Д Дмитрий Добро пожаловать в Казань. Осень и зима Супер

Д Дмитрий Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней Умница

М Маргарита Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней Все организовано достойно!

О Оксана Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

А Александр Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.

И Ирина Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.

А Аня Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.

В Виолетта Жемчужины Поволжья Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Е Елена Новогодние жемчужины Татарстана Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.

А Андрей, Жемчужины Поволжья Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

А АйгюлЬ Новогодние жемчужины Татарстана Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов.

А Айгюль Новогодние жемчужины Татарстана Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!!

С Светлана Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!

М Марина Удиви меня, Казань Моя поездка в Казань прошла отлично. Приятно было, что на вокзале встретили, не теряла времени в поисках гостиницы, места сбора группы. Экскурсоводы профессиональные, рассказывали интересно, знающие и любящие свой край. Обширная,интересная программа тура, за два дня успели осмотреть в Казани много достопримечательностей, получили о городе Казани много интересной и полезной информации.

Л Лидия Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа Мы путешествовали с внуком 12 лет. Гостиница Парк отель именно то, что нужно. Расположен в центре, в шаговой доступности улица Баумана, Казанский Арбат, со всеми магазинами, сувенирами и кафе. До Кремля легко дойти пешком. Гостиница небольшая, на этаже всего 7 номеров, в номере всё есть, на этаже кулер с холодной и горячей водой. Гостиница 4-х этажная. Экскурсии интересные, понравилась гид Эмма. Программа "Гостеприимный дом Бая" с рассказом о традициях татарского народа и национальной едой очень понравилась. Нам можно сказать "повезло", мы были в несезон, с 23 по 26 февраля, очень холодно на улице, зато группа небольшая, перемещались в основном на микроавтобусе. В сезон используются большие автобусы на 50 человек. Очень удобно, что запустили аэроэкспресс в аэропорт с жд вокзала. Время в пути 28 минут, билет стоит 62 рубля. Мы рекомендуем данный тур для взрослых и детей, не пожалеете. С уважением, Гаврилова Л. И. и Егоров Юрий

Л Лидия В Казань день за днем. Тур на 7 дней Организатор тура "Большая Страна" в процессе организации и оплаты тура любезно отвечает на все вопросы и сомнения потенциальных туристов, оперативно высылают все материалы. Благодарим Александру.

Т Татьяна В Казань день за днем. Тур на 7 дней Немного переживала по оплате, боялась мошенников. Всё отлично, разъяснения, оплата, информация. Спасибо.

Т Татьяна Волшебство Рождества в Казани Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.

Н Наталья В Казань день за днем. Тур на 7 дней Мы были в 5-дневной поездке в г. Казань. Получили массу новых впечатлений, оценили старину и красоту города! . Особенно понравилась поездка в г. Свияжск и Болгар, где замечательные гиды помогли нам погрузиться в глубь веков… Было холодно, но это не помешало нам получить максимум удовольствия и новые впечатления!!! Особая благодарность туроператорам" Большой Страны" за оперативность, профессионализм. Спасибо всем за наш отличный отдых.