Туры в городах Татарстана
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Татарстане или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
44200
₽
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
31480
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
17900
₽
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
30620
₽
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
24080
₽
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
28000
₽
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
65000
₽
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
9200
₽
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
8200
₽
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Групповые экскурсии
44200
₽
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
31480
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
17900
₽
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
30620
₽
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
24080
₽
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
28000
₽
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
65000
₽
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
9200
₽
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
8200
₽
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Обзорные по городам
31480
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
65000
₽
за чел.
Я настоящая татарка и жительница Казани и покажу вам этот город с самых разных сторон и познакомлю с татарской культурой! Предлагаю вам максимально по...
65000
₽
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
5
1 отзыв
18000
₽
за чел.
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Водные прогулки
31480
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
17900
₽
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
9200
₽
за чел.
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
8200
₽
за чел.
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Туры на автомобиле
30620
₽
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
28000
₽
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
65000
₽
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
5
1 отзыв
18000
₽
за чел.
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Гастрономические туры
44200
₽
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
24080
₽
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
65000
₽
за чел.
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
5
3 отзыва
от
38210
₽
за чел.
Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня. У этого путешествия прекрасное резюме – победитель второй Всероссийской туристической премии «Ма...
Экскурсионные туры на несколько дней
44200
₽
за чел.
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
31480
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
17900
₽
за чел.
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
5
3 отзыва
от
42710
₽
за чел.
За 7 дней Вы сможете прикоснуться к вековой культуре татарского народа. Попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана. Ув...
30620
₽
за чел.
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
5
3 отзыва
от
5670
₽
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие и откройте для себя красоты Казани - самого сердца Татарстана! Вас ждет насыщенная экскурсия по историческом...
24080
₽
за чел.
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
28000
₽
за всё
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
65000
₽
за чел.
Я настоящая татарка и жительница Казани и покажу вам этот город с самых разных сторон и познакомлю с татарской культурой! Предлагаю вам максимально по...
Последние отзывы о турах по Татарстану
- ДДмитрий9 апреля 2024Супер
- ДДмитрий9 апреля 2024Умница
- ММаргарита5 апреля 2024Все организовано достойно!
- ООксана1 апреля 2024Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!
- ААлександр28 марта 2024Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.
- ИИрина28 марта 2024Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.
- ААня27 марта 2024Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ЕЕлена19 марта 2024Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ААйгюлЬ17 марта 2024Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов.
- ААйгюль15 марта 2024Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!!
- ССветлана14 марта 2024Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
- ММарина14 марта 2024Моя поездка в Казань прошла отлично. Приятно было, что на вокзале встретили, не теряла времени в поисках гостиницы, места сбора группы. Экскурсоводы профессиональные, рассказывали интересно, знающие и любящие свой край. Обширная,интересная программа тура, за два дня успели осмотреть в Казани много достопримечательностей, получили о городе Казани много интересной и полезной информации.
- ЛЛидия29 февраля 2024Мы путешествовали с внуком 12 лет. Гостиница Парк отель именно то, что нужно. Расположен в центре, в шаговой доступности улица Баумана, Казанский Арбат, со всеми магазинами, сувенирами и кафе. До Кремля легко дойти пешком. Гостиница небольшая, на этаже всего 7 номеров, в номере всё есть, на этаже кулер с холодной и горячей водой. Гостиница 4-х этажная. Экскурсии интересные, понравилась гид Эмма. Программа "Гостеприимный дом Бая" с рассказом о традициях татарского народа и национальной едой очень понравилась. Нам можно сказать "повезло", мы были в несезон, с 23 по 26 февраля, очень холодно на улице, зато группа небольшая, перемещались в основном на микроавтобусе. В сезон используются большие автобусы на 50 человек. Очень удобно, что запустили аэроэкспресс в аэропорт с жд вокзала. Время в пути 28 минут, билет стоит 62 рубля. Мы рекомендуем данный тур для взрослых и детей, не пожалеете. С уважением, Гаврилова Л. И. и Егоров Юрий
- ЛЛидия29 февраля 2024Организатор тура "Большая Страна" в процессе организации и оплаты тура любезно отвечает на все вопросы и сомнения потенциальных туристов, оперативно высылают все материалы. Благодарим Александру.
- ТТатьяна25 февраля 2024Немного переживала по оплате, боялась мошенников. Всё отлично, разъяснения, оплата, информация. Спасибо.
- ТТатьяна25 февраля 2024Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.
- ННаталья15 февраля 2024Мы были в 5-дневной поездке в г. Казань. Получили массу новых впечатлений, оценили старину и красоту города! . Особенно понравилась поездка в г. Свияжск и Болгар, где замечательные гиды помогли нам погрузиться в глубь веков… Было холодно, но это не помешало нам получить максимум удовольствия и новые впечатления!!! Особая благодарность туроператорам" Большой Страны" за оперативность, профессионализм. Спасибо всем за наш отличный отдых.
- ННаталья7 февраля 2024Путешествие в Казань прошло замечательно) 3 дня и две ночи просто пролетели. Но успели посмотреть многое. В экскурсиях были включены самые-самые достопримечательности города + остров-град Свияжск.