Казани - самого сердца Татарстана! Вас ждет насыщенная экскурсия по историческом...
Казань
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
24080
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Казань
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
28000
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Казань
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65000
за чел.
Я настоящая татарка и жительница Казани и покажу вам этот город с самых разных сторон и познакомлю с татарской культурой! Предлагаю вам максимально по...
Казань

Последние отзывы о турах по Татарстану

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Супер
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!
  • А
    Александр
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.
    Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек иПоездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и
  • А
    Аня
    27 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужины Поволжья
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Жемчужины Поволжья
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • А
    АйгюлЬ
    17 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов.
  • А
    Айгюль
    15 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!!
  • С
    Светлана
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Удиви меня, Казань
    Моя поездка в Казань прошла отлично. Приятно было, что на вокзале встретили, не теряла времени в поисках гостиницы, места сбора группы. Экскурсоводы профессиональные, рассказывали интересно, знающие и любящие свой край. Обширная,интересная программа тура, за два дня успели осмотреть в Казани много достопримечательностей, получили о городе Казани много интересной и полезной информации.
  • Л
    Лидия
    29 февраля 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Мы путешествовали с внуком 12 лет. Гостиница Парк отель именно то, что нужно. Расположен в центре, в шаговой доступности улица Баумана, Казанский Арбат, со всеми магазинами, сувенирами и кафе. До Кремля легко дойти пешком. Гостиница небольшая, на этаже всего 7 номеров, в номере всё есть, на этаже кулер с холодной и горячей водой. Гостиница 4-х этажная. Экскурсии интересные, понравилась гид Эмма. Программа "Гостеприимный дом Бая" с рассказом о традициях татарского народа и национальной едой очень понравилась. Нам можно сказать "повезло", мы были в несезон, с 23 по 26 февраля, очень холодно на улице, зато группа небольшая, перемещались в основном на микроавтобусе. В сезон используются большие автобусы на 50 человек. Очень удобно, что запустили аэроэкспресс в аэропорт с жд вокзала. Время в пути 28 минут, билет стоит 62 рубля. Мы рекомендуем данный тур для взрослых и детей, не пожалеете. С уважением, Гаврилова Л. И. и Егоров Юрий
  • Л
    Лидия
    29 февраля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Организатор тура "Большая Страна" в процессе организации и оплаты тура любезно отвечает на все вопросы и сомнения потенциальных туристов, оперативно высылают все материалы. Благодарим Александру.
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Немного переживала по оплате, боялась мошенников. Всё отлично, разъяснения, оплата, информация. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    Волшебство Рождества в Казани
    Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.
  • Н
    Наталья
    15 февраля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Мы были в 5-дневной поездке в г. Казань. Получили массу новых впечатлений, оценили старину и красоту города! . Особенно понравилась поездка в г. Свияжск и Болгар, где замечательные гиды помогли нам погрузиться в глубь веков… Было холодно, но это не помешало нам получить максимум удовольствия и новые впечатления!!! Особая благодарность туроператорам" Большой Страны" за оперативность, профессионализм. Спасибо всем за наш отличный отдых.
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Путешествие в Казань прошло замечательно) 3 дня и две ночи просто пролетели. Но успели посмотреть многое. В экскурсиях были включены самые-самые достопримечательности города + остров-град Свияжск.
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